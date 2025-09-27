Džiovinamos slyvos. J. Veličkienės nuotr.
Jolanta Veličkienė, maisto technologė, technologijų edukologė, pedagogė, amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ maitinimo paslaugų profesijų mokytoja metodininkė, www.traku-zeme.lt
Vytintos slyvos – tai padžiovintos slyvos, kurios dėl džiovinimo proceso tampa saldesnės, tamsesnės ir dar labiau išraiškingo skonio. Jas galime naudoti kaip sveiką užkandį arba kaip ingredientą įvairiuose patiekaluose – salotose, mėsos troškiniuose, suktinukuose ar prie sūrių. Visur, kur dėtume džiovintus pomidorus, galime drąsiai dėti vytintas slyvas.
Reikės: prinokusių slyvų (geriausia – mėsingų, pvz. vengrinių), alyvuogių ar kito mėgstamo aliejaus, žiupsnelio druskos, žiupsnelio cukraus, rozmarino šakelių, česnako, aitriosios paprikos, kitų mėgstamų žolelių (čiobrelių, raudonėlių), poros žirnelių kvapiųjų pipirų, poros gvazdikėlių.
Gaminimo procesas
Nuplauname slyvas, nusausiname. Perpjauname pusiau, išimame kauliukus. Pabarstome žiupsneliu druskos ir cukraus. Džiovinant džiovintuve vadovaujamės prietaiso instrukcija. Orkaitėje – dedame slyvas ant kepimo popieriumi išklotos skardos, žieve į apačią, ir džioviname 70 °C temperatūroje 6–7 valandas, palikę praviras dureles (galime įkišti mentelę, kad liktų plyšelis). Po to sudedame išdžiovintas slyvas į stiklainius. Perdedame rozmarino šakelėmis, česnako griežinėliais, aitriosios paprikos gabalėliais ar kitomis žolelėmis ir prieskoniais. Užpilame karštu, bet nekunkuliuojančiu aliejumi. Laikome bent 1–2 savaites, kol slyvos prisigers aromato ir taps dar skanesnės. Jei nenorime užpilti aliejumi – laikome šaldytuve sandariame inde arba užšaldome.
Slyvos stiklainiuose. J. Velickienės nuotr.
Druskos pipirų ir kitų gyvenimo prieskonių pagal skonį…