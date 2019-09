Švieži kopūstai: troškinti, raugti ar valgyti žalius?

Kopūstas – viena populiariausių daržovių, be kurios neišsiverčia praktiškai jokia pasaulio virtuvė. Tik iš pirmo žvilgsnio ši daržovė atrodo nuobodi ir negalinti niekuo nustebinti, o iš tiesų ji puikiai papildo įvairius patiekalus ir mūsų mitybos racioną. Prekybos tinklo IKI maisto ekspertė Vilma Juodkazienė sako, kad kopūstai skanūs ir naudingi sveikatai tiek žali ir virti, tiek troškinti ar apkepti keptuvėje bei atskleidžia būdus, kaip geriausia juos pagaminti.

Pigi daržovė naudinga sveikatai

V. Juodkazienė pasakoja, jog kopūstai buvo pradėti auginti Viduržemio jūros regione dar prieš kelis tūkstančius metų. O šiandien, pasak maisto ekspertės, jau yra galybė kopūstų rūšių, kurie skiriasi spalva, lapų tekstūra, skoniu ir net aromatu.„Kopūsto nauda sveikatai yra ypač didelė. Tai yra tikrai nebrangi daržovė, o dėl šios priežasties daugelis ją linkę nuvertinti kaip nevertingą. To daryti tikrai neverta, nes joje gausu žmogaus organizmui naudingų medžiagų – kalio, magnio, vitamino C ir E. Kopūstus naudinga valgyti tiek šviežius, tiek raugintus. Kaip ir kiti fermentuoti produktai, rauginti kopūstai yra naudingi sveikatai, be to, juos, priešingai negu šviežias daržoves, galima išlaikyti namuose kur kas ilgiau“, – atskleidžia V. Juodkazienė. Nors lietuviški kopūstai išlieka populiarūs ištisus metus, ruduo yra ypač dėkingas metas dėl parduotuvėse pasirodančio šviežio lietuviškų kopūstų derliaus. Nenuostabu, jog lietuviams puikiai pažįstama ir jų skoniui įtinkanti daržovė, atėjus vėsiajam sezonui, tampa daugelio patiekalų palydovu. Anot IKI maisto ekspertės, ši daržovė –nepamainomas sriubų, troškinių ir rauginamų produktų žiemai ingredientas, kuriam lietuvių virtuvėje dedikuotas netgi atskiras patiekalas –populiarieji balandėliai. „Balandėliai – vienas mėgstamiausių tautiečių patiekalų, kuriame kopūstui skiriamas pagrindinis dėmesys. Tradiciniams balandėliams naudojami baltagūdžiai kopūstai, tačiau jeigu norite paeksperimentuoti ir sutaupyti šiek tiek laiko, balandėlius galima gaminti ir su pekininiais, lapiniais ar garbanotais savojos kopūstais“, –pasakoja V. Juodkazienė ir dalinasi įdomesniais receptais su kopūstais.

Brokolių ir žiedinių kopūstų kotletai

Reikės:400 g brokolių;

400 g žiedinių kopūstų;

2 vnt. kiaušinių;

4–5 valg. š. manų;

3 valg. š. miltų;

100 g tarkuoto fermentinio sūrio;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimas: Brokolius ir žiedinius kopūstus supjaustykite, ir truputį pavirkite sūdytame vandenyje arba ant garų. Išvirusias daržoves padėkite ant pjaustymo lentos ir smulkiai sukapokite. Tuomet atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymų ir juos sudėkite į daržovių masę, sumaišykite, suberkite manus, sūrį, miltus ir prieskonius. Viską gerai sumaišykite ir palikite trumpam pastovėti, kad manai išbrinktų. Tuomet išplakite baltymus iki standžių putų ir atsargiai įmaišykite į kopūstų faršą. Pradėkite formuoti nedidelius kotletus ir juos kepkite keptuvėje ant silpnos ugnies, kol gražiais apskrus. Patiekite su grietine. Skanaus!

Raugintų kopūstų troškinys su kiauliena

Reikės:

1 kg raugintų kopūstų;

600 g kiaulienos;

400 ml vandens;

200 g perlinių kruopų;

2 valg. š. alyvuogių aliejaus;

2 vnt. lauro lapų;

druskos ir pipirų pagal skonį.

Gaminimas: Kiaulieną supjaustykite kąsnio dydžio gabalėliais bei pagardinkite druska ir pipirais. Apkepinkite ją įkaitintame aliejuje. Tuomet į puodą sudėkite raugintus kopūstus, pabarstykite perlinėmis kruopomis, pagardinkite druska ir pipirais. Tuomet ten sudėkite mėsos gabalėlius, užpilkite vandeniu ir sudėkite lauro lapus. Puodą įkaitinkite, uždenkite ir troškinkite apie valandą, kol mėsa, kopūstai ir perlinės kruopos visiškai suminkštės. Pagamintą troškinį šiek tiek atvėsinkite ir patiekite.

