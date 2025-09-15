Trakuose – piligrimai iš Taivano ir Ukrainos

Susitikimo dalyviai, 2025 m. rugsėjo 4 d. Aleksandro Polijančuk nuotr.
Rugsėjo 4 d., Trakų rajono savivaldybėje apsilankė ir su savivaldybės meru Andriumi Šatevičiumi bei vicemerais Jolanta Abucevičiene ir Jonu Kietavičiumi susitiko iš Taivano ir Ukrainos atkeliavę piligrimai. Jie dalyvauja žygyje Šv. Jokūbo Vilniaus keliu ir atvyko į Trakuose rugsėjo pirmąją savaitę rengiamas atlaidų iškilmes.
Trakai tapo viena iš stotelių šiuo metu vykstančio piligrimų žygio Šv. Jokūbo kelio Vilniaus atšaka, kuri prasideda Lietuvos šiaurėje ir tęsiasi 493 kilometrus – iki Lietuvos bei Lenkijos valstybių sienos. Šis žygis išskirtinis, nes prie gausaus Lietuvos piligrimų būrio – Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos narių iš Vilniaus ir Kauno miestų, Šilutės, Molėtų, Utenos bei Varėnos rajonų – prisijungė ir Taivano bei Ukrainos atstovai. Taip pat, kaip ir Lietuvoje, šiose valstybėse driekiasi Šv. Jokūbo kelias, 300 tūkst. katalikų bendruomenę turinčiame Taivane žinomas kaip Camino Taiwan, o Ukrainoje vadinamas Camino Podolico.
Trakų rajono savivaldybėje surengtame susitikime dalyvavo iš Taivano atvykę Katalikiškojo Fu Jen universiteto rektorius prof. Francis Lan ir dekanas dr. Yaonan Lin, prof. Sonja Huang, taip pat Taipėjaus arkivyskupijos ir Kaohsiungo vyskupijos, Ukrainos miestų – Vinycios ir Baro – savivaldybių atstovai. Delegaciją lydėjo Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos Lietuvoje steigėja dr. Laima Liucija Andrikienė ir šios asociacijos rėmėja Aldona Drėgvaitė.
Po susitikimo su savivaldybės vadovais piligrimai keliavo į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir dalyvavo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaiduose. Šią dieną piligrimai lankysis ir Onuškyje, kur juos pasitiks parapijos vadovas, Onuškio seniūnijos atstovai ir bendruomenė. Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje vyks pamaldos, kurių metu bus meldžiama Šv. Jokūbo užtarimo Lietuvai, Ukrainai ir Taivanui.
Į š. m. rugpjūčio 31–rugsėjo 8 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje vykstančius atlaidus kasdien atkeliauja piligrimų grupės iš Vilniaus arkivyskupijos dekanatų – jau buvo sutikti Varėnos, Švenčionių, Ignalinos, Naujosios Vilnios, Šalčininkų ir Trakų (Rūdiškių, Paluknio, Lentvario, Senųjų Trakų, Grigiškių ir Rykantų parapijų) dekanatų piligrimai. Rugsėjo 4, 5 ir 6 d. skirtos Vilniaus dekanatams ir Trakų dekanato Vaidotų, Parudaminio parapijų piligrimams bei jaunimui.
