Vilniuje ieškoma pedagogų Vokietijos brigados karių vaikams

Asociatyvi nuotr.
Artėjant rugsėjui į Lietuvą perkeliamos Vokietijos brigados karių ir personalo vaikams atidarytose švietimo įstaigose bus įdarbinti pedagogai. Šiuo metu jau vyksta specialistų paieška.
„Daugėjant vokiečių brigados karių skaičiui Lietuvoje, augs ir aptarnaujančio personalo poreikis. Dabar paskelbtos pedagogų atrankos, ir vienas pagrindinių jiems reikalavimų, priklausomai nuo darbo pozicijos – mokėti vokiečių kalbą“, – pabrėžė Užimtumo tarnybos Paslaugų organizavimo departamento direktorė Brigita Blavaščiūnienė.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro pastato patalpose bus įrengta ir veiks Vokietijos brigados karių vaikų ugdymui skirtas darželis-mokykla – nuo rugsėjo čia galės mokytis apie 50 darželinukų ir apie 50 mokyklinio amžiaus vaikų.
Šiuo metu ieškoma ikimokyklinio ugdymo mokytojo (vokiečių kalbos lygis – B2), mokytojo padėjėjo (vokiečių kalbos lygis – bent A1) ir pusę etato muzikos mokytojo (meninio ugdymo mokytojo, vokiečių kalbos lygis – B2). Darbo užmokestis priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos. Taip pat bus suteikta galimybė tobulinti vokiečių kalbos žinias ir kelti kvalifikaciją.
Dabar mokykloje vokiečių vaikams numatoma įsteigti pedagoginės priežiūros darbo vietas 1-4 klasių mokiniams siekiant užtikrinti pedagoginę jų priežiūrą prieš ir po pamokų. Pirmaisiais veiklos metais į mokyklą bus priimami tik 1-4 pradinių klasių vaikai, o nuo 2026/27 mokslo metų – ir aukštesnių klasių mokiniai.
Kandidatai turėtų būti įgiję ugdymo mokslų bakalauro laipsnį arba turėti atestuoto pedagogo ar socialinio pedagogo išsilavinimą. Vokiečių kalbos įgūdžių reikalavimas – bent A2 lygis.
Pasak B.Blavaščiūnienės, vokiečių brigados plėtra Lietuvoje tęsis iki 2027 metų, tad vystysime paslaugas šiai tikslinei klientų grupei: „Į daugelį darbo vietų galės pretenduoti ir Lietuvos piliečiai – reikės ne tik pedagogų, netrukus vyks atrankos ir į kitas pozicijas – vairuotojų, biuro darbuotojų, vertėjų-asistentų.“
Užimtumo tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su Vokietijos brigados štabo personalo skyriumi – konsultuoja įdarbinimo, personalo paieškos, pareigybių ir darbo užmokesčio klausimais.
Pagal Vokietijoje galiojančią tvarką, nedarbo draudimo išmoką gaunantys asmenys, persikėlę gyventi į kitą šalį, turi registruotis tos šalies užimtumo tarnyboje – taip užtikrinamas tęstinis išmokų mokėjimas.
Kadangi brigada bus pilnai sukomplektuota iki 2027 m., kol kas ne visi šeimos nariai atvyko į Lietuvą – jų daugiau laukiama vasaros pabaigoje, pasibaigus mokslo metams.
Užimtumo tarnyba, siekdama palengvinti atvykusių integraciją, sukūrė specialų informacinį polapį svetainėje, skirtą Vokietijos karių šeimų nariams. Čia pateikiami darbo pasiūlymai aukštos kvalifikacijos specialistams, kalbantiems vokiečių ar anglų kalbomis, bei teikiamos konsultacijos darbo paieškos klausimais. Jau sulaukta paklausimų telefonu ir el. paštu dar prieš atvykimą į Lietuvą.
Užimtumo tarnyba toliau bendradarbiauja su darbdaviais, padėdama kiekvienam atvykusiam rasti tinkamą darbo vietą Lietuvos darbo rinkoje.
Užimtumo tarnybos inform.