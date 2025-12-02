Trakuose dingo vyras. Policija prašo pagalbos (atnaujinta informacija)

Vakar, gruodžio 1-ąją, Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Trakų r. policijos komisariato pareigūnai paskelbė dingusio be žinios Edmundo Debesio (gim. 1993 m.) paiešką. Šiandien skelbiama, jog ieškotas vyras atsirado gyvas ir sveikas. 

Vakarykštė žinutė:

Šių metų lapkričio 29 d. apie 11 val. Edmundas Debesys išėjo iš savo namų, Trakų r., Trakuose, Šaudyklos g.

Ieškomo vyro požymiai: apie 180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo.

Išeidamas vilkėjo juodą striukę, mūvėjo treningines pilkas kelnes su juodomis juostelėmis ant šonų, avėjo raudonus kedus su baltais padais.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, prašytume nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Trakų r. policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Jonu Banuškevičiumi, tel. +370 700 65425, el. p. jonas.banuskevicius@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Lietuvos policijos informacija

