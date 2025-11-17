Valstybinio choro „Vilnius“ koncertas „Skambantys Čiurlionio paveikslai“

Vievio kultūros centras, įgyvendindamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės finansuojamą projektą „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“, lapkričio 20 d. kviečia į Valstybinio choro „Vilnius“ koncertą ,,SKAMBANTYS ČIURLIONIO PAVEIKSLAI“. Tai unikali programa, kurioje išgirsime muziką, užkoduotą genialaus Lietuvos dailininko ir kompozitoriaus paveiksluose.
Skambės Ko Matsushita (Japonija), Pärt Uusberg (Estija), Jan Krutul (Lenkija),Vytauto Miškinio, Donato Zakaro, Mykolo Natalevičiaus, Zitos Bružaitės, Deivido Edo Kuktos mišriam chorui skirti kūriniai, kuriuos kompozitoriai sukūrė įkvėpti konkrečių M.K. Čiurlionio paveikslų.
Audronė Stepankevičiūtė, projekto „Keli žvilgsniai į Čiurlionį“ vadovė