Visuomenė kviečiama į susitikimą su Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos rengėjais

Gamtos paveldo fondas parengė Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planų) sprendinius, kuriuos norėtų aptarti su visuomene. 2025 m. rugsėjo 4 d. 17 val. kviečiame į susitikimą su planavimo schemos rengėjais, kuris vyks Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos aktų salėje (Birutės g. 48, Trakai).

Renginio metu plano rengėjai pristatys parengtus tekstinius ir grafinius sprendinius, kurie apima parko, funkcinio prioriteto zonų ir buferinės apsaugos zonos ribų pokyčius, apsaugos ir tvarkymo reglamentavimą, kultūros paveldo ir gamtos apsaugos kryptis bei priemones, rekreacijos vystymą, gyvenamųjų vietovių plėtrą. Renginyje taip pat dalyvaus planavimo schemos užsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, taip pat Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos bei Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovai.

Su parengtais sprendiniais galima iš anksto susipažinti plano rengėjo internetiniame puslapyje:

https://www.gpf.lt/projektas/projektai/pagal-temas/saugomu-teritoriju-planavimas/traku-istorinio-nacionalinio-parko-planavimo-schemos-rengimas/

Esamas ir siūlomas nacionalinio parko ribas ir zonas galima peržiūrėti ir palyginti interaktyviame žemėlapyje:

https://arcg.is/18O55K2

Pasiūlymus dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos galima teikti raštu, įskaitant el. paštu, planavimo organizatoriui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 5 273 42 56, el. p. centras@kpd.lt ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr. S-NC-79-22-745) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki planavimo proceso baigiamojo etapo viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Viešas sprendinių svarstymas numatomas 2025 m. lapkričio mėn. pirmoje pusėje, apie jį bus informuota papildomai.

Planuojama renginio trukmė – 3 val.

TINP pranešimas


