Būkite atidūs – finansiniai sukčiai įsisuko į „Booking“ ir „Airbnb“

Lietuvos bankų asociacija (LBA) ragina gyventojus būti atidžius rezervuojant ir apmokant nakvynės vietas per specialias platformas, nes pastarosiomis dienomis finansiniai sukčiai suaktyvėjo būtent šioje srityje. Gaunama nemažai signalų, kad mėginant rezervuoti nakvynės ar atostogų vietas gyventojai susiduria su finansinių sukčių atakomis.

LBA atkreipia dėmesį, kad sukčiavimo modelių, naudojantis gerai žinomų apgyvendinimo paslaugų platformomis, gali pasitaikyti įvairių. Neseniai žiniasklaidoje aptartas atvejis, kai sukčiai su Lietuvos gyventoja susisiekė per „Booking“ platformą – sukūrę netikrą viešbučio skelbimą jie siekė gyventoją nukreipti į suklastotą interneto svetainę ir joje suvesti banko kortelės duomenis. Kitu atveju nusikaltėliai gyventoją bandė apgauti per „Airbnb“, taip pat pasitelkdami netikrus nuomos skelbimus. Nusikaltėliai pirmiausiai atšaukė gyventojo atliktą būsto rezervaciją, o po to pateikė siūlymą išsinuomoti kitą objektą ir už jį apmokėti ne per pačią „Airbnb“ platformą, o atlikti mokėjimą tiesiai į nusikaltėlių banko sąskaitą.

„Akivaizdu, kad didžiosios apgyvendinimo rezervavimo platformos pakliuvo į sukčių akiratį taip pat, kaip prieš tai buvo pakliuvę bankai, siuntų pristatymo bendrovės, net Valstybinė mokesčių inspekcija. Todėl apgyvendinimo paslaugų ieškantiems gyventojams rekomenduojame ypatingai atidžiai vertinti situaciją ir apmokėjimus už paslaugas vykdyti tik per gerai žinomų platformų suteikiamą infrastruktūrą, jokiu būdu nevykdyti mokėjimų neaiškioms įmonėms ar fiziniams asmenims. Kilus įtarimui mokėjimo informaciją geriausia pasitikrinti susisiekus su oficialiais platformos atstovais“, – sako LBA prezidentė dr. Eivilė Čipkutė.

Saugumo specialistai pateikia keletą pagrindinių rekomendacijų, kurių reikėtų paisyti, saugantis nuo finansinių sukčių. Rekomenduojama nepervedinėti pinigų ne per pačias platformas (pavyzdžiui, gavus el. laišką ar SMS žinutę), taip pat tikrinti skelbimų informaciją – nuomojamos gyvenamosios vietos, viešbučio adresą, peržiūrėti, ar jau yra atsiliepimų iš kitų apartamentus nuomojusių klientų ir pan. Taip pat galima patikrinti nurodomos vietos vaizdą specialiose gatvės vaizdus rodančiose programėlėse.

Jei viešbučio ar apartamentų rezervacija buvo atšaukta, o nuomotojas siūlo atlikti apmokėjimą tiesiai į banko sąskaitą (ne per platformą) ar bendravimą perkelti į el. paštą, kitą programėlę – būkite atidūs. Didžiosios viešbučių ir kitų apgyvendinimo vietų rezervavimo platformos skelbimus tikrina ir siekia apsaugoti savo vartotojus nuo sukčių, todėl jei pavedimą atliksite ne per platformą, šios platformos administratoriai nebegalės padėti spręsti situacijos, jei iškiltų problemų.

Sulaukę elektroninio laiško iš apgyvendinimo paslaugų rezervavimo platformos pirmiausiai patikrinkite, ar rašoma iš oficialaus platformos elektroninio laiško, pateikiamoje informacijoje nėra vizualinių, tekstinių neatitikimų, kurie signalizuotų, kad laiškas galėjo būti atsiųstas sukčių.

Atšaukti operacijas pavyksta ne visais atvejais

Jei supratote tapęs sukčių auka, reikėtų kuo skubiau kreiptis į savo banką ir teisėsaugą. Bankai ir kredito unijos aktyviai bendradarbiauja su teisėsauga ir taiko įvairius metodus siekiant apsaugoti gyventojus nuo sukčių veiklos. Kai kuriais atvejais atliktą mokėjimą galima atšaukti nedelsiant. Tai galioja jeigu mokėjimas nėra momentinis ir lėšos dar nebuvo išsiųstos iš jūsų banko. Dalyje bankų šią funkciją aktyvuoti galite savarankiškai. Jei tokios funkcijos nėra, prašymą atšaukti mokėjimo pavedimą bankui ar kredito unijai pateikite telefonu.

Sulaukę kliento prašymo atšaukti mokėjimą, bankai susisiekia su mokėjimo gavėjo banku ar mokėjimo paslaugų įmone ir prašo grąžinti lėšas, bendrauja su policija. Jei lėšų gavėjas atsisako grąžinti lėšas, mokėtojas gali kreiptis į teisėsaugą ir taip bandyti susigrąžinti gavėjo neteisėtai įgytas lėšas.

Tačiau kai lėšos jau yra įskaitytos į gavėjo sąskaitą, o mokėjimo operacija patvirtinta tik sąskaitos turėtojui žinomais duomenimis, jas susigrąžinti iš sukčių gali būti labai sudėtinga. Taip pat ir momentinių mokėjimų atveju, kadangi jie į gavėjo banko sąskaitą įskaitomi labai greitai. Todėl atliekant bet kokias mokėjimo operacijas svarbu atidžiai įsitikinti, kad lėšas pervedate gerai žinomam paslaugų teikėjui.

Saugumo patarimai užsakant paslaugas internetu:

Naudojantis viešbučių, apartamentų, kelionių užsakymų platformomis pravartu turėti atskirą mokėjimo kortelę, skirtą apsipirkti internetu. Jeigu įmanoma, mokėjimo kortelės duomenų nesaugokite platformoje, o juos suveskite kiekvieną kartą, kai reikia atlikti mokėjimą.

Naudokitės tik gerai žinomų platformų paslaugomis, visuomet įsitikinkite, kad lankotės oficialioje paslaugos teikėjo interneto svetainėje.

Įsidėmėkite žinomos ir patikimos elektroninės paslaugų platformos pavyzdį ir, susidomėję kuria nors kita, mažiau girdėta, ieškokite neatitikimų, įtartinų detalių, tokių kaip neįtikimai patrauklūs pasiūlymai dėl nuolaidų ar sąlygų, maketų ir tekstų klaidos bei kt. Įtarimui kilus tokioje platformoje neapsipirkinėkite.

Jei rastas pasiūlymas skamba pernelyg gerai (pavyzdžiui, paslauga parduodama pusvelčiui), – tai rimtas signalas, kad interneto svetainė arba konkretus skelbimas galėjo būti sukurtas sukčių.

Dauguma didžiųjų prekių ir paslaugų užsakymų platformų su klientais bendrauja per pačiose platformose pateikiamus pokalbių langus arba oficialų elektroninio pašto adresą. Visuomet kritiškai vertinkite elektroniniu paštu ir trumposiomis žinutėmis gaunamus pranešimus, tikrinkite jų siuntėjų informaciją, nespauskite įtartinų nuorodų.

Mokėjimus už paslaugas atlikite tik per gerai žinomų platformų suteikiamą funkcionalumą. Jei kažkas jūsų prašo atlikti mokėjimą į kitą sąskaitą ar naudoti kitą apmokėjimo būdą – to nedarykite, verčiau pirmiausiai susisiekite su oficialiais platformos atstovais.

Lietuvos bankų asociacijos inform.