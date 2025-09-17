Žymi maisto tinklaraštininkė pasidalijo pigiu ir maistingu savaitės vakarienių meniu

Tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ nuotr.
Rudeniškų gėrybių gama parduotuvėse dabar tiesiog svaigina – jų norisi valgyti pilna burna, bet ką dar naujo paruošti iš pamėgtų šviežių daržovių? Populiaraus maisto tinklaraščio „Ant medinės lentelės“ (AML) autorė Kristina Pišniukaitė-Šimkienė skuba į pagalbą, kad savaitės vakarienių gamyba būtų greita, paprasta ir be streso.
Prekybos tinklo „Iki“ ambasadorė dalijasi net 5 nebrangių ir subalansuotų patiekalų receptais. O kad sutaupytumėte ne tik pinigų, bet ir laiko – ir jau paruoštu pirkinių sąrašu, kuriame pagrindinėmis žvaigždėmis taps daržovės.
Minias savo receptais žavinti A. Pišniukaitė-Šimkienė šį kartą galvodama apie receptus daugiausiai dėmesio skyrė atėjusiam rudens sezonui, kai jau norisi jaukaus, šilto, naminio maisto, bei rudens derliaus daržovėms – jų kuo daugiau ir kuo įvairesnių.
„Būtent įvairovė yra labai svarbi ne tik siekiant visavertės mitybos, bet ir tiesiog tam, kad nebūtų nuobodu ant stalo. Naujų skonių atradimai – vieni maloniausių gyvenime, o daržovės tam puikus pamatas“, – sako nuolat virtuvėje besisukanti ir eksperimentuoti mėgstanti A. Pišniukaitė-Šimkienė.
Daržovės mityboje užima labai svarbią vietą, todėl kokybiškos gėrybės yra ir viena pagrindinių pirkinių krepšelio dalių, jai antrina Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė. Didžiąją dalį šviežių rudens daržovių, vaisių tinklas perka iš vietinių ūkių, su kuriais bendradarbiauja jau daug metų. Taip užtikrinama ne tik kuo trumpesnis kelias nuo ūkio iki stalo, bet ir aukšta kokybė, kuriai keliami griežti reikalavimai, o atitikimą jiems tinklas tikrina net savoje mini-laboratorijoje.
„Šviežią derlių sveika ir skanu paversti įvairiausiais patiekalais, todėl retas pirkėjas iš parduotuvės išeina neįsigijęs bent kelių daržovių – ypač, kai džiugina ne tik įvairovė, bet ir kainos. Juk morkos gali virsti ir pikantišku garnyru, ir saldžiu pyragu, rudens žvaigždės moliūgai tinka ir troškiniui, ir sriubai, ir net ant dar rūkstančio grilio, o be bulvių dažnas neįsivaizduoja savo savaitės. Taip pat į namuose gaminti mėgstančiųjų krepšelius dažnai nugula ir kopūstai, svogūnai – tos pigios daržovės, kurios neatsiejamos nuo lietuviškos virtuvės“, – pirkėjų įpročius apžvelgia G. Kitovė.
Maisto tinklaraštininkė dalijasi dar vienu naudingu patarimu: ji išduoda, kad nors mėgsta kūrybą gaminant, dažnai iškart susidėlioja visos savaitės meniu.
„Tuomet būna tiesiog paprastesnė kasdiena: nebereikia sukti galvos, kas vakarą valgysit skirtingus patiekalus, o maisto bus išmetama mažiau. Protingai apgalvojus, apsipirkimas nebus brangus, o ir nepanaudotų ingredientų daug neliks“, – sako „Iki“ ambasadorė ir dalijasi savaitės meniu.
Kepto moliūgo ir žiedinio kopūsto sriuba
Porcijos: 4
Reikės: ½ sviestinio moliūgo, ½ žiedinio kopūsto, 2 morkų, 6 skiltelių česnako, 2 v. š. alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų, 400 ml sultinio, 2 nedidelių bulvių, 150 ml grietinėlės arba kokosų gėrimo, 50 g šaltai rūkytos šoninės, šviežių daigų.
Gaminame:
- Moliūgą ir žiedinį kopūstą supjaustome nedideliais gabalėliais ir kepimo skardoje sumaišome su plonais griežinėliais pjaustytomis morkomis, česnakais, alyvuogių aliejumi, druska ir pipirais. Kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 45 min. arba kol daržovės pilnai suminkštėja.
- Sultinyje išverdame bulves.
- Iškepusias daržoves dedame prie sultinio ir išvirusių bulvių, pilame grietinėlę ir sutriname viską iki vientisos masės.
- Patiekiame su skrudinta šonine ir daigais.
Salotos su traškiais avinžirniais ir keptu varškės sūriu
Porcijos: 3
Traškiems avinžirniams reikės: 1 skardinės (400 g) konservuotų avinžirnių, šlakelio alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų, ½ a. š. česnako miltelių, ½ a. š. maltos paprikos, ½ a. š. malto kumino.
Keptam varškės sūriui reikės: 200 g saldaus pieno varškės sūrio, alyvuogių aliejaus kepimui, žiupsnelio druskos, 1 v. š. medaus.
Padažui reikės: 2 v. š. alyvuogių aliejaus, 1 v. š. citrinos sulčių, 1 a. š. medaus, 1 a. š. grūdėtųjų garstyčių, 1 skiltelės česnako, druskos, pipirų.
Salotoms reikės: 50 g špinatų, saujos šviežio baziliko, 1 šviežios kukurūzo burbuolės arba konservuotų kukurūzų, ½ ilgavaisio agurko.
Gaminame:
- Ruošiame traškius avinžirnius: nupilame skystį, avinžirnius nusausiname ir sumaišome su alyvuogių aliejumi, prieskoniais ir kepame 180 laipsnių orkaitėje su vėjelio funkcija 20 min.
- Ruošiame sūrį: jį supjaustome kubeliais, dedame į keptuvę su alyvuogių aliejumi ir apkepiname maišydami keletą minučių, kol sūrio kubeliai gražiai apskrunda. Pabarstome druska, pilame medų, išmaišome ir pakaitiname dar minutę.
- Ruošiame padažą: dideliame dubenyje (kuriame ir ruošime salotas) sumaišome visus padažo ingredientus.
- Ruošiame salotas: į dubenį beriame smulkintus špinatus ir bazilikus, kukurūzus, kubeliais pjaustytus agurkus, traškius avinžirnius ir keptą sūrį. Sumaišome su padažu.
Keptos bulvytės, žiedinis kopūstas ir avinžirniai su burokėlių kremu
Porcijos: 3
Burokėlių kremui reikės: 1 virto burokėlio, 150 g rikotos, 50 g avinžirnių, 1 v. š. citrinos sulčių, 1 a. š. alyvuogių aliejaus, 1 skiltelės česnako, druskos, pipirų.
Keptoms daržovėms reikės: 3 vidutinio dydžio bulvių, ½ žiedinio kopūsto, 1 skardinės konservuotų avinžirnių, 2 v. š. alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų, 1 a. š. česnako miltelių, 1 a. š. maltos paprikos, 1/2 a. š. malto kumino, 1 v. š. sezamo sėklų, šviežių petražolių.
Gaminame:
- Ruošiame kremą: į maisto smulkintuvą sudedame visus ingredientus ir sutriname iki vientisos masės.
- Dubenyje sumaišome skiltelėmis pjaustytas bulves, nedideliais žiedynais pjaustytą žiedinį kopūstą ir likusius avinžirnius su alyvuogių aliejumi, prieskoniais ir sezamais. Erdviai paskleidžiame kepimo popieriumi išklotoje skardoje ir kepame 180 laipsnių orkaitėje su vėjelio funkcija apie 25-30 min.
- Į lėkštes tepame kremą, dedame iškepusias daržoves ir avinžirnius, apšlakstome alyvuogių aliejumi ir pabarstome smulkintomis petražolėmis.
Vienos skardos vištienos blauzdelės su bulvėmis, obuoliais ir morkų salotomis
Porcijos: 4
Reikės: 8 vištienos blauzdelių, 2 v. š. medaus, 2 v. š. grūdėtųjų garstyčių, 2 v. š. sojos padažo, 2 v. š. alyvuogių aliejaus, 4 skiltelių česnako, 1 a. š. kmynų, 1/2 a. š. druskos, 1/4 a. š. pipirų, 400 g bulvių, 3 obuolių.
Morkų salotoms reikės: 4 morkų, 2 skiltelių česnako, 50 g saulėgrąžų, druskos, pipirų, 1 v. š. majonezo, 1 v. š. graikiško jogurto.
Gaminame:
- Vištienos blauzdeles dedame į dubenį. Kartu dedame ir medų, garstyčias, sojos padažą, aliejų, įtarkuojame česnaką, beriame kmynus, druską ir pipirus. Gerai išmaišome, sandariai uždengiame ir marinuojame per naktį.
- Bulves supjaustome ir sumaišome su šlakeliu alyvuogių aliejaus ir druska.
- Į kepimo skardą dedame vištienos blauzdeles, bulves, viską apipilame likusiu nuo vištienos marinatu.
- Kepame 200 laipsnių orkaitėje 50 minučių (funkcija: viršus + apačia).
- Supjaustome obuolius ketvirčiais, išimame sėklas.
- Obuolius dedame prie vištienos ir bulvių, įjungiame vėjelio funkciją ir kepame dar 20 min.
- Morkų salotoms sutarkuojame morkas ir česnakus ir sumaišome su saulėgrąžomis, druska, pipirais, majonezu ir jogurtu.
Birus plovas su jautiena
Porcijos: 5
Reikės: 500 g jautienos sprandinės, 2 morkų, aliejaus kepimui, druskos, pipirų, 1 a. š. česnako miltelių, 1 a. š. maltos paprikos, 1/2 a. š. malto kumino, 700 ml sultinio, 3 v. š. pomidorų padažo, 350 g basmati ryžių, 1 česnako galvos, šviežių petražolių, silpnai sūdytų arba raugintų agurkų.
Gaminame:
- Pirmiausia išsirenkame puodą, kuriame gaminsime. Geriausia būtų naudoti špižinį, sunkų puodą. Jei tokio neturite, tiks ir kitas puodas su dangčiu, kuriame galime tiek kepti, tiek troškinti. Arba pirmiausia viską apkepinkite keptuvėje, tuomet troškinkite puode.
- Jautieną supjaustome maždaug centimetro dydžio kubeliais.
- Morkas supjaustome nedideliais kubeliais.
- Puode įkaitiname aliejų, dedame morkas, kepame dar kelias minutes.
- Sudedame jautieną, kelias minutes apkepiname ant didelės kaitros.
- Beriame visus prieskonius, išmaišome ir kaitiname minutę.
- Supilame sultinį ir pomidorų padažą, išmaišome. Sumažiname ugnį, kad vanduo vos burbuliuotų, uždengiame puodą ir ant nedidelės kaitros troškiname pusantros valandos.
- Kai mėsa jau išsitroškinusi ir minkštutėlė, ryžius gerai praskalaujame po tekančio vandens srove ir dedame juos į puodą. Viską išmaišome, tarp ryžių įstatome horizontaliai perpus perpjautą česnako galvą. Uždengiame puodą ir ant nedidelės ugnies (kad skystis vos vos burbuliuotų) verdame 20 minučių.
- Uždengtą puodą patraukiame nuo ugnies ir leidžiame pastovėti dar 15 minučių.
- Česnakus įspaudžiame į plovą ir išmaišome.
- Patiekiame pabarsčius smulkintomis petražolėmis ir su agurkais šalia.
Pirkinių sąrašas
Prieš apsiperkant, tiesiog išbraukite iš sąrašo savo namuose turimus produktus:
Vaisiai ir daržovės:
- Sviestinis moliūgas – 1 vnt.
- Žiedinis kopūstas – 1 vnt.
- Morkos – 700 g
- Bulvės – 1 kg
- Kukurūzo burbuolė – 1 vnt. (arba konservuoti kukurūzai)
- Ilgavaisis agurkas – 1 vnt.
- Silpnai sūdyti arba rauginti agurkai – 1 kibirėlis
- Virtas burokėliais – 1 vnt.
- Česnakai – 3 vnt.
- Špinatai – 1 pakuotė
- Bazilikai – 1 pakuotė
- Petražolės – 1 pakuotė
- Mėgstami daigai – 1 pakuotė
- Citrina – 1 vnt.
- Obuoliai – 3 vnt.
Pieno produktai:
- Grietinėlė – 1 mažesnė pakuotė
- Saldaus pieno varškės sūris – 1 pakuotė
- Rikota – 1 pakuotė
- Graikiškas jogurtas – 1 pakuotė
- Majonezas – 1 pakuotė
Mėsa / žuvis:
- Šaltai rūkyta šoninė – 1 pakuotė
- Vištienos blauzdelės – 2 pakuotės
- Jautienos sprandinė – 500 g
Bakalėja:
- Alyvuogių aliejus
- Medus
- Grūdėtosios garstyčios
- Sojos padažas
- Pomidorų padažas
- Mėgstamas sultinys (skystas arba kubeliai)
- Konservuoti avinžirniai – 2 skardinės
- Basmati ryžiai – 1 pakuotė
- Sezamo sėklos – 1 pakuotė
- Saulėgrąžos – 1 pakuotė
- Kmynai – 1 pakuotė
Prieskoniai:
- Druska
- Pipirai
- Česnako milteliai
- Malta paprika
- Maltas kuminas