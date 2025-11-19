Teatrų šventė „Atspindžiai“ – trys teatro kupinos dienos: nuo dramos iki Padegimo

Trakuose vyks Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventė „Atspindžiai“. K. Radlinsko nuotr.
Didžiausia Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventė „Atspindžiai“ jau šį savaitgalį visus kviečia į Trakus pasižiūrėti pagal lietuvių ar užsienio dramaturgiją sukurtų skirtingų žanrų, stilių spektaklių. Baigiamojoje šventėje dalyvaus apžiūrose geriausiai pasirodę Lietuvos bei lietuvių bendruomenių iš Punsko ir Suvalkų teatrai, tad žiūrovai išvys ryškiausius ir meniškiausius pasirodymus.
Spalio ir lapkričio mėnesiais vykusiuose regioniniuose „Atspindžių“ turuose Kazlų Rūdoje, Krekenavoje, Baisogaloje, Kaišiadoryse, Rietave ir Mažeikiuose dalyvavo net 72 teatro trupės. Komisijos sprendimu, į baigiamąją „Atspindžių“ šventę atrinkta įdomiais režisūriniais ir scenografiniais sprendimais, įtaigia vaidyba pasižymėjusių 18 teatro trupių.
Tris dienas Trakų kultūros centre truksianti šventė bus turtinga puikių įvairaus žanro spektaklių – nuo Williamo Shakespeare‘o, Bertoldo Brechto pjesių, lietuvių klasikų Ievos Simonaitytės, Kazio Binkio, Žemaitės kūrinių pastatymų iki muzikinių spektaklių. Taip pat vyks X Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos suvažiavimas, kuriame bus aptariami režisierių darbai, ateities perspektyvos, teatrologė Elvyra Markevičiūtė pristatys knygą „Įtariamas Padegimas“, kurios herojus – režisierius, pedagogas Gytis Padegimas.
Lapkričio 21 d. Trakų kultūros centro Didžiojoje salėje žiūrovai išvys Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro, Akmenės kultūros namų mėgėjų teatro, Varėnos kultūros centro Matuizų teatro „Giraitė“, Kaišiadorių kultūros centro mėgėjų teatro ir Utenos Kamerinio teatro vaidinimus.
Lapkričio 22 d. pasirodys Šilalės muzikinis teatras, Priekulės meno ir kultūros centro Ernsto Vicherto teatras, Pasvalio Gintaro Kutkausko teatras, Anykščių kultūros centro suaugusiųjų mėgėjų teatras ir Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos Galerijos teatras.
Paskutinę šventės dieną, lapkričio 23-iąją, spektaklius pristatys Marijampolės kultūros centro Sasnavos skyriaus Puskelnių mėgėjų teatras „Kuparas“, Kretingos rajono kultūros centro Kartenos skyriaus suaugusiųjų kamerinis teatras, Suvalkų lietuvių teatras „Sūduva“, Kretingos rajono kultūros centro Kurmaičių skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvas, Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras, Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros paramos fondo dramos studija ir Miežiškių kultūros centro mėgėjų teatras.
Nuo 1991 m. rengiamos apžiūros-šventės „Atspindžiai“ tikslas – skatinti suaugusiųjų mėgėjų teatrų plėtrą, meninio lygio augimą, regionų teatrinių tradicijų bei nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą. Renginį organizuoja Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių kultūros centrai. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Lietuvos nacionalinio kultūros centro inform.