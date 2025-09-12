„Wizz Air“ pristato septynis naujus maršrutus ir trečiąjį lėktuvą Vilniaus bazėje

Renginio akimirka
Penktadienį „Wizz Air“ kartu su Lietuvos oro uostais spaudos konferencijoje paskelbė apie reikšmingą plėtrą Lietuvoje. Aviakompanija nuo 2025 m. gruodžio iki 2026 m. birželio atidarys septynis naujus maršrutus ir šią žiemą Vilniaus bazėje dislokuos trečiąjį „Airbus A321neo“ orlaivį. Tai reiškia didesnę skrydžių pasiūlą, platesnį pasirinkimą keleiviams bei naujas darbo vietas vietos rinkoje. Po šios plėtros „Wizz Air“ taps antra pagal dydį oro bendrove Lietuvoje pagal rinkos dalį.
Nauji maršrutai sujungs Vilnių ir Palangą su septyniomis naujomis Europos kryptimis. Iš Vilniaus bus vykdomi kasdieniai skrydžiai į Taliną (Estija), keturis kartus per savaitę – į Krokuvą (Lenkija), tris kartus per savaitę – į Tiraną (Albanija), du kartus per savaitę – į Podgoricą (Juodkalnija).
Žiemos sezono metu 2026 m. „Wizz Air“ skraidins iš Vilniaus į Nicą (Prancūzija) tris kartus per savaitę, o vasarą – du kartus per savaitę. Vilnius taip pat bus sujungtas su Turku (Suomija): žiemą – tris kartus per savaitę, vasarą – taip pat tris kartus per savaitę.
Palanga tiesiogiai susijungs su Oslu (Norvegija): žiemos sezono metu – du kartus per savaitę, vasaros sezono metu – tris kartus per savaitę.
Bilietai jau parduodami svetainėje wizzair.com ir oficialioje „Wizz Air“ programėlėje nuo 14,99 eurų.
„Trečiojo orlaivio dislokavimas mūsų Vilniaus bazėje reiškia dar daugiau kelionių galimybių Lietuvos keleiviams bei ilgalaikį mūsų įsipareigojimą šiai rinkai. Tapdami antra pagal dydį oro bendrove Lietuvoje, siūlome ne tik prieinamus skrydžius, bet ir stipriname turizmą bei ekonomikos augimą regione pagal mūsų iniciatyvą Customer First Compass, kuria siekiame gerinti punktualumą, skaidrumą ir bendrą keleivių patirtį. Lietuva, keliaukime kartu su „Wizz“ ir mėgaukimės naujomis kryptimis!“ – sakė Andras Szabo, „Wizz Air“ komercijos vadovas Vidurio Rytų Europai ir Artimiesiems Rytams.
Papildomas orlaivis leis „Wizz Air“ pasiūlyti daugiau nei 500 tūkst. papildomų vietų per metus iš Lietuvos, sukurti daugiau nei 40 tiesioginių darbo vietų bendrovėje ir paremti daugiau nei 350 papildomų darbo vietų susijusiose pramonės šakose.
„Džiaugiamės tuo, kad oro bendrovė „Wizz Air“ plečia savo veiklą Lietuvos oro uostuose. Naujos kryptys, papildomas orlaivis bei veiklos atnaujinimas Palangos oro uoste – tai ne tik yra investicijos į Lietuvos susisiekimo oru kokybę, bet ir labai pozityvus bei praktiškai jaučiamas pokytis šalies keliautojams. „Wizz Air“ taps dar viena oro bendrove, kuri vykdys veiklą visuose trijuose Lietuvos oro uostuose,“ – sakė Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus.
„Kiekvienas naujas orlaivis mūsų oro uostuose yra puiki žinia – tai reiškia platesnes kelionių galimybes, didesnį Lietuvos pasiekiamumą ir ryškesnį Lietuvos matomumą aviacijos žemėlapyje. Džiaugiuosi, kad nauji maršrutai atvers platesnes keliavimo galimybės ne tik vilniečiams, bet ir pajūrio gyventojams bei svečiams”, – sako susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
„Wizz Air“ Lietuvoje veikia nuo 2005 metų ir jau pervežė beveik 13 mln. keleivių į ir iš šalies. Pristačius naujus maršrutus, bendrovė iš Vilniaus, Kauno ir Palangos siūlys iš viso 22 maršrutus į 17 šalių, dar labiau stiprindama savo pozicijas Lietuvos rinkoje.
Naujausi „Wizz Air“ maršrutai iš Lietuvos
|KRYPTYS
|DAŽNIS
|KAINOS PRASIDEDA NUO
|SKRYDŽIŲ PRADŽIA
|VILNIUS – KROKUVA
|Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis, sekmadienis
|19.99€
|Spalio 27 d., 2025
|VILNIUS – NICA
|Žiemos sezonas 2025: Pirmadienis, Trečiadienis, Penktadienis. Vasaros sezonas 2026: Antradienis, Šeštadienis
|39.99€
|Gruodžio 12 d., 2025
|VILNIUS – PODGORICA
|Ketvirtadienis ir sekmadienis
|24.99€
|Birželio 7 d., 2025
|VILNIUS – TALLINN
|Kasdien
|14.99€
|Gruodžio 12 d., 2025
|VILNIUS – TIRANA
|Antradienį, ketvirtadienį ir sekmadienį
|29.99€
|Kovo 31 d., 2026
|VILNIUS – TURKU
|Žiemos sezonas 2025: Pirmadienis, Trečiadienis, Penktadienis. Vasaros sezonas 2026: Antradienis, Ketvirtadienis, Šeštadienis.
|14.99€
|Gruodžio 12 d., 2025
|PALANGA – OSLAS
|Žiemos sezonas 2025: Trečiadienis, Sekmadienis. Vasaros sezonas 2026: Antradienis, Ketvirtadienis, Šeštadienis
|24.99€
|Gruodžio 10 d., 2025
Apie „Wizz Air“
„Wizz Air“ valdo 241 „Airbus A320“ ir „Airbus A321“ orlaivių parką. Aviacijos profesionalų komanda užtikrina aukščiausios kokybės paslaugas bei itin žemas bilietų kainas – dėl šių priežasčių 2024 m. oro bendrovę pasirinko 62,8 mln. keleivių. Bendrovė neseniai buvo pripažinta viena iš dešimties saugiausių oro linijų pasaulyje pagal airlineratings.com – vienintelę pasaulyje saugos ir produktų vertinimo agentūrą. 2019 m. ir 2023 m. „Air Transport Awards“ apdovanojimuose „Wizz Air“ taip pat buvo paskelbta metų oro bendrove. 2021–2024 m. „Wizz Air“ įvertinta kaip tvariausia žemų sąnaudų aviakompanija, o 2024 m. „World Finance Sustainability Awards“ jai suteikė apdovanojimą, kaip geriausiai oro linijų bendrovei išmetamo anglies dvideginio mažinimo srityje. 2024 m. „CAPA – Centre for Aviation Awards for Excellence“ „Wizz Air“ suteikė „EMEA aplinkos tvarumo avialinijų grupės“ titulą.
Daugiau informacijos:
wizzair@inkagency.lt