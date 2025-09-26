Vasariška virtuvė: gaivinanti agurkų ir jogurto sriuba

Karštomis vasaros dienomis dažnai norisi lengvo, šalto ir gaivinančio maisto. Pietų Europos šalyse, kur temperatūra perkopia 35 laipsnius, populiarios įvairios šaltos sriubos. Viena jų – taratoras, kilęs iš Bulgarijos ir paplitęs visuose Balkanuose. Ši agurkų ir jogurto sriuba puikiai malšina troškulį, yra lengvai paruošiama ir gali tapti puikiu pietų ar vakarienės patiekalu per karščius.
Receptas: gaivinantis taratoras
Ingredientai:
- 2 dideli agurkai,
- 500 ml natūralaus jogurto (arba kefyro),
- 2–3 skiltelės česnako,
- saujelė krapų,
- saujelė graikinių riešutų (nebūtina),
- žiupsnelis druskos,
- šlakelis alyvuogių aliejaus,
- keli kubeliai ledo.
Paruošimas:
- Agurkus nulupkite ir supjaustykite smulkiais kubeliais arba sutarkuokite.
- Smulkiai sukapokite česnaką bei krapus.
- Dubenyje sumaišykite jogurtą, agurkus, česnaką, krapus ir druską.
- Įberkite smulkintų graikinių riešutų, jei norite sodresnio skonio.
- Įpilkite truputį alyvuogių aliejaus, įdėkite kelis ledo kubelius.
Patarimas: patiekite sriubą labai šaltą – tai ideali atgaiva karštoms vasaros dienoms. Lengvas, gaivus ir maistingas patiekalas neapsunkina skrandžio, greitai numalšina troškulį ir suteikia energijos.