Vaikai pažįsta turizmą: ne tik kelionės, bet ir gyvenimo įgūdžiai

Turizmas dažnai siejamas su poilsiu, kelionėmis ir egzotiškomis patirtimis. Tačiau tai – ir viena svarbiausių šiuolaikinės ekonomikos sričių, kurioje dirba milijonai žmonių visoje Europoje. Po pandemijos turizmo sektorius susiduria su darbuotojų trūkumu, todėl Europos kelionių komisija ėmėsi netradicinio sprendimo – supažindinti jaunuosius skaitytojus su turizmo pasauliu per spalvingas, edukacines knygas.
Šios naujos istorijos vaikams pristato turizmą kaip kūrybingą, įdomų ir prasmingą užsiėmimą. Leidiniai sukurti taip, kad ne tik pasakotų smagias istorijas, bet ir lavintų vadinamuosius „perkeliamuosius įgūdžius“ – gebėjimą bendrauti, spręsti problemas, dirbti komandoje, būti empatiškiems. Tokie gebėjimai šiandien yra ne mažiau svarbūs už akademines žinias, nes jie padeda kiekvienam žmogui prisitaikyti sparčiai besikeičiančiame pasaulyje.
Knygų herojai – išgalvoti veikėjai, tačiau jų nuotykiai atspindi tikras situacijas, su kuriomis susiduria kelionių ir paslaugų srityje dirbantys žmonės. Pavyzdžiui, istorijoje apie personažus Dee ir Flee vaikai mokosi suprasti, kaip svarbu rūpintis keliautojų patirtimi, išgirsti jų poreikius ir kartu ieškoti sprendimų. Kita knyga – „Searchlight“ – supažindina su problemų sprendimo ir kritinio mąstymo įgūdžiais, nes jos veikėjai ieško kūrybiškų būdų padėti aplinkiniams. Tokios istorijos moko, kad turizmas nėra vien viešbučiai ar gidai – tai platus paslaugų tinklas, kuriame reikia išmanyti kultūrą, kalbas, technologijas ir žmogiškąsias vertybes.
Projektui suteikta finansinė parama leidžia šias knygas išleisti įvairiomis kalbomis ir platinti skirtingose šalyse. Tai svarbu todėl, kad turizmo sektorius yra vienas iš labiausiai tarptautinių – čia nuolat susiduria įvairių kultūrų žmonės. Vertimai ir plati sklaida užtikrina, kad vaikai, nesvarbu kurioje Europos vietoje jie gyvena, galėtų pažinti šią sritį vienodai patraukliai ir suprantamai. Be to, leidėjams suteikiama galimybė gauti paramą rinkodarai, todėl knygos pasiekia ne tik bibliotekas, bet ir mokyklas, jaunimo centrus, šeimas.
Svarbu pabrėžti, kad ši iniciatyva nėra tik apie knygas. Ji yra dalis platesnės strategijos, siekiančios užtikrinti, kad turizmo sektorius ateityje turėtų motyvuotų, pasirengusių darbuotojų. Pandemija atskleidė, kad ši sritis yra labai jautri krizėms, todėl dabar ieškoma būdų, kaip ją sustiprinti ir padaryti patrauklesnę jaunajai kartai. Įtraukiant vaikus į turizmo pasaulį jau nuo mažens, jiems rodoma, kad ši sritis gali būti ne tik sezoninis darbas, bet ir prasminga karjera, leidžianti pažinti pasaulį, dirbti su žmonėmis, kurti bendruomeniškumą.
Lietuvai ši iniciatyva taip pat gali būti svarbi. Nors mūsų šalis nėra masinio turizmo centras, vis daugiau žmonių atranda vietines keliones: lankosi dvaruose, gamtos parkuose, dalyvauja kulinariniuose ar kultūriniuose renginiuose. Jei jaunimas nuo ankstyvo amžiaus suvoks, kad turizmas gali būti įdomi ir prasminga veikla, ateityje jie galės ne tik prisidėti prie šio sektoriaus augimo, bet ir patys kurti darbo vietas savo bendruomenėse. Įsivaizduokime, kad mažame miestelyje ar kaime vaikai, užaugę su šiomis knygomis, nusprendžia atidaryti savo turizmo verslą – pavyzdžiui, ekologinę sodybą, gidų paslaugą ar edukacinį maršrutą. Tokios iniciatyvos gali tapti nauja kaimo atgaivinimo kryptimi, kuri sutampa su platesniais Europos Sąjungos tikslais.
Šios knygos yra ne tik smagi edukacija, bet ir tiltas tarp vaikystės svajonių ir realių ateities galimybių. Jos moko, kad turizmas – tai žmonės, istorijos ir kultūros, kurias galime pažinti bei pristatyti kitiems. O kartu tai kvietimas kurti atviresnę, empatiškesnę visuomenę, kurioje kiekvienas jaunas žmogus gali atrasti savo vietą.
