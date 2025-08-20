Valstybinio Vilniaus kvarteto koncertas Užutrakyje

Valstybinis Vilniaus kvartetas ir pianistė Ilona Beres. Organizatorių nuotr.

Š. m. rugpjūčio 23 d. 18 val. Užutrakio dvaro Europos salėje vyks Valstybinio Vilniaus kvarteto ir pianistės Ilona Beres koncertas. Skambės – M. K. Čiurlionio, A. Dvořáko muzika.

Valstybinis Vilniaus kvartetas (Dalia Kuznecovaitė (I smuikas), Algirdas Šochas (II smuikas), Kristina Anusevičiūtė (altas), Viktoras Rekalo (violončelė)) – kamerinio muzikavimo tradicijų puoselėtojas nuolat rengia įdomias programas, teminius ciklus, publiką supažindina su šio žanro šedevrais ir mažai Lietuvoje žinoma muzika. Vilniaus kvartetas aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje bendradarbiaudamas su žymiais Lietuvos ir užsienio atlikėjais.

2024 metų kovą kvartetas surengė išskirtinį koncertą simbolišku pavadinimu „Nuo svajonės iki laisvės“ po žymiojo Romos Panteono, Švč. Mergelės Marijos ir Visų Kankinių bazilikos, skliautais. Taip paminėtos dvi svarbios progos: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 34-osios metinės ir šiemet minimi diplomatų Lozoraičių metai. Tais pačiais metais Vilniaus kvartetas sulaukė pagarbaus įvertinimo – iškilmingame Lietuvos gynybos, kultūros ir švietimo asociacijos ir Lietuvos kariuomenės dienos minėjimo vakare muzikantams įteikti medaliai „Už pasižymėjimą skleidžiant aukštąją kultūrą Lietuvos karininkijai“.

Šių metų vasario mėnesį kolektyvas Vasario 16-osios minėjimo proga buvo pakviestas koncertuoti į Torontą – Lietuvių namuose ir Prisikėlimo parapijoje.

Su kvartetu pasirodys Lietuvoje gimusi ir išsilavinimą įgijusi pianistė Ilona Damašiūtė-Beres – aktyvi koncertmeisterė, akompaniatorė ir solistė, koncertuojanti Europoje, JAV ir Kanadoje.

Baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, Ilona yra dalyvavusi prestižiniuose festivaliuose, tokiuose kaip „Sugrįžimai“ Lietuvoje ir „Niagaros“ tarptautiniame kamerinės muzikos festivalyje, „Pažaislio“ muzikos festivalyje. Ji taip pat yra dirbusi meno vadove įvairiuose koncertų cikluose Toronte. Ilona nuolat bendradarbiauja su žymiais kolektyvais, įskaitant Valstybinį Vilniaus kvartetą ir Kauno kvartetą ir yra kviečiama į JAV kaip solistė ir kamerinės muzikos atlikėja.

Bilietai: https://store.bilietai.lt/public/lt/event/476491/purchase/sector/84952

Programa:

M. K. ČIURLIONIS (1875 – 1911) – Kanonas c-moll (VL 216a); Kanonas D-dur (VL 217a); Fuga G-dur (VL 81); Fuga fis-moll (VL 82)

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904) – Styginių kvartetas Nr. 12, F-dur „Amerikietiškas“, Op. 96 (1893)

I d. Allegro ma non troppo

II d. Lento

III d. Molto vivace – Trio

IV d. Finale. Vivace ma non troppo

ANTONÍN DVOŘÁK (1841–1904) – Fortepijoninis kvintetas Nr. 2, op. 81, A-dur, B. 155 (1887)

I d. Allegro, ma non tanto

II d. Dumka: Andante con moto

III d. Scherzo (Furiant): molto vivace

IV d. Finale. Allegro


