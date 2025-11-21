„Vievio džiazo klavišai 2025“: užburiantis festivalio startas

Emiliano D’Auria Brooklyn Bound. Vyto Laukaičio nuotr.
Pirmajame koncerte – žvaigždės iš Estijos, Italijos, JAV
Praeitą šeštadienį Vievį sudrebino pirmasis festivalio „Vievio džiazo klavišai 2025“ koncertas. Pilnutėlė salė liejo emocijas, plojimais reaguodama į kiekvieną niuansą. Tokios publikos reakcijos buvo vertas bene kiekvienas šio vakaro numeris, kiekvienas atlikėjas, kiekviena koncerto akimirka. Dvi absoliučiai skirtingos grupės – išskirtinė galimybė publikai pajusti džiazo įvairialypumą ir spalvas.
„Artis Boriss Trio“ iš Estijos – trijų jaunų virtuozų ansamblis su pianistu Artis Boriss priešakyje. Publika gėrėjosi tradicinio ir modernaus džiazo deriniu, nuspalvinu šiaurietiško kolorito, interpretacijos šviežumu ir pavergiančia jaunųjų atlikėjų – Artis Boriss (fortepijonas), Ramuel Tafenau (mušamieji) ir Joosep Talumaa (bosinė gitara) – charizma.
Jaunieji „Artis Boriss Trio“ džiazo virtuozai. Vyto Laukaičio nuotr.
Emiliano D’Auria Brooklyn Bound (Italija-JAV) – didžiulę patirtį turinčių ir ne vienoje pasaulio scenoje koncertavusių atlikėjų grupė, į šį kolektyvą susibūrusi tik šiemet ir surengusį turą Europoje. Vievio publika patyrė tikrą emocijų audrą: nuo nostalgiško susikaupimo lyriniuose kūriniuose iki šėlimo uždegančiose kompozicijose. Kiekvienas pianisto Emiliano D’Auria suburtos grupės narys – aukščiausios prabos atlikėjas (trimitininkas Philip Dizack, saksofonininkas Godwin Louis, kontrabosininkas, Jacopo Ferrazza, perkusininkas Joe Dyson) – stulbino ir virtuoziškai atliekamomis solo partijomis ir itin jautriu bendro muzikavimo pojūčiu.
Abiems grupėms nuolat skambėjo „bravo“, „bis“, šėlstanti publika nenorėjo atlikėjų paleisti nuo scenos…
Ką žadai antrasis „Vievio džiazo klavišų 2025“ koncertas?
Lapkričio 22-ąją „Vievio džiazo klavišai 2025“ kviečia į antrąjį festivalio koncertą.
Pirmoje koncerto dalyje gėrėsimės Dainius Pulauskas group (DPG) autorinėmis džiazo kompozicijomis. Dainius Pulauskas – pasaulinio reitingo džiazo pianistas, grupių lyderis, kompozitorius, Elektrėnų savivaldybės Garbės pilietis, projekto Festivalis „Vievio džiazo klavišai 2025“ meno vadovas – specialiai šiam festivaliui sukūrė naują programą, kurios premjera įvyks šio koncerto metu, o 2026 metais bus įamžinta naujajame grupės albume, tad grupės gerbėjų laukia nauji muzikiniai potyriai.
Antroje koncerto dalyje didelę tarptautinę patirtį turinti grupė iš Latvijos „Maris Briezkalns Quintet“ su garsiais klavišininkais Viktors Ritovs ir Raimonds Macats žada energija trykštančią, pop, klasikinio džiazo ir Lotynų Amerikos džiazo derinio programą. Grupės programą papuoš jaunosios atlikėjos Elly Bert vokalas.
Nepraleiskime progos patirti išskirtinių aukščiausio lygmens džiazo atlikėjų ir jų kūrybos žavesį „Vievio džiazo klavišuose 2025“!
Audronė Stepankevičiūtė,
Projekto Festivalis „Vievio džiazo klavišai 2025“ vadovė