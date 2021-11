Glitimo netoleravimas – kada reikėtų susirūpinti?

Dr. Edita Gavelienė. Gedmantas Kropis/Fotobankas

Glitimo netoleravimas – dažna problema šiandieninėje visuomenėje. Gydytoja dietologė, „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantė dr. Edita Gavelienė teigia, kad labai svarbu nuolat klausyti savo organizmo siunčiamų signalų ir grūdinių kultūrų bei iš jų pagamintų produktų atsisakyti tuomet, jei jie daro įtaką mūsų gerai savijautai. Visgi, specialistė įspėja, kad grūdinių kultūrų nevertėtų atsisakyti dėl mados, o jų išbraukimas iš mitybos raciono gali sukelti ir organizmui reikalingų medžiagų trūkumą. Tad kokie požymiai išduoda, jog netoleruojate glitimo ir kokių produktų tokiu atveju reikėtų atsisakyti aiškina gydytoja dietologė.

Dažniausia glitimo netoleravimo forma – celiakija

Glitimas – baltymas, randamas kai kuriuose grūduose. Jo turi kviečiai, miežiai, rugiai bei iš jų pagaminti produktai. Anot gydytojos dietologės E. Gavelienės, glitimo netoleravimas gali pasireikšti įvairiais negalavimais, susijusiais su šio baltymo turinčių produktų vartojimu.

„Įprastai glitimo netoleruojantys žmonės jaučia energijos trūkumą ir nuolatinį nuovargį bei skundžiasi sutrikusia virškinimo sistemos veikla: pilvo pūtimu, viduriavimu, skausmu, pykinimu ar net vėmimu. Šio baltymo netoleravimas gali sukelti ir staigų svorio kritimą ar dar rimtesnių sveikatos sutrikimų, tad žmogus turėtų būti itin atidus ir stebėti savo organizmo reakciją. Jei suvalgę grūdinių produktų pajaučiate diskomfortą keliančių simptomų – reikėtų nedelsiant kreiptis į specialistus“, – sako gydytoja dietologė.

Dažniausiai minima glitimo netoleravimo forma – celiakija arba neceliakinis jautrumas glitimui. „Celiakijos liga žmonėms dažniausiai būna nustatoma dar vaikystėje. Ja sergantys pacientai iš mitybos raciono privalo visiškai išbraukti glitimo turinčius produktus ir savo kasdienybėje taikyti be gliutenę dietą. Nors celiakija paliečia tik apie 1 proc. žmonių populiacijos, tačiau dažnai glitimo netoleravimo priežastis yra ir padidėjęs jautrumas šiam baltymui. Neceliakinis jautrumas glitimui primena celiakiją, tačiau jis gali būti nustatytas bet kuriuo žmogaus amžiaus tarpsniu. Visgi, tokiu atveju žmogaus organizmo reakcija ir grėsmė sveikatai yra daug mažesnė“, – pasakoja E. Gavelienė.

Ji priduria, kad neceliakinį jautrumą glitimui turintiems žmonėms taip pat reikėtų taikyti sumažinto gliuteno kiekio dietą ir atsisakyti šio baltymo turinčių produktų. „Jeigu suvalgęs vienokio ar kitokio maisto žmogus jaučiasi blogai, reikėtų stebėti savo organizmo reakciją ir nedelsiant ieškoti to priežasčių. Tiksliausiai jautrumą glitimui nustatyti gali tik specialistai, tad nereikėtų šios diagnozės sau nusistatyti patiems“, – primena specialistė.

Ką valgyti ir kokių produktų atsisakyti?

Anot „Rimi“ sveikatai palankios mitybos konsultantės E. Gavelienės, svarbu nepamiršti, kad glitimo baltymas yra aptinkamas ne tik kviečiuose, miežiuose ar rugiuose, bet ir kituose produktuose. Specialistė teigia, kad renkantis produktus reikėtų būti itin atidiems – glitimo pėdsakų gali būti net kosmetikoje.

„Sergantiems celiakija ar turintiems neceliakinį jautrumą glitimui, savaime suprantama, nereikėtų valgyti nė trupinėlio duonos, sausainių, makaronų ir kitų produktų, kurių sudėtyje yra glitimo. Visgi, svarbu nepamiršti, kad glitimo turi ne tik kviečiai, miežiai ar rugiai, bet ir kuskusas, manų, perlinės ir bulguro kruopos, net speltos miltai. Be to, glitimas gali būti aptinkamas ir kai kuriuose padažuose, prieskoniuose, aliejuose, saldumynuose. Šio baltymo pėdsakai gali būti randami ir ne maisto produktuose, pavyzdžiui, kosmetikoje. Todėl vengiantys glitimo turėtų atkeipti dėmesį ne tik į maisto produktų, bet ir įvairių kitų pirkinių sudedamąsias dalis“, – teigia gydytoja dietologė.

Įsigyjant produktus be glitimo rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų maistinę vertę. „Savo kasdienybėje be gliutenę dietą taikantys žmonės turėtų atidžiai skaityti produktų pakuotes, kad jų sudėtyje nebūtų ne tik glitimo pėdsakų, bet ir kitų sveikatai nepalankių sudedamųjų dalių – stipriai perdirbtų produktų, kuriuose gausu greitai skylančių angliavandenių bei transriebalų“, – sako E. Gavelienė.

Specialistė akcentuoja, kad tie, kurie serga celiakija arba turi neceliakinį jautrumą glitimui, į savo mitybos racioną gali įtraukti kitas kruopas: bolivinę balandą, burnotį, grikius ar kukurūzus, kurie iš dalies pakeistų kviečius ir vertingai papildytų mitybos racioną.

Vaikytis madų nerekomenduoja

Maisto produktų, kurių sudėtyje yra glitimo, atsisakymas jo netoleruojantiems žmonėms padeda pagerinti savo savijautą ir išvengti nepageidaujamų organizmo reakcijų. Visgi, dalis žmonių atsisako glitimo turinčių produktų ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, motyvuodami tai siekiu gyventi sveikiau ar numesti svorio. Visgi, specialistė pabrėžia, kad tokie veiksmai dažnu atveju yra labiau žalingi nei naudingi.

„Pastaraisiais metais tiek savo, tiek kolegų praktikoje pastebiu, kad be gliutenė dieta dažnai randa atgarsį ir sveikų žmonių mityboje. Visgi, ši praktika neturėtų būti taikoma ir gali padaryti daugiau žalos nei atnešti naudos. Visų pirma, grūdinių kultūrų atsisakymas susiaurina žmogaus mitybos raciono įvairovę, o tai yra vienas svarbiausių sveikos bei subalansuotos mitybos veiksnių. Be to, tokia dieta, dėl kylančios rizikos mitybos nepakankamumo išsivystymui, net sergančių žmonių atveju yra griežtai stebima ir kontroliuojama specialistų. Todėl vaikydamiesi madų kartais galime sau labiau pakenkti nei padėti“, – įsitikinusi gydytoja dietologė E. Gavelienė.

Anot „Rimi“ produktų grupės vadovės Laimos Lesauskienės, pirkėjai vis dažniau ieško ne tik produktų be glitimo, tačiau ir mažiau savyje cukraus turinčių gaminių. Taip pat – jaučiamas augantis susidomėjimas vegetariškais ir keto gaminiais, sportuojantiems specialiai pritaikytiems proteinų gėrimais, batonėliais ir kitais produktais.

„Mūsų „BE“ kategorijos prekių pasirinkimas yra itin platus. Nuolat dirbame su asortimento atnaujinimu ir siūlome produktų, tinkančių skirtingiems mūsų pirkėjų poreikiams. Šioje prekių kategorijoje populiarūs išlieka duonos gaminiai be glitimo, auga ir sausainių be glitimo pardavimai bei įvairių užkandžių, pavyzdžiui, lęšių ar ryžių traškučių paklausa. Nors šioje kategorijoje prekes randa įvairūs pirkėjai, tačiau pastebime, kad visiems jiems rūpi sveika mityba ir tai, kokie produktai galiausiai atsiduria jų pirkinių krepšelyje“, – teigia L. Lesauskienė.