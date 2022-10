Brangūs vienuoliktokai ir dvyliktokai, ar jau žinote, ką veiksite baigę mokyklą?

Laura Kaliukevičiūtė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientė

Gal jau supratote, kokia specialybė jums atrodo patraukli? Jeigu į abu klausimus atsakėte teigiamai – sveikinu, jūs tikrai motyvuoti ir pavyzdingi jaunuoliai. Tačiau esu įsitikinusi, jog nemažai atsiras ir tokių, kurie, kaip ir aš, – vis dar ieško savo kelio.

Galbūt šie paskutinieji mokslo metai tam ir yra mūsų gyvenime, kad išbandytume ir patirtume kuo įvairesnių dalykų, kad pagaliau suprastume, ko iš tiesų trokštame. Todėl šiandien aš jums turiu puikių žinių!

Kviečiu ir labai skatinu aktyvius, iniciatyvius ir smalsius moksleivius iš visos Lietuvos dalyvauti projekte ,,Moksleiviai į Vyriausybę“. Šiame projekte, vykstančiame jau 14-tą kartą, šiemet dalyvavau ir aš. Už tai esu dėkinga savo istorijos mokytojai Kristinai Urbienei, nes būtent ji paskatino mane užpildyti anketą ir patirti daugybę naujų dalykų. Turėjau galimybę atvirai ir kritiškai pažvelgti į Lietuvos vyriausybės užkulisius ir tuo likau labai patenkinta. Projekto tikslas: supažindinti kiekvieną jaunuolį su Lietuvos institucijų ir politikų kasdieniniu darbu ir veikla. 2022 m. tema buvo ,,Moksleiviai – Lietuvos ateičiai“. Tai buvo gana sudėtinga, bet labai įdomi užduotis. Kiekvienas iš dalyvių prisidėjome prie pagrindinės projekto ,,Lietuva 2050″ strategijos kūrimo. Savaitės pradžioje gavome šią užduotį ir visą savaitę bendraudami su skirtingų sričių specialistais bandėme kurti ateities Lietuvos viziją. Galutinis tikslas buvo sukurti pasakojimą, vaizduojantį pagrindines problemas, lūkesčius ir pokyčius, kurie būtų suprantami kiekvienam Lietuvos piliečiui.

Kalbėdama iš savo asmeninės patirties, noriu pabrėžti, jog šis projektas man buvo tikrai labai didelis iššūkis, tačiau jis įnešė į mano gyvenimą neįkainojamą patirtį, naujas pažintis ir milžinišką motyvaciją rūpintis savo šalimi. Buvau paskirta į Aplinkos ministeriją, kurioje būtent ir gilinausi į pačias opiausias globalines ir klimato kaitos problemas. Savaitę pradėjau susitikimu su Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupe, su kuria aptarėme, kaip klimato kaitos problema atsispindi Lietuvoje, ką darome, kad šią problemą spręstume. Man asmeniškai buvo be galo įdomu tokiomis populiariomis temomis bendrauti jau ne su eiliniu žmogumi, bet su šioje srityje dirbančiais absoliučiais profesionalais. Vėliau keliavome į Aplinkos projektų valdymo agentūrą ,,APVA“. Susipažinome su jos veikla, be to, aptarėme, ką jau kiekvienas iš mūsų galime nuveikti užkirsdami kelią klimato krizei. Kitą dieną gyvai dalyvavome Aplinkos ministerijos spaudos konferencijoje, šiek tiek vėliau vykome į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą. Jame dingo visi stereotipai apie sąvartynus – pamatėme, kokią pažangą ir inovacijas šioje srityje taiko Lietuva. Taip pat aplankėme Trakų Vokės hidrometeorologijos stotį. O štai savaitės kulminacija buvo susitikimas ir su pačiu aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Po to, savaitei įsibėgėjus, susitikimai vyko ne tik Aplinkos ministerijoje. Susitikome su daug įvairių žmonių: mokslininkų, menininkų, muzikantų, istorikų. Susipažinti teko ir su švietimo, mokslo ir sporto ministre J. Šiugždiniene, Ministre pirmininke I. Šimonyte ir net pačia Seimo pirmininke V. Čmilyte-Nielsen.

Labai noriu paminėti ir tai, kad visi dalyviai buvo neįtikėtinai įdomūs žmonės, kurių net temos prie kavos puodelio man paliko didžiulį įspūdį. Nors visos savaitės grafikas buvo labai įtemptas tarsi tikrų politikų, kiekvieną vakarą visi kartu lankėmės kavinėse ir turėjome puikių akimirkų. Šis projektas pasibaigė, tačiau naujas akimirkas dauguma dalyvių kuriame iki šiol – tikriausiai tai

pagrindinis šio projekto tikslas. Projektas man įrodė, jog atsakomybė, kompetencija ir komanda turi būti pagrindiniai jauno žmogaus palydovai. Jis taip pat priminė, jog yra labai daug protingų jaunų žmonių, kurių akiratis neapsakomai platus. Būtent tokiais tapti skatinu ir jus visus! Tikėkite savimi ir savo šalimi ir jau dabar kurkite mūsų visų ateitį.

