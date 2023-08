Trakuose viešėjo ir mokymus vedė pasaulyje pripažintas apiterapijos ekspertas

Apiterapijos mokymai Trakuose. Nuotraukoje 3-as iš kairės RAA prezidentas Stefan Stangaciu

2023 m. liepos 7-11 dienomis Trakuose vyko Apiterapijos mokymai, kuriuos pravedė svečias iš Rumunijos gydytojas Stefan Stangaciu, pasaulyje pripažintas apiterapijos ekspertas, dirbantis šioje srityje daugiau nei 30 metų.

Mokymus suorganizavo Lietuvos Apiterapeutų asociacija, vadovaujama gydytojo Povilo Rimkaus, su pagalba aktyvių valdybos narių. Praktiniai užsiėmimai vyko Trakų Neįgaliųjų užimtumo centre, kuriam vadovauja direktorius J. Norinkevičius. Kursų dalyviams tai buvo puiki galimybė susipažinti su šiame centre vykdoma veikla, pamatyti iš arčiau visą centre vykdomą bitininkystės veiklą, kurioje aktyviai dalyvauja neįgalūs asmenys.

Trakuose Apiterapijos kursai vyko 5 dienas. Jų metu 15 kursų dalyvių (jų tarpe keletas gydytojų, odontologas, farmacininkai, psichologas, biologas, bitininkai, ir kitų sričių specialistai) domėjosi bičių produktų panaudojimo aspektais. Sužinojome apie bičių pikį, žiedadulkes, medų, bičių pienelį, bičių nuodus, apilarnilį, bičių vašką ir kitus produktus , kuriuos pagamina darbščiosios bitelės, išmokome gaminti mišinius su bičių produktais. Lektorius ne tik išsamiai supažindino dalyvius su medingaisiais augalais, bet taip pat su bičių biologija, bičių šeimos ypatumais, bei bičių produktais – jų chemine sudėtimi, botanine kilme ir panaudojimu sveikatinimo bei gydymo tikslais. Labai įdomu buvo susipažinti su avilio oro terapija, kuri praktikuojama Austrijoje, Rumunijoje, Vokietijoje ir kitose pasaulio valstybėse, tame tarpe, kaip avilio terapija, įteisinta ir Lietuvoje.

Apiterapijos kursų dalyviai. 5-as iš kairės LAA prezidentas Povilas Rimkus

Vyko ne tik teoriniai užsiėmimai – žinias galėjome pritaikyti ir praktikoje. Gydytojas S. Stangaciu parodė medicininį medaus masažą, paaiškino jo pagrindinius principus. Be to, ypatinga reikšmė buvo skiriama bičių nuodams. Buvo supažindinta ne tik su bičių nuodų chemine sudėtimi, bet ir jų panaudojimo galimybėmis. Dalyviai buvo supažindinti su mikroįgėlimų technika, kurią gydytojas Stangaciu puikiai išmano, bei jos ypatumais. Kadangi bičių produktai gali sukelti alergines reakcijas, didelis dėmesys taip pat buvo skiriamas ir šiai sričiai. Be to, bičių įgėlimas gali sąlygoti ir anafilaksinį šoką bei mirtį, todėl buvo aiškinamasi bičių nuodų poveikio mechanizmai, bei pirmoji pagalba, įgėlus bitei..

Kiekviena diena buvo nepaprastai įdomi ir naudinga, o žinios, įgytos mokymų metu, tikrai pravers visiems kurso dalyviams ateityje siekiantiems praktikuoti apiterapiją kaip papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugą Lietuvoje.

Prof. Sonata Trumbeckaitė

Lietuvos Apiterapeutų Asociacijos Viceprezidentė