Žvėriškai įdomu: ar vorai iš tikrųjų pavojingi žmogui?

Parašyta: 2025-12-29 | Kategorija: Gamta, Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Trakai |

Keturdėmis kryžiuotis (Araneus quadratus). Nuotraukos autorius Romas Ferenca / Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

Arachnofobija – viena iš labiausiai paplitusių fobijų, pasireiškianti intensyvia vorų ir juos primenančių objektų baime. Manoma, kad ši baimė susiformavo žmogaus evoliucijos eigoje – susidūrimai su ne itin malonios išvaizdos gyvūnais, o kartais ir jų įkandimai, skatino mūsų protėvius elgtis atsargiau.



Vorų organizmas gamina nuodus, kurie padeda paralyžiuoti ar nužudyti grobį bei, esant pavojui, naudoja juos gynybos tikslams. Nuodai gaminami specializuotose liaukose, esančiose galvakrūtinėje dalyje, už voro akių. Kiekviena vorų rūšis gamina skirtingus nuodus, tačiau visų nuodų pagrindiniai komponentai yra neurotoksinai, veikiantys nervų sistemą, arba citotoksinai, naikinantys audinius. Nuodai sumaišomi su fermentais, kurie aukos audinius suskaido į skystą masę, kurią vorai vėliau susiurbia (vorai negali atkąsti ir sukramtyti maisto). Per milijonus metų natūrali atranka tiksliai priderino vorų nuodus konkrečioms funkcijoms. Jų stiprumas ir veikimo mechanizmai skiriasi priklausomai nuo rūšies.


Kaip nuodai patenka į aukos kūną? Vorai galvos priekyje turi cheliceras, kurios sudarytos iš dviejų narelių. Pamatinis narelis yra storas, platus, turintis stiprius raumenis. Prie jo prisitvirtinęs lenktas, aštrus nagelis su grioveliu, kuris suleidžiamas į aukos kūną. Pamatinio narelio raumenys judina nagelį, ir jiems susitraukus per griovelį iš nuodų liaukų iššvirkščiami nuodai.


Lietuvoje nėra vorų rūšių, kurių įkandimas būtų pavojingas žmogui, išskyrus alerginių reakcijų atvejus. Yra tik kelios rūšys, galinčios prakąsti žmogaus odą – plūdvoriai (Dolomedes), kryžiuočiai (Araneus) ir vapsvavoriai (Argiope). Nereikėtų erzinti, suspausti ar kitaip provokuoti ir kitų vorų. Nemalonus, kartais su pasekmėmis, reakcijas gali sukelti diegliavorių (Cheiracanthium) įkandimas. Klajoklinio (Cheiracanthium erraticum) ar taškuotojo (Cheiracanthium punctorium) diegliavorių patelių įkandimas skausmingas, sukeliantis paraudimą ir patinimą. Šie simptomai praeina po kelių dienų. Šios rūšys žmonių gyvenamoje aplinkoje negyvena. Jų namai – miško pakraščiai, miško pievelės, drėgnos pievos, šiltos, atviros vietos, todėl „sutikti“ juos yra labai maža tikimybė. Skaudžiai įkąsti gali ir vandeninis sidabriukas (Argyroneta aquatica), gyvenantis stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandens telkiniuose.


Pasaulyje yra keliasdešimt vorų rūšių, kurių įkandimai ne tik skausmingi, bet ir pavojingi žmogaus sveikatai. Pavojingiausiu laikomas Atracidae šeimos Atrax robustus voras. Šie vorai gyvena Australijoje, Sidnėjuje ir jo apylinkėse. Atrax robustus, iškilus pavojui, elgiasi agresyviai – iškelia galvą, demonstruoja įspūdingas cheliceras. Šių vorų nuodai laikomi mirtingiausiais tiek pagal klinikinius atvejus, tiek pagal nuodų toksiškumą. Nuodai yra neurotoksinai, veikiantys nervų sistemą. Jie veikia labai greitai, todėl nukentėjęs žmogus turi būti skubiai gabenamas į gydimo įstaigą. Dėl šio voro įkandimų mirties atvejų pasitaikydavo iki 1981 m. Tais metais sukūrus priešnuodį, vėliau mirtys nebuvo fiksuojamos.

                    

                        
                    

                


Vorai, kurių pasaulyje priskaičiuojama per penkiasdešimt tūkstančių rūšių, yra svarbi ekosistemų dalis. Mokslininkai apskaičiavo, jog 25 milijonai tonų vorų kasmet sunaikina 400–800 milijonų tonų grobio – vabzdžių ir kitokių smulkių gyvūnų.


Vorai – sena gyvūnijos grupė, Žemėje gyvenanti ilgiau nei 300 milijonų metų. Skatiname grožėtis vorų nuaustais voratinkliais ir pagarbiu atstumu stebėti vorus. O kaip su baimėmis? Kartais didesnis žinių kiekis padeda jas įveikti.


Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus inform.


        

        







    


 



    
Naujienos iš interneto

    



    

        


		

			Komentarai
            
		



	
		

		
Parašykite komentarą 
			

				
El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *
 
 



 


 


			

			

	

    


 




    
    

    

        
Rekomenduojami video

    


    


    


        

            
Taip pat skaitykite

        


        
        
Savivaldybė
                                            

                            
                                Trakų rajono jaunimo apdovanojimai
                                Trakų rajono jaunimo apdovanojimai
                        

                                                                                    
                        

                            
                                

                                
Nemokama psichologinė pagalba Trakuose

                            
                        

                                                                                    
                        

                            
                                

                                
Kviečiame dalyvauti nuotoliniame susirinkime dėl Trakų miesto parko

                            
                        

                                                                                    
                        

                            
                                

                                
Su 100-uoju jubiliejumi, gerbiama Ona Liesiene!

                            
                        

                                        

                    

                        

                            
                        

                    



                
                        
Renginiai
                                            
                        

                            
                                

                                
Poetai kviečia į dainuojamosios poezijos ir meno vakarą Rūdiškėse

                            
                        

                                                                                    

                            
                                Trakų rajono jaunimo apdovanojimai
                                Trakų rajono jaunimo apdovanojimai
                        

                                                                                    

                            
                                Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite
                                Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite
                        

                                                                                    
                        

                            
                                

                                
Rūdiškių biblioteka – kūrybos, skaitymo ir bendruomenės susitikimų erdvė

                            
                        

                                        

                    

                        

                            
                        

                    



                
                        
Kultūra
                                            
                        

                            
                                

                                
Poetai kviečia į dainuojamosios poezijos ir meno vakarą Rūdiškėse

                            
                        

                                                                                    

                            
                                Nuo sausio didėja pedagoginių darbuotojų, bibliotekininkų atlyginimai
                                Nuo sausio didėja pedagoginių darbuotojų, bibliotekininkų atlyginimai
                        

                                                                                    

                            
                                Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite
                                Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite
                        

                                                                                    
                        

                            
                                

                                
Rūdiškių biblioteka – kūrybos, skaitymo ir bendruomenės susitikimų erdvė

                            
                        

                                        

                    

                        

                            
                        

                    



                
                        
Sveikata
                                            
                        

                            
                                

                                
„Draugiška“ etiketė nebūtinai reiškia, kad saugu: pavojingos medžiagos mūsų namuose

                            
                        

                                                                                    
                        

                            
                                

                                
Šeimos gydytojai turės daugiau galimybių savarankiškai diagnozuoti ligas

                            
                        

                                                                                    

                            
                                Kodėl mums taip sunku atleisti ir kiek kainuoja neatleisti?
                                Kodėl mums taip sunku atleisti ir kiek kainuoja neatleisti?
                        

                                                                                    
                        

                            
                                

                                
Malda ir Kalėdų džiaugsmas Onuškio ligoninėje

                            
                        

                                        

                    

                        

                            
                        

                    



                
                    





		            

                    

                        
			





baznycia




Parduodu malkas. Skaldytas ar
kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.








		
Naudingosios nuorodos
			
Buitinės technikos meistrai Trakuose


Autobusiukų nuoma



		
				
Sekite mus per Facebook
			


Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:







 ISSN 2538-6581







		
Kategorijos