Pasilinksminimas Trakuose virto koronaviruso židiniu: užsikrėtė visi, kurie rūkė kaljaną

Vos prasidėjus mokslo metams, koronavirusas išplito darželiuose ir mokyklose. Virusas toliau plinta ir židiniuose. Net 11 Lietuvos savivaldybių pastarąsias dvi savaites sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų yra didesnis nei 16. Todėl jose bus intensyviau atliekami tyrimai dėl COVID-19.

Plačiau sergamumo koronavirusine infekcija situaciją Lietuvoje ir kovos su ja priemones pirmadienį spaudos konferencijoje apžvelgė sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovas Aurelijus Veryga ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė.

Liga plinta tarp jaunų

Kaip spaudos konferencijoje sakė ministras A. Veryga, šiuo metu sulaukiama daug žinučių, ką daryti ugdymo įstaigai, kurioje nustatytas koronavirusas. Pasak ministro, tikrai ne visais atvejais ugdymo įstaiga turi karantinuotis.

„Kiekvienoje situacijoje yra sprendžiama individualiai, įvertinus, kiek kontaktų turėjo užsikrėtęs asmuo. Bet tikrai nereiškia, kad visa ugdymo įstaiga turėtų išeiti į nuotolinį mokymąsi“, – sakė A. Veryga.

Ministro teigimu, stebint epidemiologinę situaciją, šiuo metu ji nėra ypatingai blogėjanti. Tačiau negalima atsipalaiduoti, nes, kaip sakė A. Veryga, sąlyginis situacijos pagerėjimas gali būti siejamas su tuo, jog pradėjome labiau saugotis.

„Santykinai nedidelis mirčių skaičius yra paaiškinamas tuo, kad dažniau užsikrečia koronaviruso infekcija jaunesni žmonės negu buvo kovo ir balandžio mėnesį. Bet nepamirškime, kad tie jaunesni žmonės anksčiau ar vėliau vis tiek susitinka su vyresniais žmonėmis“, – sakė A. Veryga.

Kaip sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus padalinio vadovė Rolanda Lingienė, daugiausia COVID-19 ligos atvejų nustatoma testuojant asmenis kaip aukštos rizikos arba atliekant profilaktinius tyrimus.

„Bendram įsivaizdavimui – per pirmą rugsėjo savaitę besimptomių atvejų nustatyta 40 proc. Per rugpjūtį jų buvo 29 proc. Serga vis jaunesni žmonės, be to, COVID-19 pradėta nustatyti mokyklų auklėtiniams“, – sakė NVCS atstovė.

Aktualūs du židiniai

Pasak R. Lingienės, šiuo metu aktualūs 2 židiniai, susiję su asmeninėmis šventėmis.

„4 per vakarykštę parą nustatyti Tauragės apskrityje atvejai yra siejami su Klaipėdos apskrityje vykusia švente“, – sakė R. Lingienė.

Kitas židinys – Trakų rajone vykusi šeimos šventė.

„Šios šventės metu buvo rūkomas kaljanas ir visi susirgę, tai yra 9 asmenys, rūkė kaljaną. O svečių buvo apie 30. Tad, jei buvo daugiau rūkiusių kaljaną, laukiame ir daugiau susirgimų. Nustatytas gana didelis sąlytį turėjusių asmenų skaičius, apie 100. Šie asmenys laikomi didelės rizikos ir visi yra izoliuoti. Jie iš tokių svarbių įstaigų kaip Trakų rajono savivaldybė, policijos darbuotojai, seniūnijų darbuotojai“, – sakė R. Lingienė.

Taip pat, pasak NVSC atstovės, sekmadienį registruotas dar vienas naujas židinys. Koronavirusas nustatytas žemės ūkio prekyba ir priežiūra užsiimančioje įmonėje, kuri veikia Kėdainiuose. Asmuo yra šios įmonės darbuotojas. Šiuo metu su šia įstaiga susiję 2 susirgimai.

„Pirmasis susirgimas nustatytas, kai asmuo užsikrėtė po kontakto su antriniu atveju susijusio su „Adform“ kiemeliu. Pirminė hipotezė, kad galėjo būti pažeistos izoliacijos sąlygos, nes besilaikant saviizoliacijos antriniai, o juo labiau tretiniai atvejai negali būti fiksuojami“, – kalbėjo R. Lingienė.

Nerimas dėl moksleivio

Anot NVSC atstovės, koronavirusu užsikrėtęs mokinys iš Pilaitės Martyno Mažvydo progimnazijos lankėsi futbolo treniruotėje, todėl sąlytį turėjusių asmenų skaičius gali padidėti.

„Norėčiau priminti, kad mokinių, kurie šiuo metu yra saviizoliacijoje, tėvai, yra kontaktų kontaktas arba antrinis kontaktas ir jiems izoliacija neturi būti taikoma. Tai tarptautinė praktika, jie nelaikomi kaip didelės rizikos asmenys. Bet, žinoma, yra įvairių aplinkybių ir tai sprendžia NVSC. <…> Jei vaikai izoliuoti ir tėvams reikia juos prižiūrėti, tie tėvai negaus nedarbingumo pažymėjimų“, – sakė R. Lingienė.

Specialistė komentavo ir dabartinius mokyklų sprendimus.

„Ši situacija rodo, kad mokyklos, mokyklų bendruomenės neretai renkasi ne gyventi naujoje realybėje su koronavirusu, ne imtis visų reikalingų priemonių, bet avansu užkirsti kelią grėsmėms, kurios dar net nėra nustatytos. Tai, žinoma, irgi yra sprendimas, bet labai greitai galime prieiti tokią situaciją, kai karantiną pačios mokyklos įsives visur. Nes šiuo metu, per 4 mokslo dienas reikėjo izoliuoti daugiau nei 200 mokinių ir jų tėvų bei pedagogų. Jei būtų izoliuotos ištisos klasės, kaip pirmomis dienomis bandyta, kurios neturi jokio sąlyčio su susirgusiais, tai įsivaizduokite, kokie tai bus skaičiai. Su virusu teks gyventi ilgai, reikia prie jo priprasti ir taikyti visas atsargumo priemones, apie kurias informuojame. Akivaizdžiai matosi, kad informacijos trūksta, dėl to kitą savaitę NVSC organizuos mokymus ugdymo įstaigoms“, – kalbėjo R. Lingienė.

Europos ekonominės erdvės šalyse, pasak R. Lingienės, šiuo metu vaikų ir paauglių iki 19 metų sergamumas yra mažiau nei 5 proc. Lietuvoje šiuo metu jis sudaro 7,29 proc.

„Absoliučiai didžioji dauguma žmonių serga arba besimptomėmis formomis, arba jų simptomai mažai išreikšti“, – sakė R. Lingienė.

Epidemiologė pasakojo, kad nuo rugsėjo 1-osios koronavirusu užsikrėtė 9 mokyklose esantys asmenys, iš jų – 7 moksleiviai. Izoliacijoje šiuo metu yra apie 200 moksleivių, jų tėvų mokytojų, galbūt kitų mokyklos darbuotojų, jeigu turėjo sąlytį su užsikrėtusiais.

7 nauji atvejai siejami su židiniais

NVSC pranešė, kad per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinta 17 koronavirusinės infekcijos (COVID-19) atvejų. 9 iš jų registruoti Vilniaus, 4 Tauragės, 3 Kauno ir 1 Marijampolės apskrityse.

R. Lingienė pasakojo, kad ligoninėse šiuo metu dėl koronaviruso gydomi 42 asmenys, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose guli 4, su deguonies kaukėmis 16, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 1 ligoniui.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 14 žmonių. 3 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko. Įvežtinių atvejų per praėjusią parą neregistruota.

4 per pastarąją parą Tauragės apskrityje nustatyti koronaviruso atvejai yra siejami su Klaipėdoje rugpjūčio 28 d. vykusia šeimos švente. Sekmadienį COVID-19 liga patvirtinta vienam šios šventės dalyviui ir 3-ims su šventės dalyviais kontaktavusiems asmenims. Vertinama, kad su protrūkiu dabar iš viso siejami 7 koronaviruso atvejai. 2 nauji atvejai Vilniaus apskrityje siejami su asmenine švente, vykusia rugpjūčio 28 d. Trakų rajone. Abu asmenys dalyvavo šventėje. Iš viso su šiuo židiniu siejami 9 COVID-19 atvejai.

Taip pat sekmadienį fiksuotas naujas židinys Kauno apskrityje. Koronavirusas nustatytas žemės ūkio technikos prekyba ir priežiūra užsiimančioje įmonėje. Šiuo metu su židiniu siejami 2 koronaviruso atvejai.

Be to, vertinama, kad per pastarąją parą 7 žmonės užsikrėtė po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, tačiau šie atvejai, šiuo metu turimais duomenimis, nepriskiriami infekcijos židiniams.

Vienas iš šių asmenų yra vaikas, lankantis vieną privačią Vilniaus mokyklą. Paskutinį kartą joje vaikas buvo rugsėjo 2 d. Izoliuota viena klasė, kurioje mokosi 14 vaikų, ir 2 mokytojai, kontaktavę su užsikrėtusiuoju. Taip pat nedelsiant priimti sprendimai dėl patalpų dezinfekcijos.

NVSC primena, kad mokinių, kurie šiuo metu yra izoliacijoje, tėvai yra vadinamasis kontakto kontaktas, tad jiems izoliacija neturi būti taikoma. Izoliacija taikoma, kai turėtas didelės rizikos sąlytis su sergančiu COVID-19 liga asmeniu, kuriam liga patvirtinta laboratoriniu tyrimu.

3 asmenų užsikrėtimo aplinkybės dar nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 3 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso konkretiems žmonėms patvirtinta 3100 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 1046 asmenų, 1955 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/sveikata/sveikatos-naujienos/pasilinksminimas-trakuose-virto-koronaviruso-zidiniu-uzsikrete-visi-kurie-ruke-kaljana.d?id=85171163