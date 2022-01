Metus pradėkite su puikiomis nuolaidomis: pasinaudokite „Tele2“ pasiūlymais

Nuolaidos telefonams, kompiuteriams, planšetėms, televizoriams, išmaniesiems laikrodžiams ir buitį lengvinantiems robotams. Tai tik dalis išskirtinių pasiūlymų, kuriuos „Tele2“ paruošė naujųjų metų proga.

Jei metus pradėti norite atsinaujinę ir sutaupę – suskubkite pasinaudoti „Tele2“ išpardavimu. Daugiau apie jį sužinoti galima internetinėje svetainėje https://tele2.lt/privatiems/akcijos.

Didysis įrangos išpardavimas – pradinės įmokos tik nuo 1 Eur

Svajojate apie naują televizorių, nešiojamąjį ar planšetinį kompiuterį? Gal norėtumėte įsigyti elektrinį paspirtuką, o namų ruošos darbus patikėti robotams? Geros naujienos – šiems pirkiniams nereikia daugybės santaupų, nes jiems ir daugeliui kitų „Tele2“ šiuo metu taiko tik 1 Eur pradinę įmoką.

Dabar puikus laikas įsigyti naują kompiuterį. Rinktis galima iš patikimų „Asus“, „Dell“, „Lenovo“ ar „HP“ nešiojamų kompiuterių ir iš darbui, mokslams bei pramogoms tinkamų „Apple“ bei „Lenovo“ planšečių. Pastarųjų kaina prasideda vos nuo 4,66 Eur/mėn.

Jei norėtumėte mieste judėti paprasčiau ir patogiau – susipažinkite su „Tele2“ taikomomis nuolaidomis elektriniams paspirtukams. Pavyzdžiui, įkraunamas paspirtukas „Xiaomi Essential“ dabar kainuoja tik 8 Eur/mėn – tiek, kiek maždaug atsieitų vos keletas pasivažinėjimų panašiu nuomotu įrenginiu.

Dar mažesnes mėnesio įmokas operatorius dabar taiko buitį lengvinančiai įrangai. Langus plaunantį robotą šiuo metu galima įsigyti vos nuo 6 Eur/mėn, o robotą siurblį – tik nuo 4 Eur/mėn. Maža to, išskirtiniai pasiūlymai šiuo metu taikomi ir televizoriams – „Xiaomi Mi“ bei „Samsung“ televizorius šiuo metu įsigyti galima vos su 1 Eur pradine įmoka.

Šie išpardavimo pasiūlymai įrangai galioja su bet kuriuo www.tele2.lt skelbiamu „Tele2 Laisvo interneto“ planu ir pasirašant 24 mėn. paslaugų teikimo bei 36 arba 24 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartį.

Nauji metai – naujos išmaniųjų telefonų kainos

Besižvalgantiems naujo išmaniojo – taip pat verta suskubti. Operatorius paruošė daugybę viliojančių pasiūlymų, iš kurių beliks tik išsirinkti tinkamiausią sau.

Išpardavime dalyvauja 15 skirtingų „Samsung“, „Apple“, „Xiaomi“ ir „Fonos“ telefonų modelių, o sutaupyti galima net iki 200 Eur. Be to, kai kuriems išmaniesiems taikomos ne tik nuolaidos, bet ir vos 1 Eur pradinė įmoka.

Vienas tokių – „Samsung Galaxy A12“. Pasirašius 24 mėn. sutartį ir sumokėjus minėtą 1 Eur pradinę įmoką, šis telefonas kainuos tik 6,16 Eur/mėn. Beje, nuolaida galioja išmanųjį perkant ir be sutarties. Mokant iš karto šis telefonas dabar kainuoja vos 149 Eur (įsigyjant taikomas 5,25 Eur laikmenos mokestis).

Perki 1 įrenginį, gauni 2: telefonai su dovanomis

Nors išpardavime dalyvauja itin daug skirtingų telefonų modelių, į tris iš jų verta atkreipti ypatingą dėmesį. Juk įsigydami juos, dovanų dar gausite ir belaides ausines arba išmanųjį laikrodį vaikams.

Vienas tokių išmaniųjų su dovana – tai „Samsung Galaxy S21 FE“ su 128 GB arba 256 GB vidine atmintimi, kuriems šiuo metu taikoma tik 1 Eur pradinė įmoka. Dabar šiuos stilingus modelius įsigyjantiems tiek su sutartimi, tiek mokantiems visą sumą iš karto – tik už 0,01 Eur dovanojamos belaidės ausinės „Galaxy Buds2“ (dovanos vertė – 149 Eur). Taip pat pridedama ir papildoma dovana – tai 30 Eur vertės „Wolt“ kuponas.

Bevieles „Galaxy Buds2“ ausines dovanų gaus ir perkantys išskirtinius „Samsung Galaxy Z Flip3 5G“ serijos telefonų modelius. Šie akį traukiančio dizaino išmanieji labiausiai išsiskiria analogų neturinčiu besilankstančiu ekranu. Beje, „Galaxy Z Flip3“ telefonus būtent dabar įsigyti verta ne tik dėl dovanų, bet ir šiuo metu jiems taikomų nuolaidų – sutaupyti galima net iki 100 Eur.

Gera naujiena ketinantiems įsigyti vos 209 Eur (taikomas 5,25 Eur laikmenos mokestis) kainuojantį telefoną „Fonos Mi“ (64 GB). Dabar perkantiems šį išmanųjį tik už 0,01 Eur yra dovanojamas išmanusis laikrodis vaikams „Okis“ (dovanos vertė – 99 Eur). Šis žaismingas laikrodukas vaikams padeda palaikyti ryšį su artimaisiais, o tėvams jaustis ramiau. Juo galima skambinti, susirašinėti ir siųsti garso pranešimus, o integruota GPS technologija suaugusiems leidžia visuomet žinoti vaiko buvimo vietą.

Įrangai papildomai taikomas vienkartinis, valstybės nustatytas, laikmenos mokestis.

eSIM laikrodžiai – net iki 33 proc. pigiau

Operatorius paruošė ir daugiau išskirtinių pasiūlymų. Dabar ypač geromis sąlygomis galima įsigyti ir „Samsung Watch“ arba „Huawei Watch“ išmaniuosius laikrodžius su integruota eSIM technologija. Šie įrenginiai padės lengviau įgyvendinti naujametinius pažadus sportuoti ir gyventi aktyviau. Turint tokį laikrodį, galima rečiau naudotis išmaniuoju. Užsisakius laikrodžiui skirtą planą, skambinti, rašyti ar naršyti internete taps įmanoma tiesiog ant riešo esančiame ekrane.

O rinktis tikrai yra iš ko – pasiūlyme dalyvauja 9 skirtingi laikrodžių modeliai. Juos perkant iš karto, be sutarties, sutaupyti galima net iki 150 Eur. Tačiau šiuos įrenginius įsigyjant kartu su planu ir sudarant 24 mėn. sutartį, taikomos dar didesnės nuolaidos – jos siekia iki 33 proc.

Be to, perkantys vieną iš keturių pasiūlyme dalyvaujančių „Samsung Watch 4“ serijos laikrodžių – dovanų gaus belaidį įkroviklį „Samsung Duo Pad“ (dovanos vertė – 59,90 Eur). Su šiuo įkrovikliu galėsite patogiai papildyti ne tik išmaniojo laikrodžio, bet ir kitų to paties gamintojo įrenginių baterijas.

Daugiau informacijos apie pasiūlymus, akcijas ir dovanas sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas, įrenginių ir dovanų skaičius – labai ribotas.