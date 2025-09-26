Vasariška virtuvė: gaivinanti agurkų ir jogurto sriuba

Karštomis vasaros dienomis dažnai norisi lengvo, šalto ir gaivinančio maisto. Pietų Europos šalyse, kur temperatūra perkopia 35 laipsnius, populiarios įvairios šaltos sriubos. Viena jų – taratoras, kilęs iš Bulgarijos ir paplitęs visuose Balkanuose. Ši agurkų ir jogurto sriuba puikiai malšina troškulį, yra lengvai paruošiama ir gali tapti puikiu pietų ar vakarienės patiekalu per karščius.

Receptas: gaivinantis taratoras

Ingredientai:

  • 2 dideli agurkai,
  • 500 ml natūralaus jogurto (arba kefyro),
  • 2–3 skiltelės česnako,
  • saujelė krapų,
  • saujelė graikinių riešutų (nebūtina),
  • žiupsnelis druskos,
  • šlakelis alyvuogių aliejaus,
  • keli kubeliai ledo.

Paruošimas:

  1. Agurkus nulupkite ir supjaustykite smulkiais kubeliais arba sutarkuokite.
  2. Smulkiai sukapokite česnaką bei krapus.
  3. Dubenyje sumaišykite jogurtą, agurkus, česnaką, krapus ir druską.
  4. Įberkite smulkintų graikinių riešutų, jei norite sodresnio skonio.
  5. Įpilkite truputį alyvuogių aliejaus, įdėkite kelis ledo kubelius.

Patarimas: patiekite sriubą labai šaltą – tai ideali atgaiva karštoms vasaros dienoms. Lengvas, gaivus ir maistingas patiekalas neapsunkina skrandžio, greitai numalšina troškulį ir suteikia energijos.

