Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitai: viskas, ką reikia žinoti

Žemės ūkyje dabar pats darbymetis, todėl ūkininkai, skubindamiesi nudirbti darbus, dažnai pasitelkia pagalbininkus. Žemės ūkio ministerija primena, kad priimant žmogų, teikiantį žemės ūkio ar miškininkystės paslaugas, nebūtina sudaryti darbo sutarties – tokias paslaugas galima įforminti paslaugų kvitu.

Pagal paslaugų kvitus teikiamų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašą galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F992E84214D7/asr

Kaip pildyti paslaugų kvitus?

Paslaugų kvitą pildo darbdavys prieš darbuotojui pradedant teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas. Pirmiausia į paslaugų kvitą įrašomi pirminiai duomenys: paslaugų teikimo data, paslaugų pogrupio kodas ir (ar) pavadinimas, matavimo vienetas, įkainis, atlygio mokėjimo būdas, mokėjimo data ar terminas. Antrasis išplėštas paslaugų kvito egzempliorius įteikiamas darbuotojui, o pirmasis egzempliorius lieka paslaugų kvito knygelėje.

Paslaugų kvitas išrašomas kiekvieną jų teikimo dieną arba, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės, išrašomas vienas kvitas numatytam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip kalendorinė savaitė.

Baigiant teikti paslaugas, iš dalies užpildytas paslaugų kvitas grąžinamas darbdaviui, kuris užpildo likusią abiejų paslaugų kvito egzempliorių dalį. Užpildytą antrąjį kvito egzempliorių darbdavys grąžina darbuotojui.

Paslaugų teikimo dienų skaičius – ribojamas

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad paslaugų teikimo dienų skaičius ribojamas – jis priklauso nuo to, vienam ar keliems darbdaviams yra teikiamos paslaugos. Vienam darbdaviui paslaugų teikėjas turi teisę teikti paslaugas ne ilgiau kaip 60 dienų per kalendorinius metus. Jeigu paslaugos teikiamos keliems darbdaviams – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių.

Jeigu paslaugų teikimo dienų skaičius viršijimas, tai laikoma pažeidimu. Jei darbdavys norėtų gauti paslaugas ilgesnį laiką, nei numatyta Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatyme, jis turėtų sudaryti darbo sutartį su asmeniu, galinčiu teikti paslaugas.

Privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka darbdavys

Už darbuotojus privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas moka darbdavys – 6,98 proc. nuo per mėnesį kiekvienam paslaugas teikusiam asmeniui apskaičiuoto atlygio sumos. PSD įmoką privaloma mokėti visada, net ir tais atvejais, kai darbuotojas tą mėnesį jau yra draustas.

PSD įmokos „Sodrai“ mokamos ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos už visus paslaugas per mėnesį teikusius asmenis. Taip pat darbdaviai iki kito mėnesio 15 dienos pateikia „Sodrai“ pranešimus apie asmenų jiems suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus. Šiame pranešime pateikiama apibendrinta informacija apie žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą už praėjusį mėnesį. ,

Atkreiptinas dėmesys, kad darbuotojui viršijus maksimalų paslaugų teikimo terminą, „Sodros“ programinė įranga nebepriima pranešimų apie suteiktų paslaugų kvitus, todėl nėra galimybės pateikti „Sodrai“ informaciją apie gautas paslaugas, sumokėtą atlygį ir sveikatos draudimo įmokų sumas.

Konsultacijas gali suteikti:

Dėl žemės ūkio paslaugų – Žemės ūkio ministerija tel. +370 5 239 1281, el. p. zum@zum.lt.

Dėl miškininkystės paslaugų – Aplinkos ministerija tel. 8 626 22 252, el. p. info@am.lt.

Dėl paslaugų kvitų knygelių įsigijimo – VĮ Žemės ūkio duomenų centras tel. (8 5) 266 0620.

Dėl PSD įmokų nuo atlygio už paslaugas sumokėjimo – ,,Sodros“ informacijos centras tel. +370 5 250 0883 arba trumpuoju numeriu 1883.

Dėl pajamų pagal kvitus apmokestinimo, deklaravimo – Valstybinė mokesčių inspekcija tel. +370 5 260 50603 arba trumpuoju numeriu 1882.

Žemės ūkio ministerijos

Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyrius