Kaip pasiruošti dantų protezavimui?

Apsilankymas pas odontologą daug kam sukelia ne pačias geriausias emocijas. Visgi dažnai jos yra nepagrįstos arba sukeltos prastos patirties praeityje. Planuojate atlikti dantų protezavimą ir nerimaujate, kad ši procedūra gali būti nemaloni? Galime jus nuraminti – jaudintis tikrai nėra dėl ko. O tam, kad viskas praeitų dar sklandžiau, patarsime, kaip tinkamai pasiruošti dantų protezavimui.

1. Pavalgyti kurį laiką prieš procedūrą

Daugelis žmonių jaudinasi prieš vizitą pas odontologą, todėl nenori valgyti ir to nedaro. Visgi kurį laiką prieš dantų protezavimą (ar kitą procedūrą) rekomenduojama lengvai užkąsti. Nepavalgę vėliau galite jausti silpnumą ir net apsvaigimą. Tai gali sukelti nepatogumų ne tik jums patiems, bet ir gydytojui. Be to, svarbu turėti omenyje ir tai, kad kurį laiką po protezavimo taip pat negalėsite valgyti. Todėl atsiranda rizika labai išalkti.

2. Išsivalyti dantis

Nors tai pakankamai akivaizdu, tačiau vis tiek verta prisiminti, kad prieš kiekvieną odontologinę procedūrą, reikėtų gerai išsivalyti dantis. Juk tikriausiai nenorėtumėte, kad prasižiojus gydytojas jūsų burnoje rastų maisto likučių ar kitų nešvarumų. Tiesa, persistengti taip pat nereikėtų. Pavyzdžiui, pernelyg stipriai valantis tarpdančius galima pažeisti dantenas ir jos pradės kraujuoti. Toks požymis gali reikšti dantenų ligas ir suklaidinti odontologą. Taigi tam, kad tai neįvyktų ir dantų protezavimas nebūtų atidėtas, išsivalykite dantis kruopščiai, tačiau nepersistenkite.

3. Nerūkyti ir nevartoti alkoholio

Keletą dienų prieš dantų protezavimo procedūrą rekomenduojama nerūkyti ir nevartoti alkoholio. Šie žalingi įpročiai turi neigiamą įtaką tiek burnos, tiek viso organizmo būklei. Cigaretėse esančios kenksmingos medžiagos ir alkoholis gali susilpninti dantų emalį, sukelti burnos gleivinės pažeidimus, sulėtinti atsigavimo procesą ir padidinti komplikacijų riziką.

Be to, tiek po rūkymo, tiek po alkoholio vartojimo, burnoje būna juntamas nemalonus kvapas, kuris gali apsunkinti darbą odontologui. Na, o ką jau kalbėti apie specialistui rodomą nepagarbą. Siekiant geriausių gydymo rezultatų, rūkymo ir alkoholio reikėtų atsisakyti ir kurį laiką po protezavimo. Tikslias rekomendacijas gali pateikti gydytojas odontologas.

4. Vyrams nusiskusti barzdą, o moterims naudoti mažiau makiažo

Dantų protezavimo metu odontologas nuolat liečiasi prie paciento veido. Todėl tiek ilga barzda, tiek didelis makiažo kiekis jam gali trukdyti. Be to, tai gali sukelti nepatogumų ir patiems pacientams. Siekiant to išvengti, prieš dantų protezavimo procedūrą vyrams rekomenduojama nusiskusti, o moterims nepersistengti su makiažu.

