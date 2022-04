Seimo LSDP frakcija: Vyriausybė Europos Sąjungos lėšas naudoja griovimui. Trakų medikės liudijo ligoninių reformos padarinius

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Džoja Gunda Barysaitė)

Daugėjant signalų, kad centrinės valdžios spaudimą patiriančios savivaldybės vis dažniau nusprendžia naikinti ligoninių gimdymo skyrius ir kitas sveikatos priežiūros paslaugas, socialdemokratų Seimo frakcijos nariai penktadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje išklausė Trakų ligoninės medikių liudijimus apie čia naikinamą akušerijos skyrių.

Akušerė Jūratė Krikštopaitienė papasakojo, kad į skyrių buvo investuota beveik milijonas eurų šveicarų paramos. Nors šveicarams atrodė, kad skyrius vertas tokios paramos dėl kvalifikuotos medikų komandos ir dėl to, kad jis reikalingas vietos žmonėms, Trakų savivaldybė netikėtai nusprendė, kad laikas šio skyriaus atsikratyti.

Apie tai paskelbta tik savivaldybės „Facebook“ paskyroje. Nėščiosioms pasiūlyta keliauti į Vilnių. „Per mažai gimdymų“, – tokį sprendimo pagrindą nurodo valdžia.

Pati Vyriausybė plačiai viešino šveicarų paramą. „Mūsų jaukų skyrių pamėgo vilnietės, atvažiuodavo gimdyti“, – pasakojo Trakų medikės.

„Darbuotojams – šokas. Niekas nieko nežino, atleidimų lapelių niekas negavo. Įspėjimo apie atleidimą nėra. Meras sako: reikia uždaryti „nuostolingą“ skyrių, kad išsilaikytų ligoninė“, – baisėjosi J. Krikštopaitienė. Medikė įspėja, kad gimdymo paslaugų naikinimas gali sukelti „sniego gniūžtės efektą“. „Nelikus visą parą budinčio ginekologo, ligoninė nebus akredituota teikti intensyvios terapijos ir reanimacijos paslaugų, dėl to nebus galima išlaikyti paros chirurgijos paslaugų. Priėmimo skyrius nebedirbs visą parą. Kas liks iš ligoninės?“ – niūriomis prognozėmis dalijosi akušerė.

Trakų rajono gyventojams gali tekti keliauti net 80 km iki Vilniaus – nežinant, kas ten jų laukia.

„Kodėl iš pasalų atleidžiama profesionali medikų komanda? Kodėl nesikalbama su gyventojais, kodėl informacija slepiama? Juk mes rinkome tuos politikus į postus. Vyksta destrukcija, lėtas ligoninės ardymas, ir tai kažkodėl vadinama ligoninės gelbėjimu“, – piktinosi Trakų ligoninės senbuvė.

Kaip priešingą pavyzdį J. Krikštopaitienė pateikė Jonavos atvejį, kurios meras (socialdemokratas) nusprendė išsaugoti gimdymo skyrių ir visas esamas paslaugas.

Gydytoja akušerė-ginekologė Audronė Malinauskienė pabrėžė, kad iš Europos Sąjungos plaukiančias didžiules lėšas, skirtas ne tik didžiųjų miestų, bet ir rajonų gyventojų sveikatai puoselėti, valdžia naudoja „destrukcijai vykdyti“. Gydytoja klausė, ar tai teisėta.

Seimo narys socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas, buvęs Trakų seniūnas, gyrė Trakų ligoninę ir jos gimdymo skyrių.

„Ministerija užsiundo ant savivaldybių ligonių kasas ir pateikia ultimatumą: jeigu iki tos ir tos dienos neužsidarysite, tai mes jūsų nefinansuosime“, – klastingą dabartinės valdžios būdą nusakė parlamentaras.

„Kreipiuosi į Trakų merą: dar nevėlu persigalvoti. Visi turime teisę saugiai gimti ir oriai numirti“, – apie esminių viešųjų paslaugų užtikrinimą kalbėjo K. Vilkauskas.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto narė Orinta Leiputė stebėjosi, kad ligoninių pertvarkai „diriguoja“ Valstybinės ligonių kasos, kurioms „rūpi tik skaičiukai“, o ne gyvybė ir sveikata. Be to, parlamentarei kliūva ministerijos išsisukinėjimas dėl žmonių pavėžėjimo iki „artimiausios“ gydymo įstaigos (kuri gali būti ir labai toli).

„Pavėžėjimo paslaugų teikimo modelį Sveikatos apsaugos ministerija planuoja sukurti iki 2023 m. 2 ketvirčio. Bet ligoninių skyriai naikinami jau dabar“, – valdžios nepasirengimo įrodymą pateikė O. Leiputė. Ji klausė, kas nutiks tiems, kurie „negali vaikščioti, juda tik neįgaliojo vežimėliu, turi regos, psichikos, kalbos sutrikimų, dėl kurių negali važiuoti individualiu ar viešuoju transportu“.

„Paskutinis žodis prieš mirties nuosprendį“

Seimo Pirmininko pavaduotojas socialdemokratas Julius Sabatauskas paaiškino gydymo paslaugų naikinimo ir mirčių skaičiaus augimo sąsają, kurią atkakliai neigia Ingrida Šimonytė.

„Kai uždaromi padaliniai ir skyriai, naikinamos paslaugos, žmonės kenčia, serga ir miršta. Be to, šitaip iš regionų ir rajonų stumiami jauni medikai. Vis girdime tuos pačius užkeikimus: „neefektyvu, per mažai, neapsimoka“… Bet Jonavos ir Kretingos savivaldybių vadovai rado būdų išgelbėti ligonines“, – kalbėjo parlamentaras.

Anot J. Sabatausko, „tragiškai“ augantis mirčių skaičius yra tas rodiklis, pagal kurį geriausia spręsti apie sveikatos sistemos būklę, jos efektyvumą. Nors pandeminių apribojimų nebelieka, vadinamųjų perteklinių mirčių skaičius auga.

„Europoje mirčių skaičius mažėja. O mes niekaip nesusitvarkom. Esame paskutiniai ir tarp Baltijos šalių“, – pažymėjo J. Sabatauskas.

Parlamentaro vertinimu, ministro Arūno Dulkio pristatyta pertvarka „veda į dar tragiškesnę situaciją“.

Buvęs sveikatos apsaugos ministras prof. Gediminas Černiauskas pritarė kitiems kalbėtojams, kad vienašališkai diegiama pertvarka yra „griovimas, vadinamas reforma“. Jis išsakė įtarimą, kad valdantieji gali turėti „komercinių interesų“ viską atimti iš mažųjų ligoninių ir atiduoti didžiosioms. „Interesams aukojamos žmonių gyvybės“, – piktinosi profesorius.

Šnekas, kad ligoninės ar jų skyriai „neišsilaiko“, „neapsimoka“ ir pan., G. Černiauskas pavadino „paprasčiausiu melu“. „Reikia tikėtis, kad ta nesąmonė, kuri dabar vykdoma, nebus įgyvendinta“, – vylėsi profesorius.

Spaudos konferenciją stebėjusi seniausia Trakų ligoninės gimdymo skyriaus darbuotoja Vida Stanevičienė paprašė leisti jai „tarti paskutinį žodį prieš mirties nuosprendį“.

„Buvome gąsdinamos, privalėjome vykdyti, paklusti ir tylėti. Ir nekelti jokių klausimų. Dirbom ir tylėjom – ir taupėm ligoninei lėšas. Viena nėščioji man sakė: daktare, gal turite kokią nors tabletę, kad anksčiau pagimdyčiau – nereikėtų vykti į Vilnių, tą konvejerį“, – savo besibaigiančio darbo akimirkas prisiminė Trakų ligoninės veteranė.

Lietuvos Socialdemokratų partijos frakcijos pranešimas žiniasklaidai