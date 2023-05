Verslininko ir filantropo Mariaus Jakulio patarimai: kaip uždirbti pinigus ir išmokti dalintis

„Nereikia bijoti krizės, būtent ji gali atverti duris apie kurias anksčiau nežinojai”,- sako vienas turtingiausių Lietuvos žmonių, verslininkas, filantropas Marius Jakulis, kuris taip pat kažkada išgyveno krizę, pastūmėjusią jį atrasti kelią į Lietuvą. Per daugiau nei 25-erius metus sėkmingų verslų ir investavimo dėka Marius Lietuvoje tapo vienu sėkmingiausių privačių investuotojų šalyje. Dabar verslininkas nori suteikti tokias galimybes kitiems – paskatinti atvykti ar grįžti į Lietuvą, kurti čia nuosavą verslą, siekti mokslinės karjeros aukštumų, prieš tai pasisėmus žinių geriausiuose pasaulio universitetuose. Apie sėkmingo verslo pradžią, filantropystę bei lyderio savybes M. Jakulis kalbėjo „Wow University” vykusioje Naujos kartos lyderystės kurso moterims paskaitoje „Asmeninė istorija: kaip uždirbti pinigus ir išmokti dalintis?”

Nereikia bijoti krizės

Daiktai ir pinigai suteikia laimės, tačiau negali duoti visos laimės, įsitikinęs M. Jakulis, kurio asmeninė krizė prasidėjo JAV, kur jis tuo metu gyveno: „Su buvusia žmona turėjome daug pinigų, namą su baseinu, geras mašinas. Buvome sukūrę sėkmingas karjeras, dirbau teisininku Niujorke. Tačiau daug dirbome ir, deja, ėjome skirtingais keliais, mažėjo bendrų tikslų, pradėjo skirtis vertybės”,- apie jį palietusią skyrybų krizę pasakojimą pradėjo žinomas verslininkas. Nors pripažįsta, kad tuo metu išgyveno vieną sunkiausių krizių savo gyvenime, Marius įsitikinęs, jog ši krizė atvėrė jam naujas duris: „Kiekvienas gyvenime turime krizes – galbūt skiriatės, o galbūt atleido iš darbo. Tačiau nereikia bijoti ir galvoti, kad gyvenimas baigtas, nes gali būti, kad jūsų laukia naujas etapas. Būtent krizė gali padėti pamatyti naujas galimybes, atrasti tai, ko anksčiau negalėjai ar nenorėjai daryti. Mano asmeninės krizės metu Lietuva paskelbė nepriklausomybę ir aš pirmą kartą atvažiavau į Lietuvą. Čia yra mano tėvų šalis, todėl atvažiavęs čia nesijaučiau svetimas, o netrukus nusprendžiau čia kraustytis”,- apie gyvenimą pakeitusį įvykį pasakojo pašnekovas WoW University paskaitoje.

Versle svarbu asmeninis dėmesys

Gyvenimą ir verslą Lietuvoje M. Jakulis pradėjo mažame vieno kambario bute Lazdynuose: „Mano pirmieji klientai amerikiečiai nesuprasdavo kodėl taip greit atsakau į jų fakso pranešimus, nes jiems tai užtrukdavo bent savaitę. Tuo tarpu man būdavo nesunku atsakyti iškart, juk faksas tame pačiame kambaryje, o ne kitame departamente”,- juokėsi žinomas verslininkas. M. Jakulis pabrėžia, jog toks greitas atsakymas bei asmeninio dėmesio klientui parodymas yra viena svarbiausių lyderio savybių versle: „Jeigu bendraujame, privalu rodyti kitam dėmesį. Tai gali būti per laiškus, telefoną ar asmeninį kontaktą – tas žmogus turi jaustis svarbus ir išgirstas. Mano paties sėkmės istorija yra ne ta, kad Marius kažką sėkmingai padarė, bet ta, kad Marius kažką padarė su kitais. Vieni man padėjo daugiau, kiti mažiau, bet aš vienas nesugebėjau to pasiekti. Juk vienas negali padaryti visko, todėl versle svarbu bendrauti su žmonėmis, kurie yra protingi ir gali tau padėti. Visada geriau turėti gerus partnerius, negali pats išspręsti visų problemų”,- tikino “Naujos kartos lyderystės” kurso dėstytojas.

Laimi tas, kuris geba atlikti geriausiai

Versle svarbu asmeninis kontaktas bei mokėjimas priimti kitų žmonių pagalbą, tačiau ne ką mažiau svarbi lyderio savybė, be kurios nesuklestės joks verslas, M. Jakulio nuomone, yra buvimas geriausiam tame, ką darai: „Ką aš išmokau per tiek metų, tai, kad pirma ir svarbiausia yra tas darbas ką jūs darote, privalote tai daryti itin gerai. Pradėjęs savo verslą aš negalvojau apie investicijas, o dirbau savo darbą 24/7. Labai svarbu būti geriausiam, o to pasieksi tik darydamas tą darbą kuo dažniau, taip sužinosi kaip tai atlikti dar geriau ir greičiau. Laimi visada tas, kuris darbą atlieka geriau, o ne tas, kuris jo nemėgsta. Tik su nuolatinėmis pastangomis atsiranda daugiau užsakymų, žmonės tave rekomenduoja”,- ilgamete patirtimi dalijosi WoW University dėstytojas.

Pagarba vadovui per baimę arba įkvėpimą

Užsispyręs ir pastabus detalėms, tačiau duodantis daug laisvės veikti, toks M. Jakulis darbuotojų akimis. Jis pats tikina, jog darbe dėmesys detalėms itin svarbus. Būtent detalumas padeda atsirinkti į komandą teisingus žmones: „Žmogus gali ateiti su daugybės metų patirtimi savo darbo aprašyme, bet kalbant su juo gali nejausti ryšio. Svarbu ir chemija ir mokėjimas bendrauti. Šypsena turi būti tikra, ne dirbtina – arba yra jausmas, jog žmogus tikrai nori dirbti pas jus, arba jo nėra”,- tvirtino verslininkas.

Kairėje – verslininkas, filantropas Marius Jakulis

Anot M. Jakulio, viskas priklauso ir nuo žmogaus asmenybės – vieni yra lyderiai, o kiti ne ir tai patikrinti paprasta: „Kiekvienas eidamas savo gyvenimo keliu matome ir jaučiame ar žmonės nori mus sekti, prieiti ir pabendrauti. Yra tokių įmonių, kur darbuotojai mielai šnekučiuojasi, kol vadovo nėra, tačiau jam įėjus nuščiūva, atmosfera pasikeičia. Vadovas gali pelnyti pagarba per baimę arba per darbuotojų įkvėpimą, žmogiškumą”,- tikino WoW University dėstytojas.

Svarbu mokėti laiku atsitraukti

Savo uždirbtą kapitalą bei laiką M. Jakulis investavo į Lietuvą – šalį, kuri suteikė jam galimybes augti ir tobulėti. Būtent Lietuvoje prasidėjo jo kelias į investavimą: „Pirmus uždirbtus tris milijonus patikėjau bankui, kad jie būtų investuoti. Per kelerius metus iš trijų milijonų liko vienas, tada nusprendžiau, kad pats turiu imtis šio reikalo”,- juokėsi M. Jakulis. „Kai jau surinkau gerą komandą, galėjau žiūrėti ką daryti su tais pinigais, kuriuos uždirbome. Pradėjau investuoti į akcijas pats. Per daugiau nei dešimt metų, tas vienas milijonas padidėjo į kur kas didesnius skaičius”,- apie investavimo pradžią pasakojo verslininkas. Per ilgametę investavimo karjerą, anot M. Jakulio, buvo ir pakilimų, ir nesėkmių, todėl verslininkas patarė mokėti laiku atsitraukti: „Pastebėjau, kad kiti ką nors nusipirkę ir blogėjant rezultatui, nieko nekeičia. Ką aš darau šiandien? Pardaviau visas akcijas su nuostoliu, nes man geriau turėti mažesnę sumą, kurią aš dabar galiu investuoti į kitą įmonę, kuri auga, negu turėti tuos pinigus, užšaldytus metų metus, kurie neauga”,- patarė ,,Naujos kartos lyderystės” kurso dėstytojas.

Pardavęs mašiną keliauja autobusu

Bėgant metams keitėsi ir M. Jakulio požiūris: „Kai lietuviai pradeda uždirbti, pirmiausia perka gerą mašiną, tada atsiranda ir namas. Anksčiau aš dariau tą patį, tačiau šiandien aš neturiu mašinos, nei namo, nes viską pardaviau. Aš visą tai jau turėjau, dabar man norisi kuo mažiau daiktų. Šiuo metu gyvenu viename savo viešbučių, o važinėju autobusu. Kai kas nors atvažiuoja su Bentley, aš mėgstu parodyti savo autobuso bilietą”,- juokėsi verslininkas.

Tai, kad M. Jakulis savo požiūriu išsiskiria iš daugelio verslininkų, galima pasakyti pažvelgus į jo filantropinę veiklą. 2019 metais sukurtas jo vardo fondas, teikia finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo: „Fondo pagrindinis tikslas, suteikti pinigų tiems, kurie gali padėti Lietuvos ekonomikai. Mes galime investuoti ir uždirbti pinigų, bet yra investicijos, kurios duoda didesnę socialinę naudą. Anksčiau testamente didžiąją dalį pinigų buvau skyręs švietimui, tačiau žmona patarė, jog tuos pinigus skirčiau dabar, o ne po mirties. Juk taip įdomiau, gali dalyvauti veikloje ir pats matytum kur tie pinigai nueina”, pasakojo M. Jakulis – WoW University dėstytojas.