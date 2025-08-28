Stovyklos dalyviai su (iš kairės) VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktoriumi Juozu Norinkevičiumi, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktore Dovile Daudaite ir Trakų rajono meru Andriumi Šatevičiumi
Rugpjūčio 18–21 dienomis šalia Trakų, prie Viesų ežero, vyko VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro stovykla, remiama Trakų rajono savivaldybės pagal projektą „Visi esame po viena vaivorykšte“, skirtą asmenims, turintiems negalią.
Stovyklos metu Socialinių dirbtuvių dalyviai ir kiti TNUC lankytojai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose veiklose, stiprinti bendrystę ir prasmingai praleisti laiką gamtos apsuptyje. Programoje netrūko aktyvių užsiėmimų – vyko lauko žaidimai, žygis, suteikęs progą pasimėgauti gamta bei bendryste, taip pat įvairios kūrybinės veiklos ir bitininkystės darbai. Tradiciškai stovykla užbaigta bendra vakarone – gardžiais šašlykais ir diskoteka, kupina geros nuotaikos bei šokių.
Nuoširdžiai dėkojame Trakų rajono merui Andriui Šatevičiui, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorei Dovilei Daudaitei, Socialinės paramos skyriaus vedėjai Irenai Stankevičei bei jos kolegėms už parodytą dėmesį ir buvimą kartu. Jūsų palaikymas – didelė vertybė stovyklos dalyviams ir organizatoriams, praturtinusi mūsų bendrystę.
VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras