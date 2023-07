„Užutrakio vakarams“ žymus pianistas A. Žlabys skiria ypatingą dovaną

Garsus pianistas A. Žlabys koncertuos XIX tarptautiniame muzikos festivalyje „Užutrakio vakarai“ ir atliks specialiai parengtą programą. D. Matvejevo nuotr.

Ypatingą dovaną gaus XIX tarptautinio muzikos festivalio „Užutrakio vakarai“ gerbėjai. Liepos 30-ąją Užutrakio dvare, Europos salėje, garsus pianistas Andrius Žlabys iš JAV specialiu kvietimu atvyksta į festivalį ir jame atliks išskirtinę programą.

Pianistas koncertuoja su vienu iškiliausių šalies muzikos kolektyvų – Lietuvos kameriniu orkestru. Diriguos ištikimas festivalio bičiulis, į savo kūrybos planus nuolat įtraukiantis „Užutrakio vakarus“, Vokietijoje dirbantis dirigentas Vilmantas Kaliūnas. Pianistas A. Žlabys atliks ne tik savo mėgstamo kompozitoriaus J. S. Bacho Koncertą fortepijonui nr. 1 in d-minor BWV 1052, bet publiką apdovanos Ukrainai skirtu savo kūriniu „Movement for strings and piano“. Tai styginių kvartetui sukurtas kūrinys, kuris pirmąkart festivalyje nuskambės kaip versija styginių orkestrui – būtent Lietuvos kameriniam orkestrui. Be to, pianistas maloniai nustebino festivalio organizatorius išsitaręs, kad nori atlikti dar vieną kūrinį. Pasak A. Žlabio, į šį kūrinį „įsigilinęs“ ir todėl nori juo pasidalinti su festivalio publika. Tad koncertas pažers dar vieną opusą ir dar vieną garsaus pianisto kūrybos atsivėrimą.

„Šio vakaro programą įvardyčiau kaip emocionalią ir filosofišką. Todėl kiekvienas kūrinys buvo parinktas pagal šią nuostatą.

Su festivalio rengėjais sumanėme parengti J. S. Bacho koncertą fortepijonui ir kameriniam orkestrui. Bet kas atliks fortepijono partiją? Nedaug pianistų gali giliai, emociškai sugroti J. S. Bachą, kurio kūryba grįsta šventąja geometrija – proporcingomis muzikos garsų formomis. Todėl pasikvietėme JAV gyvenantį žinomą J. S. Bacho kūrinių atlikėją pianistą Andrių Žlabį. Jis tiesiog labai ypatingai ir savitai atlieka J. S. Bacho kūrybą“, – pasakojo V. Kaliūnas.

Pasak dirigento, šventoji geometrija turi sąsajų ir su kitais nuskambėsiančio koncerto kūriniais, pavyzdžiui, K. Jenkins „Palladio“, kuris skirtas vienam žymiausių ir įtakingiausių Renesanso architektų Andrea Palladio. Su šia kryptimi susišaukia ir paties A. Žlabio opusas Ukrainai.

Labai emocionali, V. Kaliūno žodžiais, programos dalis su G. Finzi kūriniu, nes ją sąlygojo ir paties kompozitoriaus asmeninė drama. Jis išgyveno savo trijų brolių netektį kare, todėl kuriama muzika buvo ir gili, ir liūdna. Kaip atsvara šiai nuotaikai skambės romantizmu dvelkianti L. Janáček siuita styginių orkestrui. A. Žlabys – „Grammy“ nominantas, JAV gyvenantis lietuvių pianistas ir kompozitorius žavi publiką ir techniniu meistriškumu, ir interpretacijų gelme. Pianisto biografijoje – koncertai su ryškiausiais pasaulio orkestrais. Jis mokėsi Curtis muzikos institute, taip pat Klivlando muzikos institute ir Jeilio muzikos mokykloje. Nuo 2021 m. A. Žlabys savo patirtimi dalijasi su Bostono universiteto Fortepijono katedros studentais.

Koncerte skambės J. S. Bach, K. Jenkins, A. Žlabio, G. Finzi, L. Janáček kūriniai.

Festivalį globoja Seimo narė Edita Rudelienė, jį remia Trakų rajono savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, partneris – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, mecenatas – AB „Vilniaus baldai“.

Festivalio svetainė http://www.uzutrakiovakarai.lt

„Užutrakio vakarų“ festivalio informacija