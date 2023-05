Viskas, ką reikia žinoti prieš įsigyjant greitąjį kreditą

Greitas kreditas – tai galimybė reikalingą pinigų kiekį gauti skubiau ir paprasčiau. Be abejo, tai tikrai nereiškia, kad norima suma gali būti neribota. Atsižvelgiant į skirtingas bendroves, tokie kreditai dažniausiai išduodami iki 20-30 tūkst. Eurų.

Visgi, vos išgirdę šią sąvoką dalis žmonių ima nerimauti – atrodo, lyg greitas kreditas visuomenėje atlieka tam tikro blogio vaidmenį. Tačiau, galbūt kai kuriais atvejais tokia galimybė gali atnešti nemažai naudos? Tad, ką reikėtų žinoti prieš įsigyjant greitąjį kreditą?

Pagrindiniai privalumai ir trūkumai

Be jokios abejonės, ši paslauga tikrai turi įvairių privalumų bei gali pagelbėti nelaimių užkluptiems žmonėms:

Nereikia pradinio įnašo ar užstato. Taigi, neprivalote sutaupyti papildomų pinigų arba užstatyti savo turto.

Greitas pasiskolinimas. Šių kreditų pavadinimas puikiai atspindi patį procesą – pinigus pasiskolinate paprastai ir ganėtinai skubiai. Atsižvelgiant į pasirinktą sumą, pastaruosius galima gauti net valandos bėgyje.

Paprastumas. Pasiimti greitą kreditą taip pat yra ganėtinai paprasta. Įprastai tereikia užpildyti internetinę paraišką, o tai sutaupo nemažai žmonių laiko.

Neplanuotų išlaidų padengimas. Su įvairiomis nelaimėmis gyvenime susiduria beveik kiekvienas asmuo. Tačiau, atsižvelgiant į vyraujančias aplinkybes, ne visi turi galimybę atsidėti nemažai pinigų. Tokiu atveju, užklupus ligai, sugedus svarbiems daiktams ar prireikus ką nors nusipirkti – greitasis kreditas gali tapti puikiu išsigelbėjimu.

Kita vertus, nors greitasis kreditas kartais tėra vienintelis būdas išspręsti susidariusią situaciją, pastarasis turi ir keletą trūkumų. Pirmiausiai, atsižvelgiant į pasirinktą bendrovę, šis procesas gali nebūti toks jau pigus. Reikėtų įskaičiuoti palūkanas, administravimo ir tarpininkavimo mokesčius, kai kuriuos kitus aspektus. Dėl šios priežasties, tinkamą įmonę derėtų pasirinkti tikrai atsakingai. Be to, pasiimti greitąjį kreditą yra kiek paprasčiau nei įprastą paskolą. Būtent dėl to dalis žmonių įklimpsta į priklausomybę bei negali išlipti iš užburto skolinimosi rato. Kita vertus, tai galioja tikrai ne visiems – tad, jeigu su pinigais mokate susitvarkyti protingai, greičiausiai šiuo procesu nepiktnaudžiausite. Be to, atnaujinti įstatymai kreditoriams nebeleidžia skolinti tiems, kurie jau turi per didelių finansinių įsipareigojimų. Tad, tai dalinai apsaugo ir jautriausius bei labiau pažeidžiamus asmenis nuo galimų pasekmių.

Ką reikia žinoti, jei nusprendėte pasiimti greitą kreditą?

Jeigu apsisprendėte, jog greitasis kreditas Jums tikrai yra reikalingas, svarbu atsiminti keletą esminių aspektų. Pirmiausiai, pastarasis dažniausiai yra suteikiamas Lietuvos piliečiams, oficialiai dirbantiems savo gimtinėje. Dalis bendrovių reikalauja bent keletą mėnesių išdirbti vienoje vietoje. Kita vertus, kai kurie kreditą suteiks ir tiems, kurie užsiima individualia veikla, gauna socialines išmokas, yra motinystės atostogose. Be abejo, dažniausiai patikrinami kiti asmens finansiniai įsipareigojimai, mokumo istorija. Pagal šiuolaikinius įstatymus draudžiama suteikti kreditą tiems žmonėms, kurie jau yra per daug įsiskolinę. Iš esmės, paskolos įmoka per mėnesį neturėtų viršyti 40 % gaunamų pajamų. Visuomenėje vis dar vyrauja mitas, kad greituosius kreditus įsigyti gali praktiškai bet kas. Tačiau, šiais laikais to tikrai nebebūna. Tad, moksleiviai, kai kurie studentai, bedarbiai asmenys bei visi kiti, kurie neturi pakankamai pajamų, jog galėtų laiku grąžinti pasiskolintus pinigus šių greičiausiai negaus. Be abejo, pasirinkta kredito bendrovė atsižvelgs į visas aplinkybes – kokios sumos yra prašoma, kur (jei) dirbama ir panašiai.

Ką dar svarbu apsvarstyti?

Tikriausiai niekas nedrįstų pasiginčyti dėl greitųjų kreditų naudos – juk kartais nutinka įvairių nelaimių bei netikėtumų, o atsidėti pakankamai pinigų pavyksta ne kiekvienam žmogui. Be to, visų gyvenimiškų situacijų numatyti taip pat neįmanoma. Tad, ką dar reikėtų apgalvoti prieš įsigyjant greitąjį kreditą? Pirmiausiai, apsvarstykite galimybę, kad pasikeis Jūsų finansinė padėtis. Ar yra šansų, jog būsite atleisti iš esamos darbovietės? Galbūt gali stipriai sumažėti dabartinės Jūsų pajamos? Kas, jeigu kredito atiduoti paprasčiausiai nebeišgalėsite? Svarbu pasiklausinėti bendrovės apie kiekvieną įmanomą situaciją bei atsakingai apsvarstyti tai savarankiškai. Ar būtų įmanoma kredito grąžinimą atidėti? Galbūt įmonė sutiktų terminą pratęsti? Ką reikėtų daryti ligos atveju? Be abejo, atsižvelkite ir į pradelsimo palūkanas, kurias dažniausiai reikia sumokėti už vėlavimą grąžinti pasiskolintus pinigus. Taipogi, nepamirškite apskaičiuoti visų mokesčių, kurių pasirinkta įmonė reikalauja – administravimo, tarpininkavimo, sutarties sudarymo ir panašiai. Be abejo, visuomet atsižvelkite į palūkanas bei jų dydį, palyginkite keletą skirtingų pasiūlymų. Tik tokiu būdu išsirinksite patį patraukliausią variantą. Visgi, greitasis kreditas gali būti tikrai naudingas, tačiau, ar jį imti apsimoka konkrečioje situacijoje galite nuspręsti tik patys.

