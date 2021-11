Lietuvos paštas: ką apie siuntų deklaravimą svarbu žinoti artėjant šventiniam laikotarpiui?

Praėjus keturiems mėnesiams po to, kai buvo panaikinta PVM lengvata siuntoms iš šalių už Europos Sąjungos (ES) ribų (Didžiosios Britanijos, JAV, Rusijos ir kt.), klientams kyla vis mažiau klausimų dėl tokių siuntų privalomo deklaravimo taisyklių. Tačiau artėjant didžiosioms metų šventėms Lietuvos paštas primena, kad šiemet reikės deklaruoti ir dovanas, kurias artimieji atsiųs iš trečiųjų šalių, o netikėtos staigmenos dėl naujų ES taisyklių tokiu atveju padaryti nepavyks. Be to, už didesnės vertės dovanas gali tekti papildomai sumokėti importo mokesčius.

„Praėję mėnesiai po PVM lengvatos panaikinimo rodo, kad palaipsniui priprantame prie naujos tvarkos – didžioji dalis siuntų keliauja sklandžiai, o klientų aptarnavimo centre šiandien sulaukiama perpus mažiau gyventojų klausimų deklaravimo tema nei pokyčio pradžioje. Vis dėlto, dalis žmonių šventiniu laikotarpiu su deklaravimo procesu susidurs pirmąjį kartą. Todėl norime priminti, kad PVM lengvatos panaikinimas turės įtakos ir siunčiamoms bei gaunamoms dovanoms iš šalių, kurios nepriklauso ES. Net jei dovana keliautų kaip staigmena, apie jos turinį teks iš anksto informuoti gavėją, kad jis turėtų dovanos deklaravimui reikalingą informaciją“, – atkreipia dėmesį Lietuvos pašto Klientų patirčių departamento vadovė Deimantė Žebrauskaitė.

Ji pastebi, kad Lietuvos paštas deklaruojant siuntas atlieka tarpininko vaidmenį ir yra įpareigotas laikytis LR muitinės reikalavimų ir taisyklių bei užtikrinti, kad visos siuntos būtų tinkamai deklaruotos ir apmokestintos.

Į ką svarbu atkreipti dėmesį deklaruojant siuntas ir dovanas?

Lietuvos paštas primena, kad ES Tarybos sprendimu nuo š. m. liepos 1 d. importo PVM taikomas visoms prekėms, atvykstančioms iš trečiųjų šalių į Lietuvą ar kitas Europos Sąjungos šalis, išskyrus privačių asmenų privatiems asmenims siunčiamas dovanas, kurių vertė iki 45 Eur. Siuntos su dovana vertei viršijus 150 Eur yra taikomas ir importo muito mokestis.

Visas siuntas (taip pat ir dovanas) iš trečiųjų šalių reikia deklaruoti. Siuntai atvykus į Lietuvą gavėjas gali rinktis ją deklaruoti per Lietuvos paštą arba savarankiškai (per LR muitinės platformą arba per kitą tarpininką).

Deklaravimo procese ypač svarbu:

Pateikti realius ir teisingus deklaruojančio asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Atskirti, kuri bendros siuntos vertės dalis yra siuntimo išlaidos, kuri – prekės kaina, ir atitinkamai nurodyti tai deklaravimo formoje. Prekės pirkimą patvirtinančiuose dokumentuose (el. parduotuvių sąskaitose) siuntimo išlaidos ir prekės vertė dažniausiai būna nurodytos atskirai. Jei siuntimo išlaidos yra įskaičiuotos į bendrą siuntos vertę ir atskirai nenurodomos, tuomet deklaruojant siuntą siuntimo išlaidų lauke reikėtų nurodyti nulį. Muitinės reikalavimu pridėti prekės kainą ir apmokėjimą, grąžinimą ar kitas priežastis įrodančius dokumentus. Dovanos atveju galima pridėti ir siuntėjo laisva forma parašytą patvirtinimą, kad tai yra dovana, nurodant dovanos vertę, pavyzdžiui, el. laiško kopiją ar susirašinėjimo tarpusavyje nuotrauką.

Siekiant, kad siuntos būtų tvarkingai deklaruojamos ir laiku pasiektų gavėjus, planuojantiems iš trečiųjų šalių siųsti dovanas Lietuvoje gyvenantiems artimiesiems, rekomenduojama iš anksto pasidomėti išsamia siuntų deklaravimo tvarka ir padėti jiems deklaruoti. Daugiau informacijos apie dovanų ir kitų tipų siuntų deklaravimą galima rasti čia: https://www.post.lt/pvm-lengvatos-panaikinimas.

Siuntų iš trečiųjų šalių deklaravimo tendencijos

Praėjus 4-iems mėn. po PVM lengvatos panaikinimo, didžioji dalis siuntų deklaruojamos sklandžiai. Nuo siuntos gavimo Lietuvoje dienos, deklaruojant standartiniu procesu siuntos (priklausomai nuo poreikio papildomai tikslinti duomenis), pasiekia gavėjų paštus per 1–3 sav.

Nuosekliai auga siuntų, gautų iš trečiųjų šalių su jau pirkimo metu apmokėtais importo mokesčiais, kiekis – šiuo metu tokių siuntų dalis siekia apie penktadalį nuo visų siuntų. Pastarosios siuntos deklaruojamos supaprastintu būdu, tad jų deklaravimo proceso klientai nepajaučia. Grąžinamų siuntų kiekis, kai gavėjai jas atsisako priimti arba per nustatytą terminą nesikreipia dėl atsiėmimo, išlieka panašus kaip ir pirmaisiais mėnesiais ir sudaro apie 10 proc.

Lietuvos paštas inform.