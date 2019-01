Kasmet vis daugiau vartotojų informacijos apie poilsio Trakų krašte galimybes ieško ir užsako mobiliaisiais telefonais.

Apibendrinant 2018 metų turizmo rinkodaros rezultatus galime pasidžiaugti – atnaujinta turizmo išteklius pristatanti svetainė, baigtas e-rinkodaros projektas, metų pabaigoje Trakų istorijos muziejus lankytojams pateikė naują paslaugą – pažinti muziejų audio gido ( LT, RU, EN kalbomis) pagalba, už parkavimą mieste taip pat jau daugelis turistų iš Lietuvos moka mobilios programėlės pagalba.

2018 m. balandžio mėn. startavo visiškai atsinaujinusi www.trakai-visit.lt svetainė, kurioje lankytojas gali rasti išsamią informaciją apie turizmo Trakų rajone galimybes, naujienas, renginius, pramogas ir kitą svarbią turistui informaciją 5 kalbomis.

Svetainės stilius, dizainas, rubrikos – pasirinktos išanalizavus labiausiai šioje sferoje pažengusių Skandinavijos šalių praktiką.

Išnagrinėjus Google Analytics fiksuojamus svetainių lankytojų elgsenos rezultatus – skaičiai už 2018 metus tikrai džiuginantys:

www.trakai-visit.lt:

* Per metus apsilankė 552.000 lankytojų, per dieną vidutiniškai 1520 ( gegužės–rugsėjo mėn. 2000 lankytojai per dieną). Palyginus su 2017 metais pastebimas +10 proc. naujų ir sugrįžtančių lankytojų skaičiaus augimas.

* Geografiškai Lietuvos „internautai“ sudaro 67 proc., likusią dalį pasidalija 156 pasaulio šalių atstovai. TOP 10 – Lenkija, Didžioji Britanija, Latvija, Rusija, Vokietija, JAV, Baltarusija, Italija, Prancūzija, Ukraina.

* Tarp Lietuvos miestų Vilnius apima 49 proc. svetainės lankytojų, kiti didieji Lietuvos miestai ir kaimynai Elektrėnai – pasidalija po 1 proc.

* Viso per 2018 metus Trakų svetainę aplankė lankytojai iš 5689 pasaulio miestų. Užsienio miestų tarpe TOP 10 – Varšuva, Ryga, Londonas, Minskas, Maskva, Talinas, Paryžius, Milanas, Sankt Peterburgas, Berlynas.

* Jei prieš 5 metus beveik 90 proc. visų svetainės lankytojų informacijos ieškodavo iš stacionarių kompiuterių, tai 2018 metais – iš mobilaus telefono 52 proc., stacionarus kompiuteris 42 proc. ir planšetė – 6 proc.

* Turinio TOP 10 – priklausomai pagal kalbas.

Tarp užsieniečių – kaip atvykti į Trakus, renginiai, lankytinos vietos, pramogos.

Tarp lietuvių – aktyvios pramogos visais metų laikais ir renginiai.

2018 m. spalio mėn. įgyvendintas E rinkodaros projektas, kurio tikslas – didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą e. rinkodaros priemonėmis.

Projektui įgyvendinti skirta 264 113,92 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo, bendra suma – 310 722,26 Eur.

Projekto pareiškėjas Trakų rajono savivaldybės administracija su partneriais Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Trakų turizmo informacijos centru ir Trakų istorijos muziejumi. Šiuo projektu sieksime didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių Trakų ir Vilniaus rajonuose, lankomumą ir žinomumą elektroninės rinkodaros priemonėmis:

1.Internetinė svetainė www.exploretrakaivilnius.lt ( LT, PL, RU, DE, EN, LV)

2.Turinio rinkodaros priemonės;

3.Mobilioji aplikacija Explore Trakus&Vilnius ( LT, PL, RU, DE, EN, LV)

4.Socialinės platformos ir reklamos socialiniuose tinkluose sukūrimas ir įgyvendinimas;

5.Reklama internetiniuose portaluose;

6.Reklama paieškos sistemose.

Šios svetainės palyginamuosius rezultatus galėsime teikti jau po metų.

