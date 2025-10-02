Vilkokšnio ežero legenda atgijo piešiniuose ir fotografijose

Parašyta: 2025-10-02 | Kategorija: Grendavė, Kultūra, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Grendavės bendruomenė „Žiburys“ įgyvendina projektą „Vilkokšnio ežero legenda“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Trakų rajono savivaldybė. Grendavės bendruomenė džiaugiasi galėdama pristatyti naują, dar dažais kvepiantį, leidinį „Vilkokšnio ežero legenda“.

Menininkė Virginija Aliukonė remdamasi mitologija, tautosaka, pasakomis, dainomis, baltiškais simboliais bei ženklais sukūrė piešinius, atgaivinančius jos pačios sukurtą legendą apie Vilkokšnio ežerą, tyliai snaudžiantį dubaklonyje Grendavės pašonėje, Trakų rajone. Knygoje susipina magiška meilės istorija, autorės piešiniai, subtiliai perteikiantys legendos nuotaiką ir siužetą. Nuotraukos, papildytos fotografo Gyčio Juodėno, vaizdingai atveria tikrąsias legendos vietoves. Tai ne tik knyga, tai kvietimas iš naujo pažinti Grendavės krašto grožį, istorijas ir gyvą kultūrą.

Menininkė Virginija Aliukonė pateikia absoliučiai originalius kūrinius, kurie suprantami visų amžiaus grupių žmonėms. Darbai užburia subtiliomis spalvomis, kruopštumu ir detalių gausa. Menininkė turi išskirtinį stilių, kurio su niekuo nesupainiosi. Gytis Juodėnas perkėlė menininkės kūrinius į knygos maketą, atskleisdamas kiekvieno darbo grožį ir unikalumą.

Rudens spalvomis nusidažiusi Grendavė kviečia Jus į jaukų susitikimą! Spalio 4 d., šeštadienį, 12:00 val. Grendavės bendruomenė „Žiburys“ kviečia jus į rudens šventę, kurioje susipins menas, istorijos ir rudens dosnumas. Išvysite Virginijos Aliukonės dailės darbų parodą, išgirsite leidinio „Vilkokšnio ežero legenda“ pristatymą, dalyvausite sporto varžybose, o smagioje rudens mugėje šurmuliuos ne tik prekybininkai, bet ir smagūs meno kolektyvai.

Iki susitikimo Grendavėje!

Miglė Dalgedaitė,

Grendavės bendruomenės „Žiburys“ pirmininkė

 


