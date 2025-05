Ukrainos žiniasklaidoje – dėmesys akcijai „Radarom!“

J. Stacevičiaus nuotr.

Apie vasario pradžioje paskelbtą akciją „„Radarom!““ rašo beveik visi didieji Ukrainos naujienų portalai, o ypač daug dėmesio sulaukė žinia apie per mažiau nei savaitę surinktą pirmąjį akcijos milijoną –– rodo „“Mediaskopo““ duomenys.

Nuo vasario 3 d., kai buvo paskelbtas paramos akcijos „“Radarom!““ startas, Ukrainos žiniasklaida publikavo 88 su iniciatyva susijusias naujienas. Apie „“Radarom!““ rašė tokie Ukrainos didieji naujienų portalai kaip Ukrinform.ua, nv.ua, lb.ua ir kiti.

Nors akcija sulaukė reguliaraus Ukrainos žiniasklaidos dėmesio, daugiausiai kartų apie ją rašyta vasario 10 d., kai buvo paskelbta žinia apie tai, kad akcijos metu surinktas pirmasis milijonas.

„“Žiniasklaida tiesiog sprogo nuo pranešimų apie tai, kad per trumpą laiką pavyko surinkti įspūdingą sumą““, –– sako „“Mediaskopo““ duomenų sprendimų ir analizės vadovė Vilūnė Kairienė.

Tą dieną akcija „“Radarom!““ buvo viena ryškiausių ir daugiausiai susidomėjimo sulaukusių temų Ukrainos žiniasklaidoje. Straipsniuose buvo pabrėžiamas ne tik surinktų lėšų skaičius, bet ir Lietuvos visuomenės solidarumas ir palaikymas Ukrainai.

LRT primena, kad akcija „“Radarom!““ iki vasario 24 d. vis dar renka lėšas dronams ir antidronams, kurie bus skirti Ukrainai. Šiuo metu surinkta jau daugiau nei 2 su puse milijono eurų.

Šį sekmadienį, vasario 23-ąją, per LRT laukia speciali programa, kurioje visas dėmesys bus skiriamas Ukrainai. Transliacija prasidės ryte, – žiūrovai visą dieną galės klausyti išskirtinių pasakojimų apie karo realybę, stebėti koncertą „“Laisvė šviečia““ ir akcijos „“Radarom!““ finalinį renginį per LRT TELEVIZIJĄ, portale LRT.lt ir klausyti per LRT RADIJĄ.

Prisidėti, kad Ukrainą pasiektų kuo daugiau itin reikalingų dronų ir antidronų galima skambinant numeriu 1890 (auka – 5 eurai) ir puslapyje radarom.lt.

