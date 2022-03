Kaip išsirinkti žoliapjovę?

Prieš rinkdamiesi žoliapjovę pirmiausiai pagalvokite apie tai, kokį vejos plotą reikia prižiūrėti, o paskui jau spręskite, kokią prekę rinksitės. Žoliapjovių esama pačių įvairiausių, tad pasirinkti tikrai yra iš ko.

Kokia žoliapjovė labiausiai tiks mažesniems sodams?

Jeigu prie jūsų namų esantis sodybinis sklypas yra nedidelis, o jame ne vien veja, bet auga ir medžiai, krūmai arba gėlynai, geriausia rinkti manevringą žoliapjovę, su kuria bus nesudėtinga įveikti siaurus tarpus, esančius tarp susidariusių kliūčių. Tam idealiai tinka vejos robotai, kurie pasižymi manevringumu. Tik yra toks trūkumas, jie, sukinėdamiesi tarp kliūčių, sugaišta nemažai laiko. Tuo tarpu su žoliapjove, kuri valdoma rankomis, kur kas patogiau ir greičiau galima vingiuoti tarp laukiančių kliūčių, apvažiuoti kelyje pasitaikiusius gėlynus ar medžius. Reikės tik pasirinkti tik jums palankesnį variantą – savaeigę arba paprastą stumdomą žoliapjovę. O jeigu sumanytumėte įsigyti sodo traktoriuką, tada pasidomėkite koks jo plotis, nes jis gali siekti iki septyniasdešimties centimetrų.

Kokios žoliapjovės labiausiai tinka šienauti įkalnes?

Ne kiekviena žoliapjovė tinka įveikti įkalnės šlaitą. Iki dešimties laipsnių statumo šlaitą įveikia bet kuri žoliapjovė. Tačiau norėdami prižiūrėti statesnius šlaitus rinkitės elektrines žoliapjoves arba vejos pjovimo robotus, nes šie prietaisai labiausiai tinka nuožulnioms vietovėms prižiūrėti. O pačiomis sudėtingiausiomis reljefo sąlygomis parankiausia yra naudoti rankinę žoliapjovę – trimerį. Juo irgi įmanoma padailinti sklypo pakraščius, kurių neįmanoma pasiekti su paprasta žoliapjove.

Ką reikia žinoti apie galimus nupjautos žolės pašalinimo būdus?

Prieš pirkdami žoliapjovę apsispręskite, kaip norėtumėt pasielgti su nupjauta žole. Ar norėsite ją surinkti, ar palikti nupjautą, ar paversti mulčiu. Jei renkatės mulčiavimo variantą, pasiruoškite ją pjauti bent du kartus per savaitę, nes per ilgos žolės žoliapjovė nepajėgs kaip reikiant susmulkinti. Kita vertus, yra pačių įvairiausių žoliapjovių modelių, kurie geba žolę arba surinkti, arba mulčiuoti, arba paskleisti ją į šoną. Tad reikia tik pasirinkti tinkamiausią jos veikimo būdą. Žoliapjovių specialistai taip pat siūlo atkreipti dėmesį ir į prietaiso variklio tipą, nes nuo to priklauso jo priežiūra, darbo trukmė, triukšmas ir kt. Kokią žoliapjovę rinktis jums geriausiai už visus patars internetinės parduotuvės: https://www.aleina.lt/1200-zoliapjoviutrimeriu-priedai konsultantai.