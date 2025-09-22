Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba: šildymo sezonas – ne už kalnų

Gaisro gesinimas. PAGD nuotr.
Dar neprasidėjus kūrenimo sezonui, reikia atkreipti dėmesį į tam tikrus būtinus dalykus, apie kuriuos gyventojai dažnai pamiršta, arba atideda vėlesniam laikui. Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba primena, ką reikia žinoti ir kaip elgtis kūrenimo sezono metu.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai praeitą savaitę (2025-09-10) Trakų mieste vykdė prevencinę akciją „Daugiabučiai namai be gaisrų“. Akcijos tikslas – skleisti bei skatinti daugiabučių namų gyventojus rūpintis gaisrine sauga namuose pareigūnai akcentavo apie rūkymo namuose, ypač lovoje, grėsmę; priminta elektros prietaisų ir kitų potencialių pavojaus šaltinių priežiūros būtinybė; kalbėta apie autonominių dūmų detektorių įrengimo butuose privalomumą ir svarbą.
Pastatuose, kuriuose yra įrengtos krosnys, prieš intensyvų kūrenimą būtina jas gerai sutvarkyti ir išvalyti dūmtraukius. Vėliau juos reikėtų valyti ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
Gaisrai namuose, šildomuose krosnimis, kyla, kai jos yra perkaitinamos, atsiranda plyšių kaminų ar židinių sienelėse, pro kuriuos gali prasiveržti ugnis, taip pat, kai prakuroms naudojami degalai ir kiti greitai užsiliepsnojantys skysčiai.
Svarbu įsidėmėti: Negalima malkų ir kitų degių medžiagų džiovinti bei laikyti ant krosnių arba jas palikti arti atvirų pakuros durelių. Kad iš krosnies pakuros iškritusios žarijos neuždegtų grindų, būtina prie grindų prikalti skardos lapą arba įrengti nedegų pagrindą. Kai kūrenasi krosnis ar dega dujinė viryklė, negalima palikti jų be priežiūros – išeiti iš namų, patikėti prižiūrėti mažamečiams vaikams. Kūrenant krosnis, ypač pavojingos smalkės. Jos yra bespalvės ir bekvapės, ir jomis galima apsinuodyti, todėl būtina laikytis taisyklės – iškūrenus krosnį, negalima per anksti užstumti sklendės. Sklendę galima visiškai uždaryti tik įsitikinus, kad ugnis jau baigė rusenti. Išsiskiriančios smalkės labai pavojingos, apsinuodijimas jomis gali baigtis mirtimi. Rekomenduojame pasirūpinti savo saugumu ir gyvenamosiose patalpose įsirengti smalkių detektorius.
Jeigu šildotės elektriniais prietaisais: Apžiūrėti laidų ir elektros instaliacijos (laidų) būkles. Pavojinga į elektros tinklą iškart įjungti kelis elektros prietaisus, nes perkraunama elektros instaliacija, kaista laidai, gali įvykti trumpas jungimasis, dėl ko dažnai ir kyla gaisrai; elektrinius šildymo prietaisus statykite toliau nuo užuolaidų bei baldų; nepalikite ant jų padžiautų drabužių; išeidami iš namų elektrinius šildymo prietaisus būtinai išjunkite.
Jeigu naudojatės dujiniais šildytuvais: reikia laikytis gamintojo techninėje instrukcijoje nurodytų konkrečių reikalavimų; turite būti įrengę patalpų uždujinimo signalizaciją ir automatinį dujų išjungimo vožtuvą; patalpos, kuriose įrengiami dujiniai prietaisai, turi būti vėdinamos. Jose turi būti varstomas langas arba orlaidė ir durys. Langas turi būti išorinėje pastato sienoje (į lauką).
Atminkite, kad naudojantis dujiniais prietaisais (kaip ir kūrenant krosnis) kyla pavojus apsinuodyti smalkėmis. Todėl bent jau miegamuosiuose kambariuose patartina įsirengti smalkių detektorių.
Įsidėmėkite – dujų nuotėkio atveju (dujoms susikaupus ore) kyla sprogimo grėsmė! Užtikrinkite gaisrinių automobilių privažiavimą prie pastatų, vandens telkinių, hidrantų, neužstatykite jų transporto priemonėmis, o atokiose kaimo vietovėse išeikite jų pasitikti. Įsigykite ir gyvenamosiose patalpose įsirenkite autonominius dūmų detektorius, kurie įspėtų apie gaisro pavojų.
Pirmieji apsinuodijimo smalkėmis požymiai: lengvas apsvaigimas; mieguistumas; sąmonės netekimas. Apsvaigusį nuo smalkių žmogų išveskite į gryną orą ir nedelsdami skambinkite skubiosios pagalbos telefonu 112, o patalpas gerai išvėdinkite.
Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.