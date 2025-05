Ukmergė skina pirmuosius saulės elektrinių parko veiklos vaisius

„Ukmergės Žinios“ nuotrauka

Ukmergės rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su UAB „Ukmergės šiluma“ ir partneriu UAB „Ignitis“, atliko svarbų žingsnį tvarios energijos link. 2024 m. pradžioje baigė įrengti 3,6 MW galios saulės elektrinių parką, kuris tapo vienu didžiausių viešojo sektoriaus saulės elektrinių parku Lietuvoje. Šis projektas ne tik prisideda prie atsinaujinančių energijos šaltinių plėtros, bet ir parodo, kaip efektyviai gali būti integruojamos modernios technologijos į viešojo sektoriaus projektus. Saulės elektrinių parkas, sėkmingai pradėjo veiklą ir visus praėjusius metus veikė be sutrikimų. UAB „Ukmergės šiluma“, būdama šio parko operatoriumi ir prižiūrėtoju, atliko pirmųjų veiklos metų ekonominius ir finansinius vertinimus.

Pirmieji saulės elektrinių parko veiklos rezultatai pranoko net pačius optimistiškiausius lūkesčius. Investicinio projekto koncepcijoje buvo numatyta, kad saulės elektrinių parkas padengs apie 85 proc. miesto viešojo sektoriaus elektros energijos poreikio. Tačiau faktiniai duomenys rodo, kad šis skaičius už 2024 metus buvo netgi didesnis – saulės elektrinių parkas pagamino 3 620 383 kWh elektros energijos, tai sudaro net 92 proc. viso miesto viešojo sektoriaus poreikio. Šis rezultatas įrodo ne tik parko efektyvumą, bet ir jo svarbą siekiant tvaresnio ir ekonomiškai pažangesnio miesto valdymo.

2024 metais net 26 iš 35 miesto viešojo sektoriaus įstaigų visiškai (100 proc.) apsirūpino elektros energija iš saulės elektrinių parko. Tai reiškia, kad šios įstaigos ne tik sumažino savo išlaidas elektros energijai, bet ir tapo dar tvaresnės bei nepriklausomos nuo elektros rinkos svyravimų. Sugeneruota elektros energija ne tik padengė įstaigų poreikius, bet ir leido kaupti perteklinę energiją, kuri gali būti naudojama mažesnio saulės aktyvumo laikotarpiais arba kompensuojama valstybės nustatytu tarifu.

Didžiausią elektros energijos kiekį rajone suvartoja Ukmergės miesto seniūnija, kuri elektros energiją daugiausia naudoja svarbių infrastruktūros objektų, tokių kaip gatvių, parkų bei viešųjų erdvių apšvietimui, taip užtikrindama miesto gyventojų komfortą ir saugumą. Saulės elektrinių parkas padengė 74 procentus miesto seniūnijos elektros energijos poreikio, o ši seniūnija suvartojo 24 procentus viso rajono viešojo sektoriaus elektros energijos poreikio.

Toks aukštas saulės elektrinių parko efektyvumas užtikrina ne tik mažesnes miesto įstaigų išlaidas už energiją, bet ir prisideda prie gerokai mažesnių anglies dvideginio emisijų, kas atitinka ir nacionalinius, ir Europos Sąjungos klimato tikslus. Per metus saulės elektrinių parkas padeda sutaupyti net 1 485 tonas CO2 emisijų, taip prisidėdamas prie reikšmingo aplinkos apsaugos ir klimato kaitos mažinimo. Emisijų sutaupymai prilygsta 50 000 pasodintų medžių per metus, o per visą saulės parko tarnavimo laikotarpį (25 metus) – 1 250 000 medžių. Tai – puikus pavyzdys, kaip investicijos į atsinaujinančią energiją duoda realią ekonominę, ekologinę naudą bei prisideda prie šalies energetinės nepriklausomybės.

Įgyvendinus šį ambicingą projektą, saulės elektrinių parkas ne tik prisideda prie tvarios energetikos plėtros, bet ir tampa neatsiejama Ukmergės rajono viešojo sektoriaus dalimi. Visos miesto viešojo sektoriaus įstaigos – mokyklos, darželiai, kultūros ir sporto įstaigos, miesto ligoninė bei seniūnijos yra aprūpinamos šia atsinaujinančia energija. Tai padeda sumažinti miesto priklausomybę nuo iškastinio kuro ir leidžia optimizuoti miesto biudžeto išlaidas už elektros energiją.

Ukmergės rajono savivaldybė į saulės elektrinių parko statybą investavo 1,28 mln. eurų. Savarankiškas apsirūpinimas elektros energija artimuoju laikotarpiu padės sutaupyti daugiau nei 300 000 Eur rajono biudžeto lėšų per metus. Įvertinus pirmųjų veiklos metų rezultatus planuojamas projekto atsiperkamumas – 4,2 metai.

Saulės elektrinių parką valdo ir prižiūri UAB „Ukmergės šiluma“, kuri yra parko operatorius. Įmonei pavesta užtikrinti stabilų, patikimą ir efektyvų parko veikimą 25 metus. Bendrovė ir toliau sieks efektyviai vykdyti objekto priežiūrą, optimizuoti veiklą ir užtikrinti kuo didesnį elektros energijos poreikio padengiamumą iš atsinaujinančių elektros išteklių.

Projekto sėkmės istorija tęsiasi – saulės elektrinių parkas veikia stabiliai, užtikrina reikšmingą elektros energijos gamybą ir prisideda prie tvarios ateities kūrimo. Patikima priežiūra bei efektyvumo didinimas leis dar ilgus metus išlaikyti aukštus veiklos rodiklius, teikiant naudą tiek savivaldybei, tiek jos gyventojams.

