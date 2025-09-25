Tvarus turizmas: atostogauk be kaitros bangų

Brigenas Bergene, kadaise buvęs Norvegijos prekybos centru Hanzos sąjungos prekybos tinkle, dabar saugomas kaip Pasaulio paveldo objektas. By Bene Riobó – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56883861
Vasaros mėnesiais vis dažniau išgirstame apie kaitros bangas – staigius ir intensyvius karščius, kurie tampa tikru iššūkiu tiek vietos gyventojams, tiek turistams. Viduržemio jūros regionas ypač kenčia nuo tokio klimato pokyčių: aukšta temperatūra, saulės spindulių intensyvumas, mažai pavėsio ir žaliųjų erdvių. Tai daro įtaką ne tik žmonių sveikatai, bet ir turizmo patrauklumui.
Atsakydami į šį iššūkį, penki Europos miestai – Lisabona, Marselis, Imola, Dubrovnikas ir Budva – pradėjo bendrą projektą „Interreg Cool Noons“, finansuojamą pagal Europos „Euro-MED“ programą. Jo tikslas – sukurti patogesnes sąlygas lankytojams net ir pačiomis karščiausiomis valandomis. Projektas jungia technologinius, gamtinius ir urbanistinius sprendimus, kurie ne tik vėsina miestą, bet ir skatina tvarų turizmą.
Miestų sprendimai: vėsieji takai ir žalios oazės
Vienas iš projekto rezultatų – jau nustatytos ir pažymėtos 15 „vėsiųjų trasų“ (angl. cool paths). Tai specialūs maršrutai, vedantys per pavėsingas gatves, parkus, skverus, vandens telkinius ir kitus gamtinius ar architektūrinius sprendimus, kurie padeda atsikvėpti nuo kaitros. Tokios trasos ne tik suteikia komforto, bet ir atskleidžia miestų grožį, kviečia atrasti mažiau žinomas, bet įdomias vietas.
Projektas numato ne vien fizinius patobulinimus, bet ir bendruomenės įtraukimą. Vietos gyventojai, turistai ir savivaldos atstovai dalyvavo dirbtuvėse, kuriose patys siūlė, kur labiausiai trūksta pavėsio, kur reikėtų daugiau suoliukų ar vandens stotelių. Toks dalyvavimo principas užtikrina, kad sprendimai būtų pritaikyti realiems poreikiams.
Be žaliosios infrastruktūros – naujų medžių alėjų, viešųjų sodų, pavėsinių, įdiegtos ir papildomos priemonės: fontanai, gaivinimo purkštuvai, atviros erdvės su vandens elementais. Kai kuriuose kvartaluose taikomi ir architektūriniai sprendimai: šviesesni fasadų dažai, medžiagos, kurios mažiau sugeria karštį, taip pat ribojamas automobilių eismas, kad pėstieji galėtų judėti patogiau ir saugiau.
Pamokos Lietuvai
Lietuva nėra Viduržemio regionas, tačiau ir mūsų miestuose kaitros bangos tampa vis dažnesnės. Karščio iššūkius jaučia tiek vilniečiai ar kauniečiai, tiek pajūrio kurortų svečiai. Tokiu metu svarbu turėti patogias erdves, kur būtų galima atsigaivinti: pavėsį teikiančius medžius, parkus, vandens telkinius, miesto fontanus.
Lietuvoje taip pat būtų galima kurti „vėsiuosius takus“, jungiančius istorines vietas, muziejus, parkus ar kultūros centrus. Tai padėtų lankytojams ne tik patogiau keliauti karštą dieną, bet ir atrasti naujų vietų. Tokie sprendimai svarbūs ne tik turistams, bet ir vietos gyventojams, kurie vis daugiau laiko praleidžia miestuose.
Pavyzdžiui, Vilniuje galima įsivaizduoti trasą, jungiančią Bernardinų sodą, Neries krantinę ir senamiesčio pavėsines gatves. Klaipėdoje – maršrutą nuo Teatro aikštės iki Danės upės parko. Net mažesniuose miesteliuose, pavyzdžiui, Ukmergėje ar Alytuje, tokios žalios jungtys galėtų tapti tiek patrauklia pramoga, tiek sveikatos prevencija.
Tvarus turizmas –
ne tik gamtos apsauga
„Cool Noons“ projektas primena, kad tvarus turizmas yra daugiau nei aplinkos tausojimas. Tai – ir žmonių sveikatos apsauga, ir gyvenimo kokybė. Miestai, kurie rūpinasi pavėsiu, vandeniu ir žaliosiomis erdvėmis, tampa patrauklesni tiek svečiams, tiek savo gyventojams.
Klimato kaita verčia ieškoti naujų sprendimų, ir šie projektai rodo, kad inovacijos gali būti paprastos: medžių sodinimas, suoliukai pavėsyje, vandens fontanai. Tai nėra prabanga – tai būtinybė, kad miestai išliktų gyvi, sveiki ir patrauklūs.
Pabaiga
Atostogos vasarą turėtų būti malonumas, o ne išbandymas. „Cool Noons“ parodo, kad net ir karščiausiomis dienomis galima mėgautis kelionėmis, jei miestas suteikia galimybių pasislėpti nuo saulės ir atsigaivinti. Lietuvai verta semtis šios patirties ir kurti miestus, kurie ne tik saugo aplinką, bet ir užtikrina, kad žmonės jaustųsi patogiai, saugiai ir sveikai.
