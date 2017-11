Trakų, valdomų Liberalų sąjūdžio, vadovams teko sunki našta: net pusę metų rajone niekas nenorėjo arba negebėjo imtis struktūrinių fondų lėšomis remiamo tėvystės ugdymo projekto. Tada ketvirčio milijono vertės darbas buvo patikėtas rajono Liberalų sąjūdžio skyriaus pirmininkės bendrovei.

Spalio pabaigoje Trakų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) dėl projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“, finansuojamo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, įgyvendinimo. Lapkritį startavęs projektas bus vykdomas iki 2020 metų. Per šį laikotarpį jam bus panaudoja 264 119,84 eurų. Konkursas projekto partneriui atrinkti Trakų rajone buvo organizuojamas net kelis kartus. Tik paskutiniojo bandymo metu paskelbtas nugalėtojas – vienintelis tame etape dalyvavęs Trakų švietimo centras, vadovaujamas Nijolės Lisevičienės.

Būtent ši pavardė Trakų rajone sukėlė šurmulį. N. Lisevičienė yra savivaldybę valdančio Liberalų sąjūdžio Trakų rajono skyriaus pirmininkė. Jos pavaduotojų pareigas skyriuje eina tiek Trakų rajono merė Edita Rudelienė, tiek savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius. „Iš anksto kažkokių problemų dėl to, kad kažkas yra kažkokios organizacijos nariai, matyt, neturėtų būti. O jeigu kažkam kyla dėl konkretaus konkurso kokių abejonių, tai laisvai galima išsiaiškinti. Bet ypač šito konkurso atveju, kai labai sunkiai, kelis kartus, buvo vykdytas, tikrai visi galėjo dalyvauti, kai du pirmieji laimėtojai buvo visiškai nesusiję su Liberalų sąjūdžiu ir su Trakų rajono savivaldybe, reikia labai lakios fantazijos viską susieti. Aišku, tiesioginė sąsaja akivaizdi, tik ji tikrai neturėjo jokios įtakos konkurso rezultatui“, – DELFI teigė D. Kvedaravičius.

Įžvelgė povandenines sroves

Savivaldybės organizuotuose konkursuose šiam projektui vykdyti nesėkmingai dalyvauti bandžiusios viešosios įstaigos „Socialis“ direktorė Nomeda Sindaravičienė DELFI teigė kitaip: moteris šioje situacijoje įžvelgė povandenines sroves. „Pirmą kartą, kai pateikėme paraišką dalyvauti konkurse, buvo išreikšta nuostaba, iš kur mes atsiradome. Tai nuskambėjo labai keistai. Po dviejų savaičių Trakų rajono savivaldybės projekto atrankos komitetas nurodė, kad turiu perdaryti projektą, nes esą netinka vienas mano darbuotojas. Į šį projektą norėjau įtraukti Trakų rajono neįgaliųjų draugiją, nes su jais daug metų dirbome kartu. Savivaldybė suabejojo jų atstovo kompetencija, kas nustebino, nes Trakų rajono neįgaliųjų draugija aktyviai veikia“, – aiškino N. Sindaravičienė. Ji teigė pašalinusi konkurso organizatorių nurodytus teikto projekto trūkumus ir pateikusi paraišką iš naujo dalyvauti konkurse. „Ir tuo viskas pasibaigė – jokio atsakymo negavau. Visai atsitiktinai sužinojau, kad praėjus 15-ai dienų, buvo skelbtas ketvirtasis konkursas, tačiau skelbimas apie jį nebuvo talpinamas laikraštyje. Apie konkursą buvo paskelbta Trakų rajono savivaldybės puslapyje, kuriame nesuteikiama galimybė prenumeruoti naujienų. Vadinasi, aš turėjau sekti tą puslapį kiekvieną dieną, bet kaip galėjau žinoti, kad turiu tai daryti, kai negavau jokio pranešimo?“, – stebėjosi „Socialis“ vadovė.

Ji tvirtino, kad tokia situacija sukėlė rimtų abejonių. „Drįsčiau teigti, jog susidaro įspūdis, kad Trakų švietimo centrui kuriamos išskirtinės sąlygos“, – DELFI sakė N. Sindaravičienė. Laimėtoja: gal kas nors supavydėjo „Tai ką – liberalas turi nedirbti? Liberalai beveik visą gyvenimą Trakuose buvo vadovai. Bet aš niekados su savivaldybe neturėjau projektų, nes tiesiai rašau ir tiesiai gaunu finansavimą. Sąsajų jokių tikrai nematau, absoliučiai. Gal kas nors supavydėjo. Galiu ir padovanoti tą projektą – jokio kapitalo didelio jis tikrai neuždirba, o kad savivaldybės administracijos direktorius liberalas – čia tikrai nieko bendro neturi“, – DELFI paklausta apie keliamas abejones, aiškino Trakų švietimo centro direktorė N. Lisevičienė. Ji neslėpė sulaukusi Trakų rajono savivaldybės atstovų raginimų dalyvauti minėtame projekte. „Jie skatino, kvietė. Klausė – kodėl jūs nedalyvaujate, nes ir patirties turite. Buvau iš Socialinės paramos skyriaus skambutį gavusi. Bet aš sakiau – pagalvosime“, – tikino Trakų švietimo centro vadovė.

N. Lisevičienė sakė, kad vykstant pirmiesiems konkurso savivaldybės partneriams atrinkti etapams, jos atstovaujama įstaiga buvo apsisprendusi projekte nedalyvauti, nes vykdė kitus darbus.

Bet kai užbaigėme ir pridavėme savo projektą, tada dar kartą buvo paskelbtas konkursas. Pažiūrėjome, kad jis apima tik mūsų rajoną. Veiklos pagrindas yra mokymai – tai mūsų sritis. Pažiūrėjome, kad ilgalaikis projektas, išsidėlioja per ketverius metus. Ta prasme, kad galima labai susidėlioti veiklas, o pagrindas – tėvystės mokymai, besilaukiančių mamų mokymai, stovyklos – visos veiklos kaip ir švietimietiškos, kurias darome. Pateikėme projektą, o kiek kitų ketino dalyvauti – mes gi nežinojome. Kai teiki projektą, juk nežinai, kas daugiau dalyvaus“, – kalbėjo ji. Pasak N. Lisevičienės, iki šiol jos atstovaujama įstaiga su Trakų rajono savivaldybe beveik nedirbo, nes ši esą daugiausia įgyvendina ūkinius projektus, o Trakų švietimo centras – susijusius su švietimu. „Šitas projektas man tikrai nėra išsigelbėjimas – yra tų veiklų, yra kitų projektų. Mes projektą tik administruosime. Mums atlyginimo išeina po 180 eurų per mėnesį. Mūsų bus labai mažas uždarbis, tik kad per ilgą laiką“, – tvirtino ji.

Atrinkti nugalėtojo nepavyko kelis kartus

Projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtojimas Trakų rajone“ šio rajono savivaldybės taryba pritarė balandžio 6 dieną. Kaip DELFI pasakojo Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Danutė Zalieckienė, pirmais konkursas projekto partneriui atrinkti žlugo, kai ESFA atmetė numatytąjį partnerį – Kauno regione veikiančią viešąją įstaigą „Omius“. „Esame girdėję, kad turėtų būti Vilniaus rajono nevyriausybinė organizacija“, – apie tą situaciją sakė D. Zalieckienė. Pakartotinė partnerių atranka paskelbta gegužės 31 dieną. Pasak Socialinės paramos skyriaus vedėjos, tuo metu buvo gauta vieno pareiškėjo – viešosios įstaigos „Socialis“ paraiška. „Bet ji neatitiko mūsų skelbiamo konkurso kriterijų. Pasakėme pastabas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ir paprašėme ESFA, kad leistų dar kartą organizuoti konkursą“, – aiškino D. Zalieckienė. Trečiajame etape paraiškas vykdyti projektą vėl pateikė „Socialis“ bei Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Lentvario parapijos dienos centras „Akimirka“. Tačiau pirmasis pareiškėjas esą ir vėl neatitiko keliamų reikalavimų, o „Akimirka“ pranešė, kad norėtų vykdyti projektą ne pilna apimtimi, bet tik jo dalį, apimantį paslaugų teikimą Lentvaryje.

„Rugpjūčio pradžioje organizavome dar vieną konkursą. Buvo kviečiamos visos nevyriausybinės organizacijos, skambinome, kalbėjome, specialistai dirbo. Tada pas mus atėjo „Trakų švietimo centras“. Tame etape jie buvo vieninteliai. Aš žinau, kad daug kas norėjo teikti paraiškas, bet kažkodėl nepateikė“, – kalbėjo D. Zalieckienė. ESFA viešųjų ryšių specialistė Lina Beišinė DELFI pateikė kiek kitokį paaiškinimą. Jos teigimu, Trakų rajono savivaldybė organizavo ne keturis, bet tris konkursus projekto partneriui atrinkti. „Pirmosios partnerių atrankos metu buvo nustatyta, kad Trakų rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos nebuvo tinkamai ir pakankamai informuotos apie vykstančią projekto partnerių atranką, taip pat numatytas itin trumpas paraiškų pateikimo terminas. Šioje atrankoje dalyvavo tik viena organizacija iš Kauno savivaldybės, kuri ir buvo atrinkta įgyvendinti projekto veiklas, tačiau ši organizacija neatitiko numatyto reikiamos patirties reikalavimo“, – nurodė L. Beišinė. Pasak ESFA atstovės, antrosios atrankos metu paraiškos partneriai nebuvo atrinkti dėl to, kad iki nustatyto termino neištaisė nurodytų trūkumų, o laimėtojas, įvertinęs organizacijos pajėgumus, atsisakė teikti paslaugas visa apimtimi.

„Trečios partnerių atrankos metu buvo atrinktas Trakų švietimo centras, su kuriuo pasirašyta junginės veiklos sutartis. Ši atranka buvo atlikta vadovaujantis visais numatytais reikalavimais“, – atsakyme DELFI nurodė J. Beišinė.

Jurga Tvaskienė

