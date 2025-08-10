Žolinė Trakuose ir Kopūstinės šventė

Parašyta: 2025-08-10 | Kategorija: Kultūra, Kvietimai, Lietuva, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos: vyksta kandidatų teikimas
Kalėdų eglučių įžiebimo šventės
Padovanokime Kalėdų stebuklą vaikams
Priminimas sumokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų tvarkymą

Renginiai

Valstybinio choro „Vilnius“ koncertas „Skambantys Čiurlionio paveikslai“ Valstybinio choro „Vilnius“ koncertas „Skambantys Čiurlionio paveikslai“
Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos: vyksta kandidatų teikimas
Romansų vakaras „Be meilės nėra gyvenimo“
Trakų rajono jaunimas – savanorių rengimo mokymuose „Nuspalvinkim gyvenimą kartu“

Kultūra

Mediniai kryžiai Aukštadvario apylinkėse
Valstybinio choro „Vilnius“ koncertas „Skambantys Čiurlionio paveikslai“ Valstybinio choro „Vilnius“ koncertas „Skambantys Čiurlionio paveikslai“
Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos: vyksta kandidatų teikimas
Romansų vakaras „Be meilės nėra gyvenimo“

Sveikata

Mitai ir tiesos apie antibiotikus, kuriuos verta žinoti kiekvienam
Kaip nepraleisti ištisų valandų ruošiant vakarienę? Kaip nepraleisti ištisų valandų ruošiant vakarienę?
Lietuvos keliuose vis daugiau aukų: kas lemia skaudžiausias nelaimes Lietuvos keliuose vis daugiau aukų: kas lemia skaudžiausias nelaimes
Moliūgų sezonui pasibaigus: 2 taupūs trintų sriubų receptai iš morkų
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos