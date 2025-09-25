Visuomenei pirmąkart atverta „Rail Baltica“ tilto per Nerį statybų aikštelė

Parašyta: 2025-09-25 | Kategorija: Europos pulsas, Lietuva, Naujienos, Pasaulis, Trakai |

Geležinkelininkų dienos proga LTG grupė kasmet atveria įprastai visuomenei nepasiekiamus geležinkelių infrastruktūros objektus. Šiemet tarp jų – būsimo ilgiausio „Rail Baltica“ geležinkelio tilto per Nerį statybų aikštelė, kurią praėjusį savaitgalį aplankė trys ekskursijos.

Tai – pirmasis renginys, kurio metu visuomenei iš arti pristatyti sudėtingi inžineriniai sprendiniai, naujausios statybų technologijos ir tai, kaip progresuoja vienas svarbiausių infrastruktūros projektų Lietuvoje.

„Paprastai statybų aikštelės būna uždaros ar netgi saugomos. Esame dėkingi rangovui „Rizzani de Eccher“, atvėrusiam duris ir sudariusiam sąlygas plačiajai visuomenei saugiai aplankyti vieną įdomiausių „Rail Baltica“ statinių. Norime, kad statybos būtų matomos ne tik nuotraukose ar įrašuose, bet kad Jonavos ir visos Lietuvos gyventojai galėtų iš arti susipažinti su projektu, jo progresu ir mastu. Iš lankytojų susidomėjimo ir aktyvumo sprendžiame, kad ir jiems šis projektas yra svarbus“, – sako LTG grupės generalinis direktorius Egidijus Lazauskas.

40 metrų aukštyje virš Neries upės ir jos slėnio iškilsiančio tilto ilgis sieks 1,51 km, o plotis – 14 m. Tiltas bus remiamas net 376 po žeme išgręžtų betoninių polių. Jo statybai planuojama sunaudoti beveik 67 tūkst. m³ betono ir per 11 tūkst. tonų armatūros.

Ekskursijų lankytojai taip pat sužinojo apie pernai atliktus didžiausius infrastruktūros bandymus – rekordinį polių testavimą, perdangos statybų technologijas, rekonstruotą „Litgrid“ liniją, naujausių aplinkosauginių tyrimų rezultatus ir vandens keliamus iššūkius statytojams. Taip pat – „Rail Baltica“ projekto eigą Lietuvoje, kur jau statoma 77 km ruožų sankasos su inžineriniais statiniais.

Iki rugsėjo 15 d. visuomenė kviečiama apsilankyti kituose paprastai uždaruose objektuose – Kauno ir Vilniaus intermodaliniuose terminaluose, Radviliškio geležinkelio mazge, elektrinių traukinių depe Naujojoje Vilnioje. Taip pat siūlomos išskirtinės kelionės specialiais traukinių maršrutais bei įvairios veiklos Geležinkelių muziejuje.

„Rail Baltica“ – strateginis LTG grupės ir Europos Sąjungos bei didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto geležinkelis, sujungsiantis Lietuvą, Latviją ir Estiją su Vidurio bei Vakarų Europa, užtikrinsiantis regiono integraciją, civilinį ir karinį mobilumą, transporto sistemos atsparumą.

Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.

Daugiau skaitytike: www.ltg.lt

www.europospulsas.lt


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Išduotas pėsčiųjų tako statybos leidimas
Pagyvenusių žmonių savaitės renginiai Trakų rajone
Socialinis darbas – ne tik profesija, bet ir pašaukimas
Kelio remonto darbai – eismo ribojimai

Renginiai

Pagyvenusių žmonių savaitės renginiai Trakų rajone
Lentvario šaškių turnyras – atkakli kova ir įspūdingi pasiekimai
Tradicinė sporto šventė Bijūnuose: sportas, linksmybės ir bendruomenės susibūrimas
Leonido Abario chorinės kūrybos koncertas Leonido Abario chorinės kūrybos koncertas

Kultūra

Pagyvenusių žmonių savaitės renginiai Trakų rajone
Leonido Abario chorinės kūrybos koncertas Leonido Abario chorinės kūrybos koncertas
Europos paveldo dienos Lentvaryje: „Rivjeros“ istorija
Rengiamas efektyvesnis paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo modelis Rengiamas efektyvesnis paveldo apsaugos specialistų kvalifikacijos tobulinimo modelis

Sveikata

Gripo skiepai: dalis gyventojų saugosi kasmet, kiti vis dar abejoja
Į parduotuves gali įeiti tik šie gyvūnai: kaip elgtis juos sutikus?
Mielieji Trakų rajono gyventojai!
Rudeninis nerimas: kodėl jis užklumpa net stipriausius ir kaip sau padėti?
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos