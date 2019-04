Europos Komisijos narės M. Thyssen vizitas Lietuvoje balandžio 24-25 d.

Balandžio 24-25 d. į Lietuvą oficialaus darbo vizito atvyksta už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen.

Vizito metu numatyti Europos Komisijos narės susitikimai su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu ir Lietuvos Respublikos finansų ministru Viliumi Šapoka. Susitikimuose bus aptarti Europos semestro, užimtumo ir socialinių reikalų, Europos socialinio fondo įgyvendinimo ir naujojo daugiamečio biudžeto klausimai.

Europos Komisijos narė taip pat lankysis Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centre ir susipažins su centro įgyvendinamu projektu „KARTU“, finansuojamu Europos Sąjungos lėšomis, bei kitomis vykdomomis veiklomis.

Balandžio 25 d. EK narė Marianne Thyssen dalyvaus Tarptautinės darbo organizacijos šimtmečio kontekste Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamoje konferencijoje „Skaitmenizacijos įtaka darbui: kokie sprendimai tiktų visiems?“ (angl. Towards a Digitalized World of Work: What Future Works for All?).

Balandžio 25 d. 11.20–11.50 val. numatyta Europos Komisijos narės Marianne Thyssen, Tarptautinės darbo organizacijos generalinio direktoriaus Guy Ryder ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio spaudos konferencija. Spaudos konferencija vyks viešbučio „Crowne Plaza Vilnius“ (M.K. Čiurlionio g. 84) Malachito salėje. Ji vyks anglų kalba. Maloniai kviečiame dalyvauti!

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje inf.