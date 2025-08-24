Ženklai tauriuosiuose metaluose, už kuriuos atsakomybės niekas neprisiima

Asociatyvi nuotr.
Tauriųjų metalų gaminiuose galima rasti įvairių ženklų, pavyzdžiui 14K, 18K, 585, 750, 925 ir pan. Tai ženklai, už kuriuos atsakomybės niekas neprisiima, nes nėra aišku, kas ir kada juos įspaudė į gaminius.
Gaminiuose randami arabiški skaitmenys „585”, “750”, “925” nėra prabos ženklas ir gaminio tauriojo metalo prabos nepatvirtina, o tik deklaruoja galimą lydinio, iš kurio pagamintas papuošalas, tauriojo metalo prabą. Pavyzdžiui, ženklas “14K” deklaruoja, kad gaminys galimai pagamintas iš standartinės aukso 585 prabos, tačiau nepatvirtina gaminio tauriojo metalo prabos.
Planuodami pirkti sau ar dovanoms papuošalus, pažymėtus tik arabiškais skaitmenimis „14k“ „585”, “750”, “925” ar panašiais, neapsigaukite – žinokite, kad jie nieko negarantuoja!
Gaminių tauriojo metalo prabą patvirtina tik valstybės įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos į gaminius įspausti valstybiniai kontroliniai prabavimo ženklai ir Bendrasis kontrolės ženklas pagal Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvenciją. Lietuva minėtos Konvencijos narė nuo 2004 metų.
Lietuvoje galioja ne tik Lietuvos valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas, bet ir kitų Europos Sąjungos valstybių valstybiniai kontroliniai prabavimo ženklai, kuriais nustatytą tauriojo metalo prabą patvirtina gaminius prabavusios tų valstybių įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos.
Su Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo pavyzdžiais galite susipažinti paspaudę nuorodą:
https://lpr.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/prabavimas-ir-ispaudavimas/valstybinis-kontrolinis-prabavimo-zenklas/
Daugiau apie Bendrąjį kontrolės ženklą galite sužinoti
https://lpr.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/prabavimas-ir-ispaudavimas/bendrasis-kontroles-zenklas/
Lietuvos prabavimo rūmų inform.