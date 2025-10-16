Trakų kultūros ir meno centrui – 40 metų. Kviečiame į šventę!

Trakų kultūros ir meno centras švenčia 40 – ies metų jubiliejų. Šia proga organizuojama smagi šventinė teatralizuota programa, kurios metu bus pasakojama kultūros centro gyvavimo istorija. Pasakojimas bus pilnas muzikos, dainų, šokių, smagių mizanscenų ir ugnies. Gražiausios kultūros centro veiklų akimirkos bus matomos fojė fotografijų parodoje bei didžiajame ekrane.
Visų lauksime Trakų kultūros ir meno centre spalio 25 d., nuo 16.00 val.
Programoje dalyvaus Trakų kultūros ir meno centro darbuotojai bei mėgėjų meno kolektyvai: Trakų karališkasis teatras, vaikų ir jaunimo teatro studija MITAS, folkloro ansamblis RADASTA, vaikų ir jaunimo folkloro studija, Jaunimo liaudiškų šokių grupė, Trakų liaudiškų šokių grupės DIJŪTA, VAIVORAI, moterų choras TRAKAI, šokio ir ugnies studija ČIUTYTA, kūrybos studija ARTIŠOK , linijinių šokių kolektyvas NENDRĖ, lenkų dainų ir šokių ansamblis TROCZANIE, rusų dainos ansamblis ZABAVA, Aukštadvario padalinio liaudiškų šokių grupės – NAVA, AUKŠTAVA, ŽEMYNA, Aukštadvario padalinio ansamblis VERKNĖ, Tiltų kaimo kapela, Grendavės padalinio vokalinis ansamblis VERSMĖ, Onuškio padalinio liaudiškos muzikos kapela SAMĖ.
Trakų kultūros ir meno centro pranešimas