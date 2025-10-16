UAB „Vievio paukščiai“ kiaušinių tiekimas rinkai atnaujintas

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) sprendimu, bendrovei „Vievio paukščiai“ nuo spalio 13 d. leista tiekti vištų kiaušinius rinkai, atnaujinta jų pakavimo veikla. Sprendimas priimtas įvertinus įmonės veiksmų efektyvumą bei atlikus pakartotinius tyrimus, kuriais taršos nenustatyta.
Šio gamintojo kiaušinių tiekimas, gyvų paukščių judėjimas buvo laikinai sustabdyti nuo š. m. rugsėjo 5 d., po to, kai VMVT, atlikusi išplėstinį tyrimą, aptiko salmonelės bakterijų dalyje paukštidžių ir vištų kiaušiniuose. Įvertinus riziką vartotojų sveikatai, buvo priimtas sprendimas laikinai sustabdyti visų šio gamintojo kiaušinių tiekimą rinkai, kol bus identifikuotas užkrato šaltinis bei atlikti papildomi tyrimai ir būtinieji dezinfekcijos darbai.
„Salmonelės bakterija kelia rimtą riziką vartotojų sveikatai, todėl kiekvienas atvejis reikalauja itin greito ir atsakingo reagavimo. UAB „Vievio paukščiai“ atliko visus būtinus veiksmus, kad tarša būtų visiškai eliminuota: papildomą patalpų ir įrangos valymą bei dezinfekciją; numatė ir sustiprino efektyvias kontrolės priemones: sugriežtino kenkėjų kontrolę, sudažnino savikontrolės tyrimus, nuosekliai bei geranoriškai bendradarbiavo vertinant visą gamybos grandinę, vykdomus procesus, atliekant produktų atsekamumą“, – teigia VMVT Priežiūros departamento direktorius Gediminas Gvazdaitis.
Įmonė įpareigota ir toliau nuosekliai vykdyti kontrolės priemones, užtikrinančias saugios ir kokybiškos produkcijos tiekimą vartotojams.
VMVT inform.