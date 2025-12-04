Trakų rajone – pavienis paukščių gripo atvejis

Gyventojai raginami vengti kontakto su laukiniais paukščiais, ypač vandens paukščiais, nelesinti jų, vengti sąlyčio. Ardit Mbrati / Pexels nuotr.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informavo apie Trakų rajone užfiksuotą pavienį paukščių gripo atvejį.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Priežiūros departamento Vilniaus apygardos priežiūros skyrius š. m. lapkričio 19 d. gavo pranešimą dėl Trakų rajone, Paluknio seniūnijoje, Paežerėlių kaime, rastos gulbės gaišenos. Pareigūnams nedelsiant nuvykus minėtu adresu, paimtas gaišenos mėginys tolesniems tyrimams. Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui š. m. lapkričio 26 d. atlikus mėginio tyrimus, buvo nustatytas aukšto patogeniškumo paukščių gripas (A, H5 tipai ir N1 potipis).
Trakų rajone patvirtinus pavienį paukščių gripo atvejį, prašome gyventojų vengti kontakto su laukiniais paukščiais, ypač vandens paukščiais, nelesinti jų, vengti sąlyčio, o jam įvykus griežtai laikytis asmens higienos taisyklių.
Trakų rajono savivaldybės informacija