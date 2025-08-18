Trakuose įvyko Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas

Pasaulio jaunių irklavimo čempionato uždarymo ceremonijoje dalyvavo (iš kairės) Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, Lietuvos irklavimo federacijos generalinis sekretorius Saulius Ritter, čempionato organizacinio komiteto pirmininkas Matas Taparauskas, Tarptautinės irklavimo federacijos prezidentas Jean-Christophe Rolland ir Bulgarijos organizacinio komiteto pirmininkas Nikola Gospodarski, 2025 m. rugpjūčio 10 d. Aleksandro Polijančuk nuotr.
Trakuose š. m. rugpjūčio 6–10 d. vyko Pasaulio jaunių (iki 19 m.) irklavimo čempionatas, subūręs stipriausius jaunuosius irkluotojus iš viso pasaulio – jame startavo daugiau nei 600 dalyvių iš 47 valstybių.
Š. m. rugpjūčio 10-ąją, paskutinę čempionato dieną, vyko finalinės varžybos bei uždarymo ceremonija. Finale buvo galima išvysti ir jaunuosius Lietuvos irkluotojus – šio čempionato įvairių valčių klasių varžybose atkakliai varžėsi 26 Lietuvai atstovavę sportininkai. Čempionių titulo ir prizinių vietų A finale siekė ir Lietuvos irkluotojos Aušra Kavaliauskaitė ir Gabija Stašaitytė, pavienių dviviečių valčių klasės lemiamame plaukime finišo liniją kirtusios penktos, ir taip pat penktąją vietą iškovojusi vienvietę valtį irklavusi Gabija Stankevičiūtė. B finaluose Lietuvos vardą gynė dvi porinės keturvietės įgulos. Ema Glušauskaitė, Goda Glušauskaitė, Jolanta Sinkevičiūtė ir Deivilė Binkytė finišavo ketvirtos ir bendroje įskaitoje užėmė dešimtą vietą, o vaikinų komanda – Konradas Minkus, Ivar Liepis, Motiejus Valčiukas ir Paulius Petkevičius – užėmė šeštą vietą ir galutinėje įskaitoje buvo dvylikti.
Čempionatas sustiprino pasaulinės sporto bendruomenės ryšius ir tapo reikšmingu įvykiu jame dalyvavusiam jaunimui. Trakai patvirtino savo, kaip Lietuvos irklavimo sostinės, vardą, o renginys paliko ryškų pėdsaką Lietuvos irklavimo istorijoje.
Trakuose per čempionatą apsilankė tūkstančiai svečių – sporto bendruomenės atstovų, profesionalių sportininkų ir mėgėjų, šios sporto šakos aistruolių. Žiūrovai stebėjo aukščiausio lygio varžybas, mėgavosi reginiu, viena gražiausių Europoje trasų ir miesto svetingumu. Šis čempionatas – vienas iš pirmųjų pasaulinių renginių, kuriuose, siekiant skatinti tvarumą, buvo įgyvendinamas biologinės įvairovės projektas „In Balance with Nature“. Pasitelkus įrankį „Biodiversity Compass“, vertintas renginio poveikis vandens telkiniams ir biologinei įvairovei.
Uždarymo ceremonijos metu dalyvius sveikino čempionatą organizavusios Lietuvos irklavimo federacijos ir tarptautinių organizacijų atstovai, Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narė Edita Rudelienė. Renginyje taip pat dalyvavo Trakų rajono savivaldybės vicemerė Jolanta Abucevičienė, administracijos direktorė Dovilė Daudaitė ir tarybos nariai.
Trakų rajono savivaldybės informacija