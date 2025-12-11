Tūkstančiai savanorių kviečia prisidėti: šį savaitgalį parduotuvėse vyks „Maisto banko“ akcija

Jau šį penktadienį ir šeštadienį didžiuosiuose prekybos tinkluose vyks tradicinė 39-oji „Maisto banko“ akcija, kurios metu savanoriai kvies parduotuvių pirkėjus nepraeiti pro šalį ir paaukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems šalies gyventojams. Šiais metais „Maisto banko“ akcija vyksta 73 Lietuvos miestuose bei miesteliuose, 413 prekybos vietų. Akcijoje paramą savo globojamiems žmonėms rinks „Maisto bankas“ ir dar 227 kitos nevyriausybinės organizacijos. Planuojama, kad prie akcijos prisijungs ir prie gerų darbų prisidėti kvies beveik 7000 savanorių.
Akcijos laikas:
Penktadienį – nuo 15 val. iki 20 val.
Šeštadienį – nuo 10 val. iki 19 val.
„Šios akcijos metu rinksime ilgo galiojimo maisto produktus, kuriuos planuojame išdalinti po švenčių. Prieškalėdiniu laikotarpiu smarkiai padaugėja norinčių aukoti ar savanoriauti, o gruodį išsaugome ir daugiau paskutinę dieną galiojančių maisto produktų. Tačiau su nerimu laukiame, kas bus po švenčių. Iš patirties žinome, kad sausio pabaigoje – vasario pradžioje kasmet jaučiame didžiausią maisto trūkumą. Kai kuriuose regionų skyriuose būna dienų, kai į atiduotuvių lentynas tiesiog nebeturime ką įdėti.
Tokiais atvejais mus gelbsti visuomenė. Kai lentynos tuščios, tenka remtis žmonių paaukotais ilgo galiojimo produktais. Ši parama yra ne tik gyvybiškai svarbi sunkiau gyvenantiems žmonėms, bet ir suteikia ramybę mūsų savanoriams – jie žino, kad galės žmogui įteikti bent konservų dėžutę ar kruopų pakelį“, – sako „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
Pasak organizacijos vadovo, šiuo metu labiausiai trūksta konservų.
„Vertiname kiekvieną paaukotą produktą – kai poreikis toks didelis, svarbi bet kokia pagalba: ar tai būtų makaronai, ar arbatos dėžutė. Tačiau jeigu galite pasirinkti ir nenuskriaudžiate savęs ar šeimos, labai kviečiame aukoti mėsos ar žuvies konservų. Sunkiomis dienomis jie dažnai būna vienintelis baltymų šaltinis, kuriuo galime praturtinti paramos krepšelį. Taip pat žmonės neretai prašo aliejaus. Tad nors akcija vyksta prieš pat šventes, mums reikalingi ne šventiniai patiekalai, o patys paprasčiausi, baziniai ilgo galiojimo maisto produktai“, – pabrėžia S. Gurevičius.
Penktadienį ir šeštadienį vyksianti „Maisto banko“ akcija Lietuvoje rengiama jau 39 kartą. Ji vyks 131 Maxima, 124 IKI, 83 LIDL, 41 Rimi, 28 Norfa, 3 Utenos prekyba ir 2 Gulbelė parduotuvėse. Tradiciškai prie akcijos jungiasi ir daugiau nei du šimtai kitų nevyriausybinių organizacijų, kurios rinks paramą savo globojamiems žmonėms. Tarp jų organizacijos „Vilties arka“, asociacija „Ištiesk gerumo ranką“, Maltos ordino pagalbos tarnybos grupės, Carito skyriai, SOS vaikų kaimo padaliniai skirtinguose miestuose, jaunimo, vaikų dienos ir socialinių paslaugų centrai, globos namai, neįgaliųjų draugijos bei kitos bendruomenes stiprinančios organizacijos.
Negalintys atvykti į parduotuves kviečiami prisidėti finansiškai – auką galima skirti skambinant numeriais 1343 (5 eurai) arba 1413 (10 eurų).