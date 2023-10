ESO: mažinant tarifą gyventojams bus grąžinta 200 mln. eurų

Kilus sumaiščiai po Valstybės kontrolės paskelbtos ataskaitos dėl gyventojų permokos už elektros skirstymo paslaugas 2016-2021 m. laikotarpiu, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) paskelbė, kad bendrovė, pagal su reguliuotoju suderintą tvarką, grąžins visas permokėtas sumas. Kaip numato tvarka, gyventojų permoka grąžinama per sumažintą tarifo dedamąją, o šis procesas vyksta jau nuo 2022 metų.

„Pagrindinė žinia gyventojams yra ta, jog visą VERT nustatytą 160 mln. eurų skirtumą ESO grąžina vartotojams. Tai daroma, kaip ir numato valstybinis reguliavimas, per atitinkamai sumažinamą tarifą. Ir šis grąžinimo procesas vyksta jau nuo praėjusių metų. ESO taip pat ieškos galimybių, kaip grąžinimą padaryti greičiau nei dabar numatyta, atsižvelgiant į įmonės finansines galimybes ir tai, kad nekiltų grėsmės tinklo patikimumui. Taip pat reikia pažymėti, kad bendra suma, kurią grąžinsime gyventojams, preliminariai sieks apie 200 mln. eurų, įskaičiavus palūkanas“, – teigia ESO vadovas Renaldas Radvila.

Grąžinimas vyks per tarifą

R. Radvila patikslina, kad Valstybės kontrolė, iškomunikavusi vidutinę gyventojui grąžinamą sumą, sukėlė nepagrįstų lūkesčių, kad jiems bus tiesiogiai pervedamos ar užskaitomos tokios sumos. Tačiau grąžinimo mechanizmas yra kitoks – kaip numato įstatymai, sumos kompensuojamos mažinant ESO skirstymo tarifo dedamąją.

„ESO tarifą visuomet nustato institucijos, šiuo atveju – VERT, o ne pati bendrovė. Pagal numatytą tvarką, grąžinimas vyksta per elektros tarifo dedamąją. Taigi, gyventojams bus ne pervedamos lėšos tiesiogiai ar kaip nors kompensuojamos sąskaitos, bet numatytu periodu mažinama ESO skirstymo tarifo dedamoji bendroje elektros kainoje“, – aiškina R. Radvila.

ESO taip pat atkreipia dėmesį, kad Valstybės kontrolė sudarė klaidingą įspūdį, kad kiekvienas vartotojas permokėjo po beveik 90 eurų. „Iš tiesų vartotojas mokėjo už faktiškai per mėnesį sunaudotą elektros energijos kiekį. Taigi vartotojo, kuris per mėnesį suvartoja, pavyzdžiui, 100 kWh elektros energijos, permoka per minėtą laikotarpį siekia 19 eurų (arba 3 eurus per vienerius metus), o tai yra penkis kartus mažiau nei pateikta Valstybės kontrolės ataskaitoje“, – aiškina R. Radvila.

Paaiškino, kaip susidarė 160 mln. Eur suma

ESO vadovas taip pat paaiškino, kaip susidarė viešumoje minima 160 mln. eurų suma.

„Matome, kad šiuo metu susidaro klaidingas įspūdis, jog ESO surinko pinigus iš gyventojų ir juos netinkamai panaudojo – tai yra netiesa. 160 mln. eurų skirtumas susidarė 2021 m. VERT atbuline data pakeitus iki tol galiojusią skirstymo paslaugos kainodaros metodiką. Svarbu suprasti, kad tie pinigai nebuvo užrakinti įmonės sąskaitose – jie buvo panaudoti užtikrinti įmonės finansų tvarumą, kas leido pasiskolinti papildomai 500 mln. eurų lėšų ir jas investuoti į elektros tinklo patikimumo didinimą, atsinaujinančios energetikos plėtrą, paslaugų kokybės užtikrinimą vartotojams“, – sako R. Radvila.

Jis teigia, kad ESO ginčijo atbuline data pakeistą metodiką, tačiau po reguliuotojo (VERT) inicijuotų viešų konsultacijų rastas kompromisas: grąžinti skirtumą išdėstant jį per laikotarpį, kuris nepakenktų operatoriaus tvariai finansinei padėčiai ir nekeltų grėsmės tinklo patikimumui, būtinoms investicijoms bei leistų išlaikyti aukštą paslaugų lygį vartotojams.

eso.lt inform.