Trakuose vyko Lietuvos paprastųjų šaškių greitųjų čempionatas

Lietuvos vyrų ir moterų paprastųjų šaškių greitųjų čempionato dalyviai
Sekmadienį, rugsėjo 14 d., Trakuose vyko Lietuvos vyrų ir moterų paprastųjų šaškių greitųjų čempionatas. Varžybose dalyvavo miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai. Vyrų turnyre dalyvavo 29 dalyviai iš visos Lietuvos. Moterų – 12 dalyvių.
Čempionate dalyvavo ir septyni Trakų rajono atstovai. Po atkaklios kovos paaiškėjo, kad 2025 m. Lietuvos paprastųjų, greitųjų šaškių vicečempiono titulas liko Trakų rajone.
Antroji vieta ir vicečempiono titulas – bijūniečiui
Po devynių turų surinkęs 13 taškų iš 18 galimų vyrų turnyre bijūnietis, nacionalinis šaškių sporto meistras Kęstutis Blaževičius užėmė antrą vietą. Nugalėjo tarptautinis didmeistris iš Vilniaus Aleksej Domčev, trečias buvo Modestas Klimas iš Dituvos, Klaipėdos rajono.
Vyrų turnyro nugalėtojai iš kairės: Kęstutis Blaževičius, Aleksej Domčev, Modestas Klimas
Neblogai čempionate pasirodė ir kiti Trakų rajono atstovai): lentvarietis Audrius Jakubauskas užėmė vienuoliktą vietą, aukštadvarietis Algis Račkauskas – aštonioliktas, trakietis Tadas Vitkauskas – dvidešimt aštuntas, aukštadvarietis Rytenis Račkauskas tik pradedantis šaškininko kelią – dvidešimt devintas.
Moterų čempinate laimėjo kaunietė Vida Žukauskienė, antra liko vilnietė Romualda Šidlauskienė, trečia – alytiškė Dalė Baltulienė. Trakietė Juzefa Bakanauskienė – aštunta, o Vakarė Račkauskaitė iš Aukštadvario – devinta.
Kviečiami visi dalyvauti „Lentvario taurėje“
Šį šeštadienį, rugsėjo 20 d., Lentvario bibliotekoje vyks jau tradiciniu tapęs šaškių turnyras „Lentvario taurė“.
Pradžia 10.00 valandą. Organizatoriai norinčius dalyvauti prašo registruotis iš anksto el. paštu k.blazevicius@gmail.com arba tel. 065268788. Dėl ribotos vietos susirinkus tam tikram skaičiui dalyvių registracija gali būti stabdoma.
Varžybose kviečiami dalyvauti visi norintys Trakų miesto ir rajono gyventojai, taip pat visi Lietuvos šaškių sporto mėgėjai. Dalyvių amžius neribojamas.
Moterų turnyro nugalėtojos iš kairės: Romualda Šidlauskienė, Vida Žukauskienė, Dalė Baltulienė
Turnyro nugalėtojas ir grupių nugalėtojai bus apdovanoti taurėmis, medaliais ir dovanėlėmis, prizininkai – medaliais ir dovanėlėmis.
Varžybų vykdytojas – Bijūnų gyv. šaškių klubas „Bijūnėlis“. Varžybas remia Trakų rajono savivaldybė, Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialas, Lietuvos šaškių federacija.
„Trakų žemės“ inform. ir nuotr.