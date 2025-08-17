ŽYMĖKITĖ DATĄ – 2026 m. Europos jaunųjų žurnalistų bendruomenė laukia jūsų!

Ar svajoji tapti žurnalistu? O gal jau kuri turinį ir nori, kad tavo balsas būtų išgirstas visoje Europoje? Štai tavo šansas!

„Eurodesk“ kartu su Europos Komisija kviečia jaunus, kūrybingus ir motyvuotus žmones prisijungti prie 2026 m. Europos jaunųjų žurnalistų bendruomenės (angl. Pool of Young Journalists in Europe).

 Kas gali dalyvauti?

Ši unikali iniciatyva skirta 18–30 metų jaunimui iš visos Europos. Jei 2026 m. vasario 1 d. tau jau bus sukakę mažiausiai 18 metų – tu gali teikti paraišką!

Dar geresnė naujiena – pirmą kartą dalyvauti gali visi 36 Eurodesk šalių gyventojai, t. y.:

ES šalys, taip pat

Islandija,

Lichtenšteinas,

Šiaurės Makedonija,

Norvegija,

Serbija,

Turkija,

Ukraina,

Sakartvelas,

Šveicarija.

 Ką veiksi, jei būsi atrinktas?

Būdamas šios bendruomenės nariu, turėsi galimybę kurti turinį, kuris atspindės jaunimo nuomonę, patirtis ir lūkesčius Europoje. Tavo kūryba gali būti įvairi:

 tinklalaidės,

 straipsniai,

 vaizdo siužetai,

 multimedijos turinys.

Visi darbai bus publikuojami Europos jaunimo portale (European Youth Portal), kuris sulaukia tūkstančių lankytojų iš visos Europos.

Tai – puiki galimybė tobulinti žurnalistinius įgūdžius, plėsti kontaktų ratą, dirbti su profesionalais ir garsinti savo vardą Europos mastu.

 Kada ir kaip teikti paraišką?

Paraiškų teikimas prasidės 2025 m. rugsėjo 8 d.

Visa informacija apie atranką, kriterijus ir pateikimo formą bus paskelbta netrukus, todėl sekite naujienas „Eurodesk“ ir Europos jaunimo portale!

 Jei domiesi žurnalistika, nori garsinti jaunimo balsą, atstovauti savo šaliai tarptautinėje erdvėje ir tapti Europos jaunimo balsu – nepraleisk šios progos!

Pasidalink šia žinia su draugais – galbūt būsite kolegos šiame įkvepiančiame projekte!

Daugiau skaitykite: https://youth.europa.eu/news/save-date-2026-pool-of-young-journalists-europe_en

www.europospulsas.lt


