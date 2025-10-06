Vyks didžiausios mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas 2025”

Spalio 6-11 dienomis antrus metus iš eilės Lietuvoje vyks didžiausios Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas”. Jų įgyvendinimą koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos. Pagrindinis pratybų tikslas – įvertinti Valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai ir vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.
„Šiais sudėtingais laikais Lietuvos institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir mūsų piliečiai daro labai daug, kad būtume pasirengę atremti kylančias grėsmes. Šis susitelkimas yra mūsų stiprybė. Tačiau net ir į pačius geriausius sumanymus verta pažiūrėti iš šono bei testuoti, kaip realiai jie veiktų. Todėl šios pratybos – vienas reikšmingiausių visos valstybės pasirengimo testų, kuris tik sustiprins mūsų pasirengimą.“ – teigė Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė.
Pratybų metu bus testuojami institucijų, NVO ir savivaldybių veiksmai bei sąveika konvencinių ir hibridinių (dezinformacija, kibernetinės atakos, energetinio saugumo pažeidimas ir kt.) grėsmių akivaizdoje. Šiame kontekste institucijos turės ne tik spręsti saugumo aplinkos iššūkius, bet ir tuo pat metu rengti reikalingus sprendimus valstybės gynybai bei priimančios šalies paramos vykdymui užtikrinti. Pratybų scenarijus grįstas maksimaliai realistiškomis situacijomis, kurios vers dalyvius spręsti įvairias dilemas.
Atsižvelgiant į sparčiai besikeičiančią pratybų situaciją bus vertinamas pratybų dalyvių pasirengimas vykdyti gyventojų evakuaciją bei praktiniai šios veiklos aspektai. Numatoma, kad spalio 7 – 8 d. bus praktiškai treniruojama gyventojų evakuacija iš Vilniaus geležinkelio stoties į kitas Lietuvos savivaldybes. Informacija apie tikslesnę vietą ir laiką bus pranešta atskiru pranešimu.
Be to, pratybose „Vyčio skliautas“ numatomas veiksmų oro pavojaus atveju testavimas. Jis apims Lietuvos pajėgumų identifikuoti ir eliminuoti ore kylančias grėsmes įvertinimą bei Lietuvos kariuomenės, VSAT, VAT, PD ir kitų institucijų sąveikos algoritmų testavimą. Taip pat bus testuojamas visuomenės gyventojų perspėjimas ir informavimas. Mokymų tikslais bus įjungiamos perspėjimo sirenos, siunčiamas Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos pranešimas, vykdoma komunikacija žiniasklaidos priemonėse. Prašome gyventojus atidžiai klausyti institucijų pranešimų.
Taip pat bus vertinamas ligoninių pasirengimas vykdyti šių įstaigų persitvarkymą į mobilizacijos režimą. Be to, pratybų metu numatoma testuoti gydymų įstaigų veiklos tęstinumą užtikrinant paslaugas gyventojams sparčiai besikeičiančioje saugumo aplinkoje.
Tuo pačiu verta atkreipti dėmesį, kad pratybų „Vyčio skliautas“ metu bus treniruojamas ir komendantūrų tinklas. Komendantūros treniruosis užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką ir bendradarbiavimą su civilinėmis institucijomis ir organizacijomis ekstremalių situacijų, karo ar mobilizacijos atveju. Jų vienetai pratybų metu praktiškai vykdys gyvybiškai svarbias funkcijas užtikrinančios infrastruktūros objektų apsaugą.
„Pratybos leis patikrinti valstybės institucijų pasirengimą veikti mobilizacijos sąlygomis, užtikrinti veiklos tęstinumą, patikrinti civilių ir kariškių bendradarbiavimo galimybes, identifikuoti silpnąsias vietas. Tai leis tobulinti esamus veiksmų algoritmus, kad galimiems netikėtumams būtume pasiruošę“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Pratybose dalyvaus LR Vyriausybės kanceliarija, visos ministerijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM, Valstybės saugumo departamentas, LK Gynybos štabas, Lietuvos aukščiausiasis Teismas, Lietuvos bankas bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kurie visi kartu sudaro Valstybės mobilizacijos operacijų centrą (toliau – VMOC). Jis įsteigiamas šalyje paskelbus mobilizaciją ir yra atsakingas už visų šalies institucijų veiklos koordinavimą, užtikrinant gyvybiškai svarbias valstybės funkcijas – būtiniausių paslaugų gyventojams tiekimą, resursų telkimą, infrastruktūros priežiūrą ir kt. Svarbu pažymėti, kad VMOC bus pagrindinė šių pratybų auditorija.
Be minėtų institucijų, pratybose taip pat dalyvaus visos 60 savivaldybių administracijų bei kitos institucijos ir įstaigos, turinčios mobilizacinių užduočių (iš viso – 115 institucijų ir įstaigų). Taip pat numatytų užduočių vykdymui bus pasitelktos ir nevyriausybinės organizacijos. Pratybose dalyvaus Šiaulių sąjunga, „Raudonasis kryžius“, „Caritas“, „Maisto bankas“, „Maltos ordinas“. Lietuvos diasporą užsienyje pratybose atstovaus Pasaulio lietuvių bendruomenė. Be to, sąveiką su valstybės institucijomis krizių akivaizdoje testuos ir keturi didieji maisto prekybos tinklai „Maxima“, Rimi“, „Lidl“ ir „Iki“.
Numatoma, kad pratybose dalyvaus apie 1200 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių atstovų bei apie 1000 savanorių.
Lrv.lt inform.